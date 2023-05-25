来源：风传媒

作者：张良任

泰国民主政治的发展有了新气象！先是在5月14日的大选中，代表民主派的前进党（Move Forward Party）在下议院500个席位中取得了152席，成为第一大党。现年42岁的前进党党魁皮塔（Pita Limjaroenrat）结合另外七个民主党派，准备成立联合内阁；在多方折冲之下，这八个政党22日签署了谅解备忘录，对未来施政的方向有了一致的目标。这对联合内阁的筹组又更进了一步。

泰国是两院制，根据2017年的宪法，上议院有250名议员，完全由军方指派，有权在总理选举中投票；众议院有500名议员，由选民投票决定，另根据政党得票数按比例分配剩下的100个席次。要出任总理，必须要获得两院共750名议员中过半的票数，亦即至少要376票。

5月14日的大选有67个政党参选，前进党（Move Forward Party）获得152席，成为第一大党；泰国前总理达信幼女佩通坦（Paethongtarn Shinawatra ）领导的为泰党（Pheu Thai Party）选前最被看好，但只获得141席。两大政党加六个小党总共的席位只有313席，距离过半数还差63席。

组阁关键在于寻求上议院议员的支持，这部分困难度很高，因为他们都是军方指派的，也就是由现任总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）所指定的。帕拉育的统一泰建国党，在选举中遭受严重挫败，只获得36席，即便上议院250席通通投给他也不过286席，理论上无法也不应再出面筹组新内阁。上议院准备在23日，即八个政党签署谅解备忘录后一天，才会召集特别会议，讨论未来总理人选的事宜。迄今，情势的发展并不如前进党党魁皮塔所说的那么乐观。谁能够出任总理要等到约三个月之后才能够见分晓。

在泰国社会目前争议最大的，也是新内阁中存有不同意见的就是对于刑法112条《妄议皇室法》的立场。因为泰国还是君主立宪的国家，对国王、王后、王储及摄政王等不当的评论者可能被判三至15年的刑期。过去两年半以来，有200多人因违反这条法律而被处罚。前进党的诉求之一就是要根本改变皇室在法律上的地位以及刑期的规定及可以提起诉讼的机构。这对泰国政治体制会带来巨大的冲击。对于这一点，暂定联合内阁的成员间也有不同的意见，最后未纳入谅解备忘录当中；不过，前进党表明，执政之后还是会就这个问题提出修法的建议。

八个民主党派5月22日签署的备忘录当中共有23项政策诉求，有些争议不大，譬如解决毒品问题、终止大麻自由化政策、取消酒类饮料的垄断市场、推广农业科技与水资源治理、修订渔业法律、提升劳工权益的保障、消除教育权益的差距、提升泰国在亚细安外交舞台上的地位等。

共识备忘录中最大的挑战可是要起草新宪法，希以最快速度出台由人民起草的宪法。实际上自1932年以来，泰国已经制定过21部宪法。修宪应该不是目前掌握政治大权的军方所乐见，在过程中阻力一定很多。

另外一向为泰国人民诟病的就是司法改革问题，新政府将推动行政、警察、军队及司法体系改革，俾更符合民主原则，注重透明、现代化、高效率以及全民最大利益。如何建设廉政治理也是联合内阁关切的重要问题，更是泰国人民的期盼。此外，多年来泰国军方在政治上掌握生杀大权，新政府要从兵役制度上改革，取消现有的征兵制度，改为自愿役。23条备忘录的内容林林总总涵盖未来施政的各个面向，也是回应民间的诉求与期盼。

权力及职位分配也是可能的争议。内阁的35个部长当中，目前已有传闻前进党可能获得17个部长的职位，为政治性较高或涉及国家安全的单位，如国防部、外交部，财政部、内政部；为泰党15到16个部长，以经济、社会相关部会为主。如此一来，其他小党想要雨露均霑就显得十分困难了。这样传闻是否属实还有待此外对于观察。

皮塔所属的前进党在大选中异军突起，在77个省都胜出，甚至在曼谷的33席次中得到了32席，总共囊括了152个席次， 他认为这是民意的反应与负托，他也信誓旦旦，信心满满准备要出任第30届的总理, 并要求军方不要阻挠。日前，皮塔被告拥有iTV 42,000股股票，依规定不能参选下院议员，其政党也不能推举候选人，会否影响他当选的合法性还在未定之天。

泰国自1932年以来，已经发生过13次军事政变。皮塔这次挟着高人气、新气象，好愿景，能否顺利组成新政府，平稳推行政治、经济、社会改革，泰国人民引颈期盼。泰国民主政治的落实与深化就在军方的一念之间了。泰国陆军总司令 Narongpan Jittkaewtae 保证，在他的任内不会发生政变，政变的可能性是零。他的保证也有待观察。

此外，皮塔留美的背景，上任之后会否改变多年来泰国军政府倾向中国大陆的立场，是否真的会一如选举期间所说的加强与台湾的经贸科技关系，更值得我们的关切。