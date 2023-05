为何美元在中东的主导地位出现衰退？

来源:德国之声

作者:凯瑟琳·谢尔(Cathrin Schaer)

伊拉克禁止了美元交易,而沙特阿拉伯和阿联酋则计划放弃以美元进行石油出口结算,与此同时有关建立一个全新货币来绕开美元的计划也在酝酿之中。为什么中东地区会出现“去美元化”的趋势?这要先从乌克兰战争说起。

---

谁要是最近在伊拉克想要买车或者买房,恐怕要大吃一惊。伊拉克政府新宣布了一项政令,禁止个人或企业用美元进行交易。

通常伊拉克人在采购大件商品的时候,都会习惯使用美元。因为伊拉克自己的货币第纳尔贬值严重,所以如果要买房或者买车的话,人们恐怕要扛上几个麻袋的纸币去付款。所以他们会选择使用美元,只要装在钱包里就可以了。

几十年来,美元已经成为中东地区最好用的货币——如果你手头没有足够的迪拉姆(阿联酋货币)、第纳尔、里亚尔(沙特货币)或者英镑的话。

但是这一情形可能即将成为过去。在过去几个月里,多个中东国家的政界高层已经表态,暗示美元在该地区的主导地位可能逐渐削弱。

在伊拉克,美国政府一直在增加美元进入该国的难度——他们显然是担心太多的美元现金被走私到邻国伊朗,德黑兰政府正处于美国的制裁之下,却得到很多伊拉克政客的默许支持。美元的短缺已经导致和美元挂钩的伊拉克第纳尔币值出现剧烈波动。

这样的动荡促使伊拉克政府近日颁布了美元交易禁令。今年2月,也是部分由于美元短缺,伊拉克表示将使用人民币结算和中国之间的贸易往来,而不再使用美元。

中东国家寻找替代选项

今年早些时候,沙特阿拉伯的财政大臣表示,该国对使用多种货币结算其石油出口持“开放态度”,其中包括使用欧元和人民币。阿联酋则表示将与印度合作,使用印度卢比结算。去年,埃及也宣布了发行人民币债券的计划,该国过去已经发行过以日元计价的政府债券。

此外,一些中东国家——埃及、沙特阿拉伯、阿联酋、阿尔及利亚和巴林——已表达了希望加入金砖国家的愿望。这个由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国英文名称首字母组成的新兴国家组织即将在6月份举行的会议上,讨论创造一个新的货币来进行金砖成员跨境贸易结算的话题——这是俄罗斯方面透露的消息。

2021年以来,阿联酋已经加入了总部设在瑞士的国际清算银行(Bank for International Settlements)运行的一个项目。该项目着眼于可能绕过美元的数字跨境支付途径。泰国、香港和中国大陆都参与了该项目。

美元时代要走向终结了吗?

这些寻找美元替代品的举动最近引起了不少担忧,也登上了新闻头条。《纽约时报》2月份的一篇文章发问:美元主导地位是否受到威胁?《金融时报》3月份写道:“做好准备迎接一个货币多极化的世界。”而彭博社则在4月底分析指出:“去美元化正在以‘惊人’的速度进行。”

彭博社的这篇文章报道称,如今美元在全球各国政府外汇储备中所占比例大约为58%。这比2001年时的73%有了明显下降。而在上世纪70年代末,美元在外汇储备中的占比还高达85%。

不过,大多数专家都坚持表示,去美元化的进程远远不如最近这些新闻头条所暗示的那么快,包括在中东地区也是如此。

美元仍然统治海湾地区

自从70年代以来,海湾地区产油国就一直与美国保持伙伴关系,美国为该地区提供安全保障,而沙特和阿联酋等国则出口石油。除了科威特以外,大多数海湾国家的货币都与美元挂钩。

“去美元化进程的一个重大指标会是这些国家货币与美元的脱钩”,伦敦智库国际战略研究所(IISS)的中东政治专家阿尔哈桑(Hasan Alhasan)指出,“但是到目前为止,我们还没看到这样的举措。”

