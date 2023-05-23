美日鼓动G7抗华 中日关系恐每况愈下

来源：香港《明报》社评

七国集团（G7）广岛峰会日前结束，中方不满峰会炒作涉华议题、干涉中国内政，向日本提出严正交涉。七国集团向被视为“富国俱乐部”，以讨论经济议题为主，然而随着世界格局起变、大国斗争愈益尖锐，美国借G7拉帮结派遏华制俄的政治企图也愈益突出，而日本政府则显然选择站在美国一边，对华态度愈来愈具对抗性。本次峰会，日本作为东道主，大力配合美国对华步调，无论会议议程还是联合声明，都加入大量政治内容，渲染所谓“经济胁迫”，矛头对准中国，若非德法等国对华立场相对务实，联合声明对华措辞大有可能更为强硬及露骨。北京不满日本联美制华，中日关系可能每况愈下。

中美斗争激烈 G7成政治平台

G7形成于1970年代，由美国牵头，石油危机冲击西方经济是其诞生背景。早期的G7会议，以讨论经济事务为主，后来渐渐扩至国际政治形势等议题。曾几何时，七大工业国挟资本主义世界主宰者的地位，指点环球经济江山，“富国俱乐部”之名不胫而走，第三世界只能仰其鼻息，然而过去10多年，中国等新兴国家迎上全球化潮流，经济实力显著上升；另一方面，欧美经济受金融海啸冲击，元气大伤，二十国集团（G20）一度成为环球经济最重要的磋商平台，有西方舆论甚至质疑G7存在价值。及至近年，中美走向激烈对抗，华府千方百计遏制中国，加上俄乌战争爆发，对华府而言，G7这个老牌平台，其价值更大程度在于政治而不是经济。这两年的G7峰会，很能反映这一基调变化。

去年G7峰会以抗俄为主旋律，这次广岛峰会请来乌克兰总统泽连斯基，抗俄姿态依旧鲜明，至于峰会另一个矛头，则是指向中国。早在峰会举行前，美日官员已不断为“团结应对中国挑战”吹风，强调七国领袖宣言将提及台海、南中国海、中国人权等议题，以及明言合作对抗以出口限制等方式的“经济胁迫”。虽然最终出来的七国领袖联合声明，其铺陈和措辞用语，显然经过精心计算，降低了一些调门，反映了七国之间一些政治折衷，但美日企图将其他G7成员国捆绑一起，宣示对华“同一阵线”，整个操作呼之欲出，北京不可能无动于中。

观乎联合声明，有关七国合作应对“经济胁迫”的段落，基本是“自成一章”，内容主要谈及七国要在产业链和贸易等方面“去风险化”，避免过度依赖个别国家供应，有关章节没有点名中国。不过在较后谈及“地区事务”的段落，有关对华经济关系的部分，“经济胁迫”字眼又再出现。声明措辞相当谨慎，一再以“我们（G7）会怎做”的表述方式，强调会加强经济韧性去应付“经济胁迫”、对抗无理要求技术转移等等，没有直接指控中国，但当中的含沙射影成分，北京又岂会看不出来？

德法欲保外交独立自主，主张与华维持和而不同的合作关系，不愿事事被美国牵着走，德国总理朔尔茨在峰会上称，G7成员无意遏制中国增长，各国将确保在中国大规模投资，供应链和对华出口仍会继续。联合声明关于对华关系的段落，一开首先称准备好跟中方建立“具建设性和稳定的关系”，接着强调G7政策提案“并非旨在损害中国，也非寻求阻挠中国经济进步和发展”，“无意与中国脱钩”等，照顾了德法等国立场，但英国首相苏纳克会后一句“中国构成当今全球安全及繁荣的最大挑战”，却仿佛是代华府传达，这才是重点所在。

G7联合声明兼顾不同成员国立场，情况就像半杯水，不能看一半不看另一半；一些冠冕堂皇的门面话，掩盖不了其他部分所包含的恶意。美国总统拜登昨天总结，以“无意脱钩”等说法，包装为华府的“善意”，声言“美中关系相信很快开始解冻”，听进北京耳里，不过是一手硬一手软的外交把戏，单看美国不断加码限制美企对华投资、打压中国晶片制造及供应，已充分显示华府正在做的事，肯定不止是拜登所言般只为“降低风险”。在北京，外交部批评七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，反映北京认为，这次广岛峰会是一次对中国带有明显敌意的政治骚，除了美国外，日本也是这场政治骚的策划者。

日本助美策划政治骚 对华敌意愈益公开化

由贸易战、金融战、科技战以至晶片战，尽管美国才是带头“经济胁迫”中国的一方，华为孟晚舟事件更是一场政治逼害，但华府却倒果为因，挑起事端后，将中方不得已的反制措施，说成是“逼害”，根据日本传媒上月初报道，这次G7大谈合作对抗“经济胁迫”，华府是背后推手。日本作为此次峰会东道主，在会议议程设置上发挥主要作用，现实清楚显示，日本在主办峰会过程中，极力配合美国拉帮结派营造“抗华阵线”。

日本在中美斗争中“选边站”倒向华府，并非今朝之事，只是这次峰会使各方看得更清楚。日本想借美国之力，一方面增加对华战略筹码，另一方面则想美国同意在军事上给日本松绑，使日本得以加紧扩军，成为“正常国家”。中国外交部召见日本驻华大使，就G7炒作涉华议题提出严正交涉，说明了事态对中日关系的伤害，日本对华敌意愈益明显，北京需从日本历史上对华持续侵略、现实上对华遏制挑衅着眼，制订对日战略和开展部署，以确保中国国家安全。