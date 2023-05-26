如果美国评级被下调……

来源：华尔街见闻

作者：韩旭阳

一旦美国政府触及债务违约，哪怕只是短暂的几小时，也将引发灾难性的后果。

美东时间周三晚间，惠誉打响了对美国政府的第一枪警告，将“AAA”长期外币发行人违约评级（IDR）列入负面观察名单，这意味着美国评级可能会被下调。该机构的分析师警告称，美国政治党派之争日益加剧，正阻碍达成提高或暂停债务上限的决议。

当日，在发表在纽约时报的专栏文章中，分析师Joe Rennison指出，如果美国政府最终无法偿还债务，标准普尔、穆迪和惠誉这三大主要评级机构都将降低美国的信用评级；而且即使在违约后不久达成协议，这些机构也可能不愿恢复美国的评级。

由于财政违约对金融体系的影响十分严重，这三家评级公司希望政府官员们在耗尽现金之前达成协议——这种情况最早可能在下个月发生。

穆迪警告称，在现代社会中，美国从未故意出现违约，但即使是短暂的违约，也会改变人们对债务上限谈判的看法，这是政府信誉面临的严重风险。穆迪首席美国分析师William Foster表示：“我们的观点是，我们需要在评级中永久性地反映这一点。”

该机构曾表示，如果美国财政部错过一次利息支付，其信用评级将被下调一级。美国要想重新获得之前的最高评级，立法者们必须大幅修改或完全取消债务上限。

如果惠誉或穆迪采取类似举措，将使美国从全球评级最高的债券发行人中被剔除。穆迪仅对12个国家给予Aaa评级，如果真的被下调，美国的评级将低于德国、新加坡和加拿大等国。

美国信誉受损难以避免

Rennison还表示，即使没有真正出现违约，美国的国际地位也可能受到影响。

Foster表示，在所谓的“X日期”之后——即财政部预测的政府将耗尽现金的6月1日之后，穆迪就可能下调对美国的评级展望。而且，即使是短期内暂停债务上限的临时协议也不足以安抚市场的担忧。

惠誉的一位发言人认为，仅仅一个短期协议，而不是长期提高债务上限的协议，“只起到了争取时间的作用”。该发言人补充称，未来几天的事态发展将是惠誉评级评估的重点。

得益于美国在全球经济中的地位，美元是全球贸易的主导货币，而美国政府债务是全球最大的债务市场。Rennison认为，对美国信誉的质疑将使外国投资者和政府们感到恐慌，而他们是美国债务的主要持有者。这种恐慌情绪可能威胁到美国的融资能力，甚至可能会破坏美国的国际地位。

印度尼西亚财政部长Sri Mulyani Indrawati在最近一次全球金融领导人会议上表示，这对美国来说不是好事。

以史为鉴 2011年已付出惨痛代价

在2011年的债务上限谈判中，尽管在财政部预计耗尽现金的前两天，美国最终达成了协议并避免了违约，标准普尔还是将美国的信用评级下调了一级。

随后美股暴跌，市场波动加剧，标普500指数仅仅几天就下跌了17.6%，并在接下来的六个月里没有彻底反弹。美国家庭因此遭受了数万亿美元的财富损失，借贷成本不断上升，企业和消费者信心受到重挫。

在这之后，标准普尔有史以来第一次将美国的信用评级从最高水平的AAA下调至AA+，并保持在这一略低的水平没有恢复，理由是美国政府管理财政的能力“不稳定、不有效、不可预测”。

时任标准普尔主权评级委员会主席的John Chambers表示：在2011年的决定中，最重要的是政治环境，这是一条非常明确的违约之路。目前的辩论证实了标准普尔下调评级并保持不变的决定。

经济学家警告称，如果美国国会在6月1日之前不采取行动，可能会引发一场经济灾难。国家财政债务违约意味着贷款人、军事人员和社会保障受益人等群体得不到支付，利率可能继续飙升，全球市场动荡不安，经济衰退逐渐逼近，并导致大规模的裁员。