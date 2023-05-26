“外交避战”百岁基辛格带给世人的启示

来源：《工商时报》社论

美国前国务卿基辛格（Henry Alfred Kissinger，1923年5月27日—）即将晋升百岁人瑞，身为现实政治的支持者，他的国际政治观，尤其是一手促成美国与中国建交，影响过去一个甲子的全球地缘政治格局。在俄乌鏖战超过一年，且迄无停战迹象，而美国又积极拉拢盟友“抗中”（日前在广岛举行的G7峰会正是一例），造成台海紧张情势升温之际，见证过二战以来各种“战争与和平”的基辛格，他的示警与洞见值得世人重视。

以史为镜，可以知兴替。基辛格1954年的博士论文《一个回复原状的世界-梅特涅（奥地利首相-帝国外交大臣）、卡斯瑞（英国外交大臣）与和平的问题1812年-1822年》，探讨1812年到1822年期间，欧洲国家在拿破仑崛起和陨殁的欧战过后，如何重建新的国际秩序。基辛格做为美中在1979年建交的幕后推手，基于二战之后，美国和苏联两极对抗的冷战格局下，体认现实需要，积极推动穿梭外交，促成美中建交以制衡苏联，最后以1991年苏联解体告终。

1990年代以来的发展，以美国为首的西方世界，历经欧盟成立和北约（NATO）东扩；而俄罗斯的崎岖发展，则历经苏联分崩离析，以及华沙公约组织烟消云散。攸关欧陆和平的关键之一是，前苏联的中东欧国家分五次，陆续加入欧盟与/或北约；2023年，最新加入北约的是，与俄罗斯有超过1300公里边境，从上个世纪就是中立国的芬兰。苏联解体后，南斯拉夫裂解，在北约东扩的过程当中，俄罗斯总统普京20年前曾经希望加入欧盟，但并没有得到正面的回应。

基辛格当时就针对北约集体安全的疆界，逐渐东移到让俄罗斯没有防御纵深的缓冲区域发出警语。其原因就在于，60万平方公里的乌克兰，比任何欧盟国家领土面积都大，首都基辅和莫斯科近在咫尺，导弹一旦发射，根本没有时间反应，俄罗斯做出强烈的回应，只是时间的问题。

以美国为首的北约和欧盟国家，一方面既无法迫使横跨欧亚大陆、面向西方的俄罗斯，就此放弃传统的地缘政治观，另一方面也无法改变前苏联国家中，包括乌克兰、波罗的海三小国在内，迄今还有俄语是母语、信奉东正教的同胞族群。 2010年到2011年，北非和阿拉伯国家的茉莉花革命，以及随之而起、中东欧国家的颜色革命，特别是乌克兰经历“橙色革命”，而且亲欧派的总统都积极争取加入北约。后来的发展就是，普京“被放弃”成为欧盟国家的想望，对于未来可能兵临城下、以美国为首的北约，他最终采取的手段，就是两次“特别军事行动”，亦即2014年出兵克里米亚半岛，以及2022年出兵乌克兰。

俄乌战争凸显了几个值得深思的问题：欧洲在长远的未来，有没有可能是一个“没有俄罗斯的欧洲”？欧洲大陆的民族，有没有可能“没有斯拉夫民族，甚或东斯拉夫民族的存在”？伊斯兰教国家的土耳其，固然不是欧盟的成员国，却可以加入广义的基督教文明世界的北约，与希腊、部分中东欧国家民族同样信奉东正教的俄罗斯，为什么不能被欧洲国家接纳？

如何在欧洲大陆上，“运用外交避战，共同维持和平”，汲取历史教训，避免发生合纵连横的集团对抗，甚至走向不同军事联盟之间的大规模交战，是一个大哉问。

分裂的苏联，迎来逐渐在政经军事整合的欧洲，是当年始料未及，也是过去30年的写照。俄罗斯如今的GDP不到德国的一半，在国家实力和权力均衡的前提下，彼此势力范围所及的交互施压与互动杠杆，关键在于欧盟／北约和俄罗斯现在和未来的经济发展形势，以及与其随之而来的总体国力之消长对比。过去对于基辛格的批评，是“四方游走的秘密外交”、“绥靖的和平，不是和平”，现在批评的则是“外交避战”忽视发动战争的罪恶，以及民主与专制之争的“大是大非”。

对基辛格而言，在现实的政治世界，“怒而兴战”和“绥靖姑息”，并不是二选一、黑白分明的问题；现实利益优先，自利的国际政治观，没有是非对错之分，有的只是永久的国家利益。秉持如此信念的他今年几度提及台海情势时，既警告台湾问题已导致世界处于非常危险的时期，更提醒“美中有必要采取具体措施改善关系，台海两岸应避免立即摊牌”，这位百岁政治家的疾呼，但愿美陆台领导人都听得进去，千万要以苍生为念。