G7：地缘政治对抗的延续

来源：联合报

作者：刘大年

今年七大工业国（G7）峰会在日本广岛举行，G7的GDP约占全球40%，若再纳入固定参加的欧盟，以及邀请的其他国家，虽然只是论坛性质，但影响力不容小觑，甚至可视为建构“经济版北约”的基础。

今年G7除了俄乌战争为主要议题外，也讨论如何抗衡中国大陆的经济胁迫。美国认为中国大陆以他国侵犯其利益为理由，对他国实施经济惩罚，此种经济胁迫手段是破坏世界经贸秩序的最大元凶。

不属于G7的中国大陆也不甘示弱，反击美国动辄以国家安全为理由，对他国加诸各式制裁措施；美国是进行经济胁迫，并霸凌其他国家，美国反而带头打压中国大陆，完全不合逻辑。

另外中国大陆也强烈批评地主国日本核污染水排海措施，并要求日本制止国内美化过去军国主义侵略历史的行为，态度非常强硬。

1991年在苏联解体冷战结束后，全球形成美国超强的局面。美国等西方国家推动和平，为避免重回过去紧张情势；也邀请俄罗斯在1998年加入G7，G7成为八大工业国（G8）。

另外中国大陆也在美国支持下，于2001年加入世界贸易组织（WTO），美国期望借由国际规范框架，加速中国大陆经贸改革。

但是情势发展远不如预期，俄罗斯加入G8后，与西方国家龃龉不断而无法驾驭；特别是在2014年因并吞乌克兰领土克里米亚半岛，而被逐出G7，也埋下日后入侵乌克兰的因素。

至于中国大陆虽然加入WTO，但美国认为中国大陆搭上WTO顺风车后，只享权利，未尽义务，经贸实力不断扩张；中国大陆经贸体制却“开大门、关小门”，外国企业在大陆仍面临多重障碍。美国甚至有将中国大陆纳入WTO是一大错误的论点，此也成为美中贸易战主要导火线。

美国虽然主张全方位制裁中、俄，但G7部分成员并不与美国同调，认为虽然有必要约束经济胁迫行为，但不应具有针对性。联合声明中强调与大陆建立稳定关系，反映不愿过度激化和中国大陆的对立。

近年来两岸情势变化下，台湾成为为全球关注焦点，G7会议也不例外，连续三年的联合声明呼吁维持台海和平，但也重申一中政策；台湾重要性及能见度大增，但也显示两岸仍被视为发生冲突的高风险地区。

综合而言，未来中国大陆与俄罗斯会更紧密结合，美国与中、俄均会积极拉拢其他国家结盟，在合纵连横下，地缘政治对抗会更加白热化。

除了过去冷战时期外交对立、政治对峙以及军备竞赛外，经贸已成为主要战场。美国与中国大陆除了在技术层面争取主导权外，在新兴产业的竞争更加激烈，未来经济制裁措施也会加码升级；不仅使其他国家面临选边站的抉择，企业也戒慎恐惧，深恐陷入强权对抗的漩涡中。