“这里的关键词是‘声明’和‘潜在意向’”,纽约雪城大学政治学教授麦克道威尔(Daniel McDowell)在被问到阿拉伯国家领导人的表态是否预示着美元在中东的消亡时回答道。

“发表声明很容易,采取行动却要难得多”,他对德国之声表示,“对于产油国来说,比如沙特,这些声明和挑衅也是一种引起美国注意的方式。和中方的‘眉来眼去’可能会促使美国的政策制定者更多关注海湾国家的利益。”

麦克道威尔并不排除美元主导地位有朝一日消退的可能性。“所有的帝国最终都有崩溃的一天”,他打趣道,但是目前,“大多数言论都是象征性和政治性的。我们看到的任何变化都是微弱和缓慢的。”

乌克兰战争催生去美元化?

德国之声采访的所有专家都同意,有两个主要因素促使中东国家威胁使用其它货币。

首先是俄罗斯入侵乌克兰的战争。麦克道威尔认为,制裁是争论中非常重要的一个部分。他今年出版的新书《反其道而行之:美国的金融制裁与针对美元的国际反弹》(Bucking the Buck: US Financial Sanctions and the International Backlash Against the Dollar)分析指出:“美国越是把美元当作外交武器来使用,它的对手就越是要将其国际经济活动转移到其它货币上。”

阿尔哈桑也分析指出:“目前有大量的俄罗斯资金在中东和亚洲各国流动。这基本上都是选择不遵守或者不执行美国和欧洲对俄制裁的国家。”

但如果西方进一步收紧对俄罗斯的制裁,并且升级到所谓的二级制裁,那么这些国家要想避开制裁就要更加困难得多。二级制裁针对的是第三方——包括和被制裁实体进行合作的国家和企业。任何想要和美国或欧盟继续做生意的实体,都会发现自己很难绕开二级制裁。

“所以对美国制裁持担忧态度的政府在越来越多地考虑如何未雨绸缪,尽管他们还没有准备好或者没有兴趣彻底地摆脱美元”,麦克道威尔分析道。

对石油贸易的威胁

阿尔哈桑还提出了促使中东国家可能考虑去美元化的第二个因素。他解释道:“我认为有一种感觉是美国在试图改写全球石油市场的规则--为了针对俄罗斯的利益--而这对沙特阿拉伯构成了一战略威胁。”

今年3月,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示,如果任何国家试图像针对俄罗斯那样,对沙特石油出口设定价格上限,那么沙特将不再与该国进行贸易。一天之后,阿尔及利亚能源部长也附和了这一表态,并称这将是一个危险的先例。

意大利佛罗伦萨的欧洲大学学院(EUI)经济政策专家德梅尔其斯教授(Maria Demertzis)认为,这也是造成制裁实行多久,去美元化进程就会持续多久的原因。但是这一切都不是一蹴而就的事情,即使一些国家想要绕开美元,取代以美元主导的结算基础架构也是难上加难。

银行作为武器

“打个比方,如果你是印度,想要向智利出口商品,你很可能会用美元来结算。但是你这么做的原因不仅仅是因为用美元更方便给产品计价,也是因为你用来结算的基础设施是以美元为基础的”,德梅尔其斯分析道,所谓结算就是“从一个账户中提取资金并将其存入另一个账户的法律行为”。

要完成这一步骤,必须要有值得信赖的基础设施,而这些都是美国几十年来一直在提供的东西。任何替代方案都具有“重大的法律和政治影响”。德梅尔其斯指出,“比如说,智利是否会接受印度的法律框架?即使要达到两个国家央行进行双边结算,也是一段漫长的进程。”

她解释道,美国和欧洲冻结俄罗斯央行在其管辖范围内的外汇储备,这一行动已经使得中央银行成为武器,可能会损害国际金融体系。而阿尔哈桑认为,这在中东已经转化为“一种真正的担忧,即美国和欧盟采取前所未有的方式将国际贸易和金融作为武器,用来对付俄罗斯”。这也是为什么中东国家“正在为一个更加多极化的世界做准备的原因,他们希望自己能够在美元主导的区域内外保持行动自如”。