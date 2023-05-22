不均衡复苏缺职位 中国青年高失业率结构持续

来源：香港明报社评

中国公布4月份失业率为5.2%，比上月微降0.1个百分点，然而，16至24岁组别失业率高达20.4%，是有纪录以来最高。疫后经济回复较高增长，但失业率仍然高企，是不均衡复苏的反映，加上经济结构转型加快，青年人失业问题有进入结构性长期持续的趋势，政府虽有各种鼓励就业措施，但收效甚微，解决办法除了加快经济发展及政府出新招外，年轻人在职业生涯规划以及选读专业方面，也需要有新思维。

新增岗位不及毕业生人数 毕业即失业每五人有一个

总理政府工作报告3月份宣布今年预期目标，经济增长率为5%左右，最新数据显示开局良好，国际金融机构都调高全年增长率，然而，新公布的失业率却令人失望和费解。去年经济增长率只有3%，但新增就业岗位有1206万，比原来目标的1100万还要多，今年增长率应该可以超过5%，新增就业岗位1200万个的预期理应不成问题，然而，从目前的数据看，就业形势不容乐观。

各种数据显示，经济正在复苏，4月份的数据也很正面和积极，只不过增长速度比1至3月份有所放缓，被形容为“缺乏动力”，走势有待未来几个月数据来证明，但从就业数据看，似乎却要“唱淡”，虽然全年失业率维持在政府预期5.5%以下的机会很大，但从年龄组别看，年轻人失业率持续高企的态势将会维持。

经济有所增长，但就业岗位不足，表面上看并不符合向来的表现。疫后经济复苏呈不均衡状态，从经济体类型看，头四个月国有企业的增加值达到6.6%，私营企业增加值只有1.6%，投资增长则低至0.4%，而新增就业岗位的贡献率，私营企业达到80%，私营企业生意不佳，减少聘用人手甚至裁员，失业率改善的机会微。从产业角度看，新能源汽车产量增长85.4%，从固定资产投资角度看，高科技产业投资增长14.7%，同样是传统行业难以望其项背的，而高科技产业，并非劳动密集型，能够创造的新增就业岗位不多，而且范围有局限。

在不均衡复苏的情况下，职位或者新增就业岗位，受惠的是原来在疫情期间被裁员的雇员，而且是偏向有经验的雇员，中学或者大学刚毕业的学生，就业市场十分严峻。而今年新增就业人口达到1662万人，其中1158万大学毕业生，均创历史新高，还未算往年毕业生尚未找到工作的，以及由于疫情滞留海外，数以万计的留学生在通关后纷纷回国加入就业市场，所以16至24岁的失业率飚升至20.4%，是意料中事。

政府也有未雨绸缪措施，今年一季度就业补助资金已支出265亿元（人民币，下同，约51亿新元），促进企业增加就业岗位，但就业辅助措施并非只应对当前大学毕业生，还要应对长期失业青年的问题，以及首先照顾零就业家庭。而且创造就业岗位佔绝大部分的私营企业，经营环境未如理想，即使有政府的补助资金，也未必会开设岗位。在这种情况下，投考公务员和国企职位的申请人数，屡创高峰也并不新鲜，负责国企公司招聘的“国聘”平台，招聘70万个职位，截至3月份已经收到840万份申请。

总体劳动力人口大幅下降 大学生反而更难找到工作

统计失业率是基于登记失业率以及其他方法的调查，但年轻人非不得已都不会登记失业，一是碍于面子，二是失业救济金只有3000元人民币，只发给曾受雇但被开除或遣散的雇员，数据并不完全反映毕业即失业的学生，真正的失业率很可能远高于官方公布的20.4%。虽然如此，数据也不反映愈来愈多的自由职业者，受聘于实体店的职员数量有迹可循，但那些按项目取酬、临时就业或者部分时间就业等等，则无从稽考。今年头4个月网上零售额增长12.3%，远高于实体店销售，这些从业员很大一部分并非长期受雇于企业，他们被列作失业大军，但并非完全没有收入需要救济。这个现象，恰恰反映新近以至未来就业市场的态势。

全国适龄劳动力人口，2011年最高峰达到9.25亿人，此后10年人口总数虽有上升，但劳动力人口则下降到8.8亿人，而劳动力人口受教育年数约近11年，平均年龄则愈趋老化，虽然总体劳动力人口下降，但经济发展模式从劳动力密集转型到技术密集，机器替代人手的情况将会加剧，按照数据推算，年轻人失业率高企的状况将会维持严峻。

发展经济规模，把饼做大，惠及每一个行业并提供更多就业岗位，似乎是解决失业问题的良方妙药，但经济发展在转型的情况下也会导致就业岗位不均衡，既有行业以及技术含量多寡的不均衡，也有地域的不均衡，机械人以及人工智能将会替代很多人手以及岗位，这些对大学毕业生就业市场有多大影响，政府必须做研究及公布未来变化趋势，并且及时按照就业岗位变化指导大学开设新学科和淘汰不合时宜学科，学生做职业生涯规划时也可以有所依据，大学毕业生在择业也应该有新思维，以应对新兴行业要求的条件，及早做准备，跟社会形态发展与时并进。