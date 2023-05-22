来源：台湾中时新闻网

作者：赵春山

国民党征召新北市长侯友宜、民众党主席柯文哲宣布参选，加上“超前部署”的民进党主席赖清德，代表朝野政党角逐2024年台湾总统大位的三位主角，现在都已正式浮上台面。

有人认为这场选举是“战争与和平之争”，有人形容是“民主与专制的抉择”；但无论如何，今年台湾不会如《经济学人》所说，成为“地球上最危险的地方”。除非两岸发生擦枪走火的意外冲突；否则，民众可以在“台海无战事”的情况，投下可能是决定台湾前途的一张最重要的选票。

首先，大陆政策虽然是影响台湾生存和发展的一项公共政策，但我不预期这个议题会在选战中被激出强烈的火花。侯友宜反对“一国两制”和反对“台独”的立场，看来就是马英九“不统、不独、不武”的“翻版”；不同的是，侯避谈九二共识，让他的对手很难无的放矢。《纽约时报》就把侯友宜归为“温和派”，认为他在两岸关系问题上试图走中间路线。

赖清德的“务实台独工作者”引发争议，连海外媒体都有“疑赖论”的报道。赖清德有自知之明，把蔡英文的“互不隶属论”作为护身符，用来掩盖他的“台独”真面目。绿营“基本教义派”虽不满意，但可以接受。

柯文哲的大陆政策是强调以“互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解”的“五个互相”，来与对岸交流。我认为他话不离口的“两岸一家亲”，最具边际效应，让对岸只有以礼相待，“伸手不打笑脸人”。

其次，两岸关系目前仍维持“有读不回”的状态，选后能否复谈，要看大陆全国台研会副会长孙亚夫日前在上海举办的纪念“辜汪会谈”30周年学术研讨会上所说，“双方都有解决问题的愿望和诚意”。因此，中共目前的对台工作重点，就是大陆全国政协主席王沪宁在今年“对台工作会议”的讲话。王沪宁强调中共应“深入展开调研工作”和“逐步恢复扩大两岸交流”。

最后，由于民进党政府的“唯美”马首是瞻，美国已在两岸关系扮演“球员兼裁判”的角色。美国此时不愿为“台湾问题”与北京摊牌，希望透过持续对话来管控分歧。

经过“气球事件”后，中美两国已启动一系列的外交对话。中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与美国国家安全顾问沙利文在维也纳长达8小时的会谈，“台湾问题”必是其中的一个重点。看来双方仍各守底线，没有让步的迹象；但为避免中美关系继续恶化，双方同意维持此一沟通管道。

由此可见，大陆与美国在台湾选前的两岸政策都偏向于“维持现状”。至于这种动态的现状是否只是暴风雨前的宁静，要看明年台湾大选结果，以及中美关系的发展走向。

（作者为台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授）