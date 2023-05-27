阿扁死谏 民进党茶壶内风暴？

来源：台湾中时新闻网

作者：桂宏诚

尽管台湾前总统陈水扁扬言“死谏”，立法院26日仍在民进党的主导下，完成《公职人员选举罢免法》修法三读，第26条规定洗钱定罪者终生不得参选，陈水扁的儿子陈致中将终生不得参选。未来陈水扁是否会采取更激烈的反弹行动，在选情日益加温的阶段深受瞩目。

民进党多位政治人物最近涉及与诈骗集团挂钩疑云，为了革除民进党被不断深化的“黑金政权”形象，尤其在党主席及总统参选人赖清德在台南的本命区还发生88枪击案及正副议长贿选案，所以赖清德日前积极主导通过了《公职人员选举罢免法》中有关“排黑金”的修正草案，以贯彻他“洗白”民进党的意志。只不过，其中关于曾犯洗钱罪经判刑确定者，将终身剥夺参选的权利，犹如要断了“洗钱家庭”陈水扁家的政治香火。

陈水扁之女陈幸妤曾公开质问，包括民进党后来都当到院长的几位大老，“谁在选举时没拿过我爸爸的钱？”也因此，民进党这次修法拿洗钱罪开刀，陈水扁感到民进党对他“不仁不义”，且热脸一直贴不上赖清德的冷屁股后，就只能在脸书上向赖清德“死谏”。陈水扁在脸书上表示，日前参加的“凯达格兰基金会18周年晚会，就是阿扁人生最后一次的感恩告别！”，因为“死谏”将是哀莫大于心死的无奈呐喊。

尽管医疗小组的医师认为，陈水扁在保外就医期间自由参加各种社交及政治活动，皆有助于病情好转。但对于陈水扁公开的“死谏”，并传讯给民进党公职人员，希望能放陈致中一条生路，否则他对人生不抱希望后，什么事情都会发生，包括竞选期间支持者抗议布条如影随形。此刻，医疗小组的医师及狱政机关就算不为了民进党的选情考量，也该顾及犯人在保外就医时却可能寻死，而“请”陈水扁回到监狱里接受治疗。

事实上，陈水扁为其子的政治路遭阻“请命”，也并非全无道理。台湾《公务人员任用法》规定，公务人员犯了贪污罪就终身不得担任公务人员，这是在工作权的选择上，对藉政府职务犯罪者给予最严厉的法律后果。然而，“洗钱”并非担任选举职才可能触犯的“职务犯”，故因曾犯洗钱罪而终身不得参选的修法，确实有待商榷。何况，法律也可规定于修正施行后犯洗钱罪者，才受到终身不得参选的限制。

台湾选民投票选出民意代表时，愈在非都会区或愈基层的选举，通常是要选出“利益的代表”。所以，候选人只要能做好“选民服务”，往往就能一再连任，以致形成了家族势力的“世袭选举制”，或甚至发展成“黑金结构”。所以，虽然社会呼吁选举时要“选贤与能”，但却无制度性的设计。然而，即使修法规定只要一审判刑10年就不得参选，看似为了选贤与能而以法律先过滤掉候选资格，但尚未定谳即剥夺参政权，却存在高度违宪的疑虑。

陈水扁口中“苦命”的陈致中出狱后，将无再参选的权利。而陈水扁的支持者是否真会对赖清德展开报复？这不无可能是民进党茶壶内的风暴。

（作者为台湾世新大学兼任副教授）