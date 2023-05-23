泽连斯基亲赴G7探底线 持久战乌美欧三方未达成一致

来源：香港01

作者：陆一

俄罗斯胜利日阅兵结束后，俄乌两军就开始频繁调动部队。在巴赫穆特的战场双方使尽浑身解数，不把对手彻底打服就誓不甘休。据5月俄新社的消息称，俄罗斯南部战区部队在巴赫穆特，受到了乌军强大的炮火覆盖。乌军则是出动了坦克装甲集群，对瓦格纳第三突击旅的侧翼进行了围攻。而瓦格纳集团的友军第72摩步旅，也是第一时间增援，迅速堵住了防御的缺口，阻止了乌军坦克群的突袭。

从目前形势来看，俄军巴赫穆特的两处阵地正处在交战的白热化阶段。面对乌军强大的攻势，俄军南部战区部队在瓦格纳炮兵群的协助下，将巴赫穆特的交通要道建立了三个火控区。一旦冲突上升到不可控制的地步，俄军标记的三个火控点，就会轮番进行轰炸，对乌军还以颜色。巴赫穆特的战局，还是非常焦灼的，谁也不能在战场上分出胜负。俄罗斯宣称的攻势面临上一次那样的窘迫结局，至于基辅的反击，西方也并没有抱以太高期望。

其实，乌克兰战争打了一年，很明显战争已经进入僵持，俄罗斯也攻不下乌克兰，而乌克兰如果想不仅是收复去年以来丢失的领土，还包括2014年失去的土地，那也是不可能的。纵然乌克兰总统泽连斯基刚欧洲行还在争取到新的军援，甚至目前按照美国媒体说法，美国将允许盟国向乌克兰提供F-16战机，但即便如此，只可能是令乌克兰人流尽最后一滴血，在战场上陷入僵局。

而欧美，特别是欧洲国家会如此无止境的供应吗？其实不少国家已经越来越表现出不耐烦。这也是泽连斯基走访欧洲多国，并突然毅然出访赴日本广岛亲自出席G7峰会的原因所在。

从战场上看，尽管消耗巨大，可俄的火力并没有出现明显的疲惫现象。俄依然还有能力对乌全境进行大轰炸。不少媒体报道说，俄军消耗了多少。可是目前与乌军在前线进行绞杀战的主力还是瓦格纳军团。几万人的瓦格纳军团打了近九个月还有如此战斗力，这本身就表明了乌军的打击效果不佳，也表明了俄的正规军处于能战的状态。俄军炮火不仅严重打击了乌克兰的重要军事基础设施，还大量摧毁了美欧提供的武器弹药。也就是说，乌军的消耗以及被俄军摧毁的速度远大于美欧提供的速度。大反攻还如何打？

其实，相信泽连斯基根本也没有指望能够战胜俄军，他之所以不惜代价的坚持，一个最大的原因就是希望能够把北约国家直接拖进战火之中。泽连斯基当然是希望北约能够尽快把自己直接纳入，这样就等于是俄与北约直接开战了。这样，乌克兰才有救。

从“冬季大反攻”到“春季大反攻”，乌克兰在战场上是在奋力维持但未见什么大反攻，事实上，所谓组织进行大反攻，就是为了尽可能延长时间。而如果展开真正的大反攻，恐怕也就真的预示着是最后一次生死之战了。反倒是俄罗斯最不怕的或者说最希望的就是乌军能够组织大反攻。这样可以最大程度上消灭乌军的有生力量和集中摧毁重装备。如此一直耗下去，对于俄罗斯来说是非常难受的。

正因为清楚这一点，所以所谓“春季大反攻”是一推再推，推到现在还是没有真正展开。这表明，泽连斯基也藏着自己的小心眼。当然，对此，美欧应当非常清楚。表面上看，目前还信心满满支持大反攻，实际上是怕泽连斯基投降。尽管知道拖不垮俄罗斯，可既然已经打了这场代理人战争，就必须要最大程度对俄罗斯进行消耗，能多消耗一点是一点。