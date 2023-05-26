俄乌为何在巴赫姆特拼个“你死我活”？

来源：台湾《联合报》

作者：高永光

俄罗斯和乌克兰在巴赫姆特激战了九个多月，双方死伤惨重。不过，西方的新闻报导，乌军和俄军战死比例，大约是1：5或1：7。

俄军付出的代价显然比乌克兰要重。不过，这几天从双方对外讲话来看，俄罗斯应该已经九成以上控制了巴赫姆特，乌克兰应该还有少数部队在进行最后的壕沟作战。但如果没有意外，最终俄罗斯会控制这个距离顿涅茨克州府顿涅茨克89公里的小城市。

一般认为俄罗斯砸下重兵，夺取巴赫姆特是没有战略高度的一场「政治性」任务；因为，巴赫姆特没有军事上的战略价值，只是一个小城市，不是重要交通枢纽，也没有生产重要物资；只生产盐、酿酒及少许石膏矿，巴赫姆特战前只有7万多人，到现在据说只有数千人还留在城内，但由于双方激战甚久，几乎所有建筑物全毁，是否仍有居民存活，是个疑问。

对俄罗斯而言，一年多来，西方观点认为俄乌战争，最终会拖垮俄罗斯，至少普京已经陷在泥淖中。因此，俄罗斯急需一个“胜仗”来豉鼓舞士气，因此拿下巴赫姆特，对俄罗斯极具政治及对内宣传的效用。

另一方面，一直传出俄罗斯高级将领对普京用兵的战略战术极端不满，为了证明普京到目前为止，对乌克兰战争的战略战术没有犯错，巴赫姆特也非拿下不可。

当然，第三个说法是强攻巴赫姆特，是因为俄国佣兵瓦格纳集团首脑普里戈津，和俄国防长绍伊古，两人为了争取在克里姆林宫的政治影响力的结果。因为攻打巴赫姆特的主力是瓦格纳佣兵，普里戈津一直想证明，他的战士比俄国正规军要能打。借此，普里戈津要维持、巩固他在克宫的政治地位。

对乌克兰来讲，多死一个俄军，乌克兰就赚到，所以“拖死”俄军，是战术目标，乌军死守巴赫姆特多一天，就是乌克兰获胜；当然，丢掉巴赫姆特，依西方军事专家及媒体评论，对乌克兰防守北顿涅茨克，反而争取到更多时间。也不影响抵抗俄罗斯攻进北顿涅茨克的第二道防线—克拉莫托斯克（Krematorsk），军事行动专家们指出克拉莫托斯克地势高，易守难攻，俄罗斯如果想控制顿涅茨克，进攻克拉莫托斯克，在晚春时刻，很难准备充分。

从战略上来看，俄罗斯要巩固俄国的出海口所在的克里米亚半岛，全面控制目前握在手上的乌东四州：卢干斯克、顿涅茨克、扎波罗热及赫尔松，应该是战略首要。之前放弃赫尔松市，应该是“战略撤退”，固守已控制住的大部分赫尔松领土。

从俄罗斯目前控制顿涅茨克的地区，较少于其它乌东三州，夺取巴赫姆特，进可攻，退可守，如果能在顿涅茨克夺取更多领土或攻下顿涅茨克州首府顿涅茨克城，那巴赫姆特的夺得，就是战略目标，而不只是战术任务而已。

如果以上揣测成真，乌东地区的军事冲突，随着巴赫姆特落入俄罗斯之手，可能不久之后，会随之升高！