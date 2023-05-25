日均“打虎”超四人，涉房反腐“大清洗”

来源：风财讯

作者：陈文莉

今年中国房地产“反腐”风声正厉。

在最近万科南方区域城市更新总经理李升阳被带走调查之前，已有华夏幸福联席总裁孟惊、新城控股联席总裁曲德君、融创原西南董事长商羽等房企高管传出失联。

国央企和公务机关层面的反腐氛围更为紧张，过去9天时间内，中央及地方纪委监委日均“打虎”超四人。

5月25日，据中央纪委国家监委网站披露，仅5月15日—24日，已有28人被查，18人被处分，并通报了多起贪腐典型案例。

凤凰网风财讯注意到，该批被查名单中，“涉房量”可谓颇高。

比如，中共贵州省清镇市住房和城乡建设局原党委书记、局长朱山；大连市政府原副秘书长兼原大连市土地储备中心主任王忠彦；北大荒鑫都房地产开发有限公司总经理于彤；娄底市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）原党组书记、局长（主任）、二级巡视员黄大生等。

此外，广发银行银行党委委员方琦、广发银行广银理财原党委副书记亓艳相继被查，也被疑与房地产有关。

金融反腐揭开地产往事 恒大多位高管难逃

5月18日，中央纪委国家监委网站消息，广发银行党委委员方琦，以及广银理财原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

继2022年2月广发银行原董事长王滨落马后，不到一年半的时间内，广发银行已有七位高管相继被查。包括退休两年半的原党委委员、监事长王桂芝，原党委巡视办主任乔玉良，信用卡中心原党委委员、总经理助理吕胜男，沈阳分行原党委书记、行长杨桦等人。

市场猜测，广发银行的“大清洗”与房地产牵连颇深。

数据显示，截至2022年末，广发银行房地产贷款不良率从2021年的2.15%升至6.66%，也是整个行业内对房贷款不良率最高的银行。

4月28日，广发银行杭州分行因流动资金贷款被挪用于房地产等违规行为被银保监会罚款405万元。

同样和地产牵连较深的“光大系”，也在经历着反腐风暴。

4月13日，据第一财经报道，光大信托深圳区域多人被带走调查，案件涉光大信托与恒大、佳兆业等多家房企合作的深圳旧改项目。

此前，光大集团原党委书记、董事长李晓鹏在退休离任约一年后被查；光大信托原董事长闫桂军也被有关部门频繁问话。

1月5日凤凰网风财讯也曾独家报道，恒大集团原执行总裁柯鹏因涉及深圳旧改项目，被警方带走调查；原中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构监管部主任、恒大集团原副总裁姜丽明也在离职近7年后被查，并被树立为“逃逸式辞职”和政商“旋转门”的典型。

多起贪腐典型案例涉房 有人沉迷“换房”敛财无度

5月10日，中央纪委国家监委网站披露了白山市人大常委会党组书记、主任李宇忠的贪腐根由——

据披露，1984年结婚只能住简易房，是李宇忠心中永久的痛，也让李宇忠埋下了“要住大房子”的执念。

正如他所忏悔的那样，“随着职务的提升，我对换大房子的欲望也随之膨胀，但工资收入却远远无法满足我的需求，于是就把手伸向了企业老板。”

2006年，抚松县一位建筑公司老板向李宇忠行贿30万元（人民币，下同，5.74万新元），最终获得了两个乡镇的养老院项目，也自此彻底打开了李宇忠的贪腐之路。

2010年，时任白山市江源区区委书记的李宇忠以“肥瘦搭配”方式，将当地政府的团购楼项目和松花石文化市场项目捆绑，低价打包给熟人周某某，并获得了一座位于大连市的140万元的临海住宅。

2013年，李宇忠被提拔为白山市委常委、秘书长，更加频繁“以小房换大房”。2016年，李宇忠从160平方米房屋换到了260平方米的跃层楼房，但后又因为“风水”不好换了一栋别墅。

最终，李宇忠被欲望绊倒了。

原海南省自然资源和规划厅党组成员、副厅长吴开成则利用房地产项目牟利不止，甚至不惜毁坏生态环境。

据中央纪委国家监委网站5月17日消息，2008年至2009年，三亚某房地产开发有限公司实际控制人郭某某承诺让吴开成以虚假投资入股的方式“合作”开发项目。之后，吴开成利用职务便利，为郭某某运作三亚市金鸡岭、南田农场、亚龙湾等地三个项目，并以他人名义注册成立投资管理有限公司，通过虚假出资180.899万元的方式分别持有上述3个项目各10%的股份。

2017年3月，作为海南省政府开展全省海岸带保护与开发专项检查整治“回头看”第二检查组组长的吴开成，为了卖人情给时任万宁市委主要负责人，将“日月湾冲浪基地建筑设施突破了200米海岸带生态红线，侵占了青皮林省级自然保护区”一事压案不报，最终导致违法建筑顺利施工，青皮林生境破碎化严重。

贿如绳套朝朝紧，贪若沼泽步步深。在人心与物欲的交锋之中，“我们无论做什么事情，都要站在党和人民的立场上。”在《人民的名义》中出现的这句经典台词或许值得时刻谨记。