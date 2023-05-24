郭正亮退党 民进党还有两岸路线？

来源：中时新闻网

作者：柳金财

日前前民进党籍立委、体委会副主委郭正亮发布退党声明，语重心长呼吁昔日同志找回从政初心，惟愿“坚持自由民主、追求清廉勤政、谋求两岸和平”。郭正亮离开民进党，可谓是民进党重大资产损失，曾经积极参与民进党重要政治派系、职务及涉及党决议文形成。这象征着民进党党内传统泛美丽岛系，不仅其权力及路线已趋没落；同时，党内抛弃“大胆西进”路线历史遗产及陷入政策思维僵化、一元化窠臼。

泛美丽岛系领导精英围绕着前主席黄信介及许信良，随其淡出历史舞台，许多智囊远离政治核心决策权，郭正亮的退党，意味着从此民进党两岸路线再难有务实性、创新性、宏观性、前瞻性之战略思维及规划。也象征着长期主张“强本渐进”派的保守反制两岸思维，最终碾压“大胆西进”派的开放前进两岸思维。

主张“务实台独”、“强本渐进”的“泛新潮流系”，已从昔日智囊、策士等政治幕僚，翻转登上政治新贵族，包括副总统（赖清德）、行政院副院长（郑文灿）、立法院副院长（蔡其昌）及监察院长（陈菊）。同时，正国会主张推动“台湾正常国家运动、台湾正名”，则隶属党内第二大派系，掌握立法院长（游锡堃）及总统府秘书长（林佳龙）。

泛美丽岛系没落，党领导人许信良所提出“大胆西进”、“新兴民族”论述渐销声匿迹。郭正亮作为泛美丽岛系之重要智囊，与其他策士如前党秘书长张俊宏、前国安会副秘书长陈忠信皆曾扮演者重要党论述、决议文出台之催生者，例如“地方包围中央”执政策略、“大胆西进”、“新兴民族”创新宏观战略思维；出台“台湾前途决议文”，避免民进党进一步走向“法理台独”。该系在中华民国体制及独派追求“法理台独”间扮演着“和平缓冲”的避震安全阀角色及作用。“大胆西进”战略思维难以存于民进党党内，这意味着党内传统派系共治之权力结构趋于衰弱，传统党内民主多元化主张，趋于僵化性、一致性。

民进党党内多元分层权力结构及路线主张，逐渐迈向“赖核心”权力结构集中化，故而公开倡议“中华民国台湾是主权独立国家”是“务实台独”、“九二共识”是“一国两制”、台湾人不是中国人，混淆视听。泛美丽岛系没落及“大胆西进”路线消失，促使民进党从拥有开放性及前瞻性的两岸政策思维，转折至保守反制战略思维。既往两岸同属中华民族、一个中华、两岸统合论、德国模式、联邦、邦联及国协讨论，呼吁打破“三不”政策主张积极“三通四流”主张，几乎已无法见容于党内，如此压缩及窄化上述主张，更凸显民进党传统“民主进步”属性让位于“威权驯化”，今日民进党封闭保守威权形象，宛如昔日其所批判国民党一般。

值得关注是，大胆西进思维虽在民进党内销声匿迹，但此开放前卫路线却影响前台北市长及台湾民众党主席柯文哲的两岸论述及路线，当蔡英文政府采取对抗性、反制性的两岸论述及路线，导致两岸关系陷入螺旋敌对时，前台北市长柯文哲曾言及其两岸路线，相似于民进党前主席许信良提出“大胆西进”政策。在民进党内温和务实路线渐被废弃之际，西进政策不仅具有拉拢民进党温和务实势力的效果；同时，当国民党对西进政策噤若寒蝉，深恐被民进党抹黑抹红是“亲中卖台”时，惟柯文哲坚持两岸城市交流持续沪台双城论坛。

柯文哲曾经强调两岸交流要勇敢、积极地来往，正凸显当前两岸交流困境有待突破。无论是民进党前主席许信良、泛美丽岛系及作为智囊者郭正亮所建构“大胆西进”战略；或曾倡议“亲中爱台”路线的副总统赖清德，皆曾强调扩大两岸交流及合作重要，然却如昙花一现般仅存历史印记中。赖清德曾主张“亲中爱台”、德国统一是真正统一，承认“九二共识”不是问题、废除“公投台独党纲”不是问题，关键是不能接受“一国两制”的“九二共识”，也宣称“和平保台”路线，试图缓解“抗中保台”路线、“联美抗中”战略对两岸关系冲撞。然而，终究是“雷声大雨声小”，这些政策论述缺乏理论架构、实质内涵，给予人轻率倡议而无实质政策规划。

其中有些看似“大胆西进”战略思维，虽有模糊性及具中间温和路线的特征，但最终不敌“务实台独”惯性之“路径依赖”。赖清德主张“两岸关系是国际关系”，宣称自己是“务实台独工作者”，这大概是2000年民选总统以来最大躁进、挑衅性两岸路线及台湾国家定位，混淆“九二共识”等于“一国两制”意义，极力边缘化国民党两岸论述；甚至简单化“中华民国主权独立”等于“务实台独”，这将使民进党两岸路线及政策失去战略上缓冲空间。

蔡英文作为民进党内最高权力者，不仅无法团结党内，导致许多传统反对势力民主前辈，纷纷离开这个标志民主、进步价值的政党。蔡英文作为党政权力高度一体化的实权掌握者，本来可以掌握两岸关系发展的主导权及话语权；然却分化民进党内派系共治及导致党内诸多有识之士离开。同时，就政党政治互动来说，也疏离政党间国家认同凝聚，导致分歧扩大化，既无法凝聚党内各派系，也无法团结各政党。

既往蔡英文两岸路线及论述，已陷入空洞化、保守化及反制化，最终难以建立两岸“结构性合作”的“新模式”，反而沦为一片苍白无力、模糊不清概念堆叠，具体务实可行的政策方案及前瞻思维则付之阙如。这种宣称具可预测性、一致性、不对抗、不挑衅文青式两岸论述，一再强调立基“民主、对等、和平、对话”政治口号，实毫无无助于化解两岸僵局及降低敌意。

我们不禁要反问，若赖清德要继续传承“蔡规赖随”，且更要“深化践行”之，这恐怕只会激化大陆当局对台政策从“和统”走向“武统”。郭正亮出走民进党值得令人深思，民进党若完全无法容忍党内“大胆西进”路线及包容多元论述彼此批驳，这等于拱手把两岸关系发展主动权交给其他政党；最终也因无缺乏两岸治理能力，从而将政权拱手相送于其他积极政策作为之政党，岂能不深深地反复思虑呢？