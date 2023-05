宣布角逐白宫宝座 德桑蒂斯如何看待中国

来源:美国之音

作者:刘文

美国佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)周三(5月24日)向美国联邦选举委员会(FEC)提交文件,正式启动参加2024年美国总统竞选。当晚他在推特接受推特所有人也是特斯拉执行长埃隆·马斯克(Elon Musk)的采访,宣布他的竞选决定。

德桑蒂斯在采访中就非法移民的问题表示,如果当选总统,他将推翻拜登总统所做的一切,他将在上任第一天宣布国家进入紧急状态,修建边界墙,应对将走私人口和芬太尼带进美国的贩毒团伙。不过德桑蒂斯并没有提及他的外交政策,特别是对中国和乌克兰战争的看法。

特朗普的重要对手

现年44岁的佛罗里达州州长德桑蒂斯被认为是与前总统特朗普(Donald Trump)竞争共和党内提名的主要对手。

这位哈佛与耶鲁的毕业生于2018年以0.4%的微弱优势击败民主党候选人当选佛罗里达州长,他的竞选活动获得了时任总统特朗普的大力支持。在2022年的中期选举中,德桑蒂斯以将近20个百分点的绝对优势击败民主党对手,轻松连任。

但在过去的几个月中,特朗普和他的团队开始攻击德桑蒂斯。根据POLITICO的报道,一位特朗普的顾问嘲笑德桑蒂斯通过推特来宣布竞选的决定:“这样他就不必与人互动,媒体也不能问他任何问题。”

但不少人都觉得德桑蒂斯的一举一动,从说话方式到政策立场都在模仿特朗普。

对中国立场强硬

在对中国的态度上,德桑蒂斯和特朗普非常相似。他向来公开抨击中国政府和中国共产党,认为中国共产党是美国最大的地缘政治威胁。

早在2021年3月,德桑蒂斯就提出了旨在限制大学、州立机构和地方政府和中国这样的国家合作,防止知识产权被盗取的方案。他公开表示:“我们需要采取行动,坚决反对中国共产党和外国对美国研究、教育和公共事务的影响和干涉”。

2021年6月7日德桑蒂斯签署了两项针对中国的法案。一项法案禁止公共机构和中国、古巴等签署合约。这禁止了中国在佛罗里达州的校园设立孔子学院。他认为孔子学院是一家“试图洗白中国历史并在美国学校获得影响力而受到批评的机构”。

另外一项法案则加大了对窃取商业机密使外国政府收益的行为的处罚力度,把蓄意窃取或试图窃取商业机密并为自己谋利定为三级重罪。

2023年4月5日起,佛罗里达州还禁止州政府机构使用由中国、伊朗、朝鲜、委内瑞拉等国制造的无人机,并拨款2500万美元(3376万新元)以帮助政府部门更换设备。这一决定使得包括消防部门,控制蚊虫部门在内的许多政府机构都无法使用中国大疆公司制造的无人机,引起了一些议员和执法部门官员的批评。

支持冠病病毒实验室泄露论

2021年5月,拜登政府下令进行为期90天的调查,调查冠病病毒是起源于人类与受感染动物的接触还是来自一场实验室事故。从那时起,实验室泄露论就开始获得越来越多的关注,而德桑蒂斯一直是这一理论支持者。

在2021年6月,德桑蒂斯公开称:“很明显,这种病毒几乎肯定是从实验室和武汉泄露出来的。在这个实验室里,科学家和中国共产党以及中国军方密切合作。”他认为中国共产党的隐瞒造成了这场全球大流行,并表示中国共产党应该对冠病疫情负责。

他于今年2月发布的新书《自由的勇气:佛罗里达州的美国复兴蓝图》(The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival)中也再次提到了这一立场。

与此同时,德桑蒂斯一直强烈反对强制佩戴口罩等疫情期间的管控措施,他曾发布行政令禁止学校强制学生带口罩,并于2021年公开表示,他对拜登政府的防疫措施“一个都不会听取”。

2023年5月,他签署了法案,禁止企业和政府机构要求人们必须佩戴口罩或者进行冠病测试才能进入其设施。他还在2023年3月抨击世界卫生组织和拜登政府,认为他们应对全球冠病大流行所采取的措施是错误的,且没有进行反省。

限制中国人买房

今年5月8日,德桑蒂斯签署了三项法案,分别限制中国人在佛州购买房地产;限制TikTok、腾讯QQ、微信等程序的使用;并限制学校与中国等“受关注国家”建立关系。在限制购买房地产的法案中受限国有中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴、委内瑞拉和叙利亚,其中中国公民受限最多,范围包括佛罗里达州全州。

德桑蒂斯在签署法案时说:“我很自豪地签署这项法案,以阻止中国特工购买我们的农田,和在我们的军事基地及关键基础设施附近的土地,并阻止敏感数据被储存在中国。”

类似的法案在得克萨斯州、乔治亚洲、路易斯安那州等多地都有提出,但目前还未被签署成为法律的一部分。

5月22日,美国公民自由联盟宣布将起诉佛罗里达州这项限制移民购买房地产的法律。该组织在推特写道:“这些法律关于国家安全的主张都是虚假的。没有证据表明中国人购买房地产会造成伤害,但类似的政策长期以来一直在加剧对移民的歧视和暴力。”

支持率仍大幅落后特朗普

德桑蒂斯主要攻击的对象并不仅局限于中国和共产党,性少数群体、移民、堕胎权都是他所针对和限制的。虽然德桑蒂斯的这些立场为他赢得了一部分保守派选民,但是他的支持率仍大幅落后于特朗普。

5月1日发布的CBS民意调查显示,在有可能会参与共和党初选的候选人中,特朗普以58%的得票率遥遥领先,德桑蒂斯紧随其后,得票率为22%。