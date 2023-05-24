亚欧天然气降价至俄乌冲突前水平 中国影响大

来源：日经中文网

亚洲和欧洲的天然气价格明显下跌。目前代表性指标创出约2年来的最低值，恢复到了俄罗斯进攻乌克兰之前的水平。根源在于全球最大的需求方中国改变采购方针，减少了购买量。欧洲各国增加天然气库存等因素也对价格产生了影响。如果资源价格的下跌成为常态，那么将可能通过通货膨胀率的下降，对全球经济起到支撑作用。

5月19日，路孚特（Refinitiv）计算的亚洲液化天然气（LNG）现货价格为每100万BTU（英国热量单位）9.8美元，这是2021年5月以后2年来首次跌破10美元关口。2022年夏季创出超过70美元的纪录，现在已跌至比当时便宜九成的水平。

作为欧洲天然气指标的荷兰TTF一个月内交割期货价格也在18日一度跌至每兆瓦时29.75欧元，约1年零11个月以来首次跌至30欧元以下。比2022年8月便宜九成以上。

价格恢复到乌克兰危机前水平的背后原因是，中国的天然气采购结构发生变化。其影响力很大。国际液化天然气进口国组织（GIIGNL）的数据显示，2021年中国的LNG进口量比2020年增加15％，超过日本成为世界最大进口国。2022年的进口量虽然减少，但中国的存在感依然很强。中国采购方针的转变大体上有三个主要因素。

一是将部分采购来源从澳大利亚转向俄罗斯。中国2022年的澳大利亚产LNG进口量比2021年减少三成，而LNG和输气管线加在一起，自俄罗斯进口的天然气增加了四成以上。呈现出积极购买价格下跌的俄罗斯产天然气的局面。

另一个因素是回归煤炭。日本能源和金属矿产资源机构（JOGMEC）的数据显示，2022年天然气在中国能源消费中的占比为8.5％，低于2021年的8.9％，20年来首次减少。煤炭的占比从56％提高到56.2％，10年来首次增加。

由于2021年大规模电力短缺导致工厂停产等混乱情况，中国加强了能源稳定供应体制。虽然之前一直站在脱碳的角度减少煤炭用量，但重新利用本国可实现大半自给的煤炭的动向不断扩大。

中国改为签订可稳定采购天然气的长期合同也是原因之一。欧洲调查公司Rystad Energy的数据显示，中国2021至2022年签订的长期合同的购买量每年接近5000万吨。而截止到2020年的6年里，每年为1600万吨左右，仅最近两年就确保了约三倍的量。

过去有很多人指出，随着中国放宽疫情防控，中国的“爆买”会推高天然气价格。但现在大多数观点认为，“中国正在加快稳定能源供应的战略，LNG现货价格即使下跌也未必出现旺盛的购买”（JOGMEC的调查部长竹原美佳）。

欧洲天然气价格下跌主要是因为克服了2022年冬季令人担忧的天然气短缺危机。由于通过俄罗斯“北溪管道”供应的天然气在2022年夏季中断，德国、法国等各国都从全世界寻找天然气，为了确保供应量不断增加储备。

也有天然气需求减少的原因。欧盟（EU）呼吁各国比往年削减15％的天然气需求，再加上出现创记录的暖冬，需求有所减少。据业界团体GIE统计，欧盟的天然气总储备率截至上周末为65％，远远超过上年同期的42％。

天然气价格下跌有可能成为世界经济的推动因素。2022年10月，欧元区居民消费价格指数同比增幅创下10.7％的记录，最近在4月放缓到7.0％。通过压低通货膨胀率来刺激消费等，以此支撑经济的可能性很大。

天然气价格下跌对日本经济也有积极作用。日本通过燃费调整制度，参照进口的化石燃料价格来计算电价。很多观点认为“包括天然气价格在内的国际商品价格下跌会拉低电价”（大和证券首席分析师西川周作）。

但到冬季天然气价格仍有再次上涨的可能性。目前已出现这种迹象。

荷兰TTF 2023年10至12月的交割价格为45欧元，2024年1至3月为52欧元，比近月合约高。商社相关人士表示，“如果LNG出口基地发生火灾等出现设备故障或气温下降，供求有可能变得严峻”。低廉的天然气价格是需求国想要的，但价格能否始终保持低位很难判断。