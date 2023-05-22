稳定两岸关系 下任台湾总统最高任务

来源：台湾经济日报社论

台湾总统大选的三个主要政党的候选人均已产生，赖清德、侯友宜、柯文哲三角对阵的战局形成。对于现阶段的台湾而言，如何化解两岸紧张关系，确保台海和平与台湾安全，无疑是最重大的课题。失去安全，台湾将失去一切；没有稳定的两岸关系，就没有台湾生存发展的稳定环境。因此，如何妥善应对中国大陆步步进逼的军事与经济压力，将是下任总统一切施政作为的重中之重，甚至是基本前提。

这一次的选举是在美中关系以及两岸关系空前对立的背景下举行，选举结果将深刻塑造两岸和平与战争的大局，对地缘政治及强权对抗格局产生重大影响，所以受世人关注的程度甚于前七次总统民选。这次选举不再只是台湾内部的执政党归属及领导人选择的问题，而是上升到世局发展与台湾安危的层次，选民如何抉择事关重大。

当前两岸关系已经走到统独对决的关键性时刻，虽然如赖清德所说，这次大选不是统一与独立之争，因为目前台湾主张即刻统一与法理台独者只是少数极端份子，多数人倾向于维持现状，但现状的维持究竟应该加强“和中”抑或激化“抗中”，则是仁智互见，成为争辩与角力的焦点。主张和中者被对方视为舔共投降；主张强力抗中者，则被对方视为挑衅中共。

大陆当局对于台湾大选虽然避免直接卷入，以免造成适得其反的效果，但是在两岸关系已被镶嵌进美中关系中，成为两强争议的核心问题之后，中共已经不再只是被动因应台湾选举结果，而是为选举做好准备，而且提出暗示，要台湾民众权衡利害做出抉择，接受不同选举结果引来的不同两岸关系，承受陆方截然不同的对台政策。近年来陆方对于台湾农渔产品与食品的收放举止，以及近期宣布展开的贸易壁垒调查，无非是为大选结果预作准备，也是要台湾民众认清后果而知所抉择。

大陆摆出的更大杀伤力备案则是军事威胁。大陆对台湾的军事压力持续增强，去年8月针对美国众议院议长佩洛西访台而举行的围台军演，使得海峡中线的默契消失了，军机绕台与围台军演成为常态，几已将台海滑向兵凶战危边缘。北京的用意是为武力犯台做好准备，同时让台湾民众知晓，继续支持“台独”政府就要付出代价，承受战祸临身的风险。许多民众因而产生一种判断，认为如果民进党继续执政将招引战争，而换上国民党执政将有助于避战。

民进党连续两次大选大败国民党，主要凭藉就是操弄反中保台诉求，大卖芒果乾（亡国感）。这次大选出现新的状态。由于战争阴霾笼罩台湾，民进党激进的抗中亲美路线让许多民众担忧可能招引战争，去年地方公职选举中国民党“票投民进党、青年上战场”的诉求引起共鸣，即已显示民众对民进党两岸政策已引以为忧。

赖清德有鉴于此，已不再公开主张台独，而是另以其他说词。他将台湾现状定性为已是一个“主权独立的国家”，不需另行宣布独立；至于与对岸的关系，则是“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，也就是两个主权国家相互独立，台湾不是中国不可分割的领土。他强调两者不相隶属，则是创造语意上的政治模糊，如同大西洋两岸的美国与英国，早就分割为两个国家，互不隶属。

这样的主张是中国大陆完全无法接受的，一再申明为了制止分裂祖国，不惜采取武力手段。这正是台湾面临战争阴霾的一大直接原因。这次大选将是一次如何避战以及是否引战的争锋，也就是战争与和平的选择。这个关键性问题攸关台湾的生存发展，候选人必须所持主张在避战与引战上的效应，不容回避，自己讲清楚，让民众想明白，然后做出明智抉择。