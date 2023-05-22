彭博：一个煤都的财政重整一叶知秋 中国地方债问题料每况愈下

来源：彭博社

2021年，中国东北一个偏远的煤都被迫展开前所未有的财政重整。它的艰难处境其实具体而微地反映出中国其他负债累累的城市，似乎也将步其后尘。

鹤岗靠近俄罗斯边境、拥有近百万人口，在近18个月前成为众所瞩目的焦点时，负债高达其财政收入的两倍多。这是自中国国务院于2016年出台关于地方政府性债务风险应急处置预案的通知以来，首次有市政府采取官方应急措施。

鹤岗的居民现在感受到了财政紧缩的冲击。在最近访问该市期间，当地人抱怨在严冬下的室内供暖不足，出租车司机称被处以更多的交通罚款。公立学校教师担心传闻中的裁员，街道清洁工的工资被拖欠了两个月。

在该市最大的医院外，一名穿着绿色手术服、戴着口罩的中年护工说，她的雇主单方面更改她的工作合同，从政府经营的医疗机构改为第三方供应商，减少了假期加班费等福利。自去年底以来，她每月1600元（人民币，约306新元）的工资每个月都要拖欠10多天。

“我当然不高兴了，”这位女士一边说，一边将一辆装满已拆开纸箱的轮椅推到室外回收点。 她说，什么都那么贵，她几乎三餐都顾不上了。

鹤岗只是地方政府债务问题的冰山一角，这个问题让投资者越来越紧张，可能在未来几年拖累这个世界第二大经济体。高盛集团估计，包括政府官方借贷以及地方政府融资平台和政策性银行持有的债务在内，总额约为23万亿美元（约31万亿新元）。

鉴于北京对这些债务的隐性担保，中国地方政府违约的可能性相对较低，但较令人担忧的是：地方政府将不得不痛苦地削减开支或将资金转出能够促进增长的项目，以继续偿还债务。中国国家主席习近平曾经表示，到2035年中国有望实现经济总量翻一番，同时要缩小贫富差距，后者是社会稳定的关键。

美国智库MacroPolo经济学家Houze Song说，许多城市将在几年后变得像鹤岗一样。他指出，中国人口老龄化和人口减少意味着许多城市没有劳动力来维持更快的经济增长和税收收入。

Song说，中央政府或许可以通过要求银行对地方政府的债务进行展期来在短期内保持稳定。他补充说，如果不提供贷款延期，现实情况是超过三分之二的地方政府将无法按时偿还债务。