G7聚焦中国 但不为“抗中挺台”

来源：台湾中时新闻网

作者：何思慎

今年七国集团（G7）峰会为日本首相岸田文雄设定的重要主场外交，19日在广岛登场。日本欲藉G7峰会创造中美对立降温的条件，努力解决中美关系螺旋下降的问题，以此展现“岸田外交”手腕，建立日本在稳定印太区域所扮演的角色。

G7在领袖峰会声明中指出，愿与中国构建具建设性及稳定的关系，又表示在国际问题上需同中国合作。岸田首相在G7中呼吁中国承担“作为国际社会一员的责任”；关于台海局势，岸田重申“和平稳定的重要性，敦促两岸问题的和平解决”，并与G7共享此立场。G7表示，“我们的政策做法不是要伤害中国”，“无意阻挠中国经济进步及发展”。G7成员强调，无意与中国“脱钩”，仅追寻“去风险”。

为避免中日在东海擦枪走火，造成中日关系结构性的恶化，日本防卫省5月16日宣布，日中防务部门的直通热线正式启用。日本防卫大臣滨田靖一与中国国务委员兼国防部长李尚福进行电话会谈，双方确认热线将在避免不测事态及建立安全信心方面发挥重要作用，并商定今后在妥善运用热线的同时，持续保持两国防务部门间双向沟通。滨田言及东海局势等中日在安保方面的关切事项，表示“正因如此才需要坦诚沟通”，以避免冲突。

岸田对中外交着眼于对话，但在G7峰会中，日本政府以紧张升高的台海局势为楔子，讨论经济安全保障问题，展现不允许经贸领域中施以胁迫行为的姿态，宣布将创设“应对经济胁迫的协调平台”，对抗利用贸易施压对方国家之“胁迫外交”的新框架，且将此以附件的形式列入G7领袖声明，成为G7未来的外交方针。岸田希望以G7作为核心，展现对中国的明确立场，力求实现供应链强韧化及公平竞争，但此或将影响中日未来的对话，成为双方的新外交争端。

何况，日本在对中外交上，亦如美国一般，常藉“台湾问题”说事，动摇中日关系基础。在中日各高级别对话中，更不时在台海等议题上针锋相对。日本外务大臣林芳正面对立宪民主党籍众议员原口一博质询时，避谈“台湾有事即是日本有事”，并非忌惮北京“不得插手台湾问题”的警告，而是去除民进党人对“台湾有事”即“日本有事”的遐想。日本不拿台湾说事，才能避免“台湾有事”，不使中美走上冲突。

日本要助力两岸关系改善，始可缓解日本周边的最大风险。两岸关系稳定，日本即无须心系“台湾有事”。日本若将台湾视为对抗中国大陆的外交工具，难以站到美中调人的位置，因为这般的日本“公亲已成事主”，不仅无助印太区域和平，更将升高自身卷入战争的风险，岸田内阁势将流失民意的支持，亦难使G7峰会中所展现的“岸田外交”收效。

（作者为台湾辅仁大学日文系所特聘教授、日本暨东亚研究中心主任）