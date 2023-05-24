美国将派大型贸易代表团赴印尼 在中国影响力渐增之际寻求投资机遇

来源：彭博社

东南亚最大经济体印尼即将迎来一个庞大的美国贸易代表团，其规模在历史上数一数二；美国试图以此因应中国在印尼快速扩张的影响力。

超过30家美国企业的大约100位高管本周将会访问雅加达，商讨在该国和整个地区有哪些投资机遇，这是美国-亚细安商业理事会迄今为止组织过规模最大的访问团。

理事会在声明中称，他们渴望参与数字经济、旅游业、制造业、医疗卫生和能源转型等领域。

当前，中国在印尼的影响力日渐增强，尤其是在重要矿产储备领域，这一进展引来了华盛顿方面的注意。

直言不讳的印尼海洋事务和投资协调部长Luhut Panjaitan表示，印尼始终欢迎美国的投资，但对此被动观望则是美国的选择。中国过去十年向印尼的自然资源领域投入了数十亿美元，而美国企业则态度谨慎。

“我们不能不停地恳请、祈求你们，”Panjaitan提到美国时表示。“你们或许因为我们和其他国家贸易而感到不满，但我们也要生存。”

战略咨询公司Bower Group Asia副董事总经理Ahmad Syarif表示，美国现在追赶上来还为时不晚。

“现在是在印尼开展商业交易的合适时机，政府希望达成交易，”Syarif说。他补充道，近期向投资者提供了一系列的税收优惠和其他豁免。

印尼“会珍视贸易代表团，但成功与否取决于资金是否快速流入，”他表示。