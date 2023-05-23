“外交达人”泽连斯基在广岛的30小时

来源：日经中文网

七国集团首脑会议（G7峰会）下半场的主角是5月20日-21日突然访问广岛的乌克兰总统泽连斯基。他在日本停留了30个小时，展开了巧妙的外交活动，意在让美欧继续提供军事支援，还呼吁新兴市场国家也支持本国。

泽连斯基传达出在峰会期间访日的意向是在4月。日本首相岸田文雄对报告其意向的日本政府高官点头说：“这不能拒绝”。开始非常秘密地讨论迎接战时领导人的“美国总统级”警护体制。

据日本首相身边人介绍，岸田最终决定接受泽连斯基访日是在5月长假结束后。虽然日本政府内部也有人表示要慎重，但岸田指示：“风险由我承担。要确保万无一失进行协调”。

在乌克兰东部等持续激战的背景下，泽连斯基踏上了单程9000公里的出访，目的之一是将新兴市场国家引向反俄罗斯的立场，降低俄罗斯的继续战斗能力。与俄罗斯经济联系密切的新兴市场国家大多对俄罗斯进攻乌克兰保持中立立场。

对于被称为“全球南方”的新兴市场国家和发展中国家而言，在西方阵营与俄罗斯之间保持什么立场是只有领导人能做的政治判断。泽连斯基为了促进这些国家靠近自己的阵营，认为需要直接去做首脑的工作。

泽连斯基5月19日访日之前，先去了沙特阿拉伯的吉达，出席了22个国家和机构加盟的阿拉伯联盟首脑会议。“在座的应该没有人同意将自己国家三分之一的领土让给侵略者吧？”在演讲中，他列举了战乱持续的阿拉伯圈国家，呼吁与战火蔓延的乌克兰站在一起。

他在广岛首次遇到的G7以外的首脑是从俄罗斯增加能源进口的印度总理莫迪。自称全球南方盟主的莫迪对泽连斯基说：“为了解决问题，将尽我所能”。

泽连斯基还与印度尼西亚总统佐科举行了会谈，呼吁对方支持以俄军全面撤退为核心内容的和平方案。

泽连斯基访日的另一个目的是以扩大西方的支援为目标，加强与G7各国的团结。他要求法国为自己派遣专机。法国总统马克龙在推特上发文称：“一架法国颜色的飞机抵达了广岛”。

马克龙于4月访华时采取了自主的外交方针，有人担忧其在乌克兰问题上也有可能对俄罗斯采取友好态度。G7外交消息灵通人士认为，“使用法国飞机而不是美国飞机的目的，是为了给马克龙面子，把他拉入对俄强硬派阵营”。

走下舷梯的泽连斯基乘坐的是德国宝马的黑色防弹车。虽然该车由日本政府准备，但彰显出了乌克兰与欧洲另一强国德国的团结。

5月20日晚进入峰会会场宇品岛之后，泽连斯基首先会见的是意大利总理梅洛尼和英国首相苏纳克。这两位首脑在西方阵营中以对俄强硬立场著称，对泽连斯基来说，他们都是“自己人”。

苏纳克在美国拜登政府转换方针允许欧洲盟国向乌克兰提供美国战斗机“F16”的过程中发挥了重要作用。“（G7各国提供的）武器质量很高，大家都已开始提供”，泽连斯基在21日的记者会上笑着表示。

泽连斯基还考虑到了东道主日本。在与岸田一同访问广岛和平纪念资料馆时，他在签名簿中写道：“在当代世界中，核威胁没有容身之处”。

泽连斯基称，原子弹爆炸后的广岛废墟“与（乌克兰东部）巴赫穆特十分相似”。他把遭受原子弹爆炸的广岛儿童与乌克兰饱受战火折磨的儿童相提并论，眼含热泪地呼吁：“全世界的每个人都必须坚守正义”。

“世界倾听了我们的立场”，21日晚离开广岛踏上归途的泽连斯基在法国专机上录制的视频声明中强调了此次的外访成果。