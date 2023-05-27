台媒：从im.B诈骗案看民进党如何走向沉沦

来源：台湾联合报社论

im.B的25亿元（新台币，下同，约1.1亿新元）吸金诈骗案如滚雪球般膨胀蔓生。继主嫌与绿营人士交往酬酢，并提供车辆房屋变相供养后，又传出绿营高官、司法警察高层与通缉犯同桌把酒言欢，甚至参与“投资”，并在案发后设法先取回款项。此案，堪称是蔡英文执政末期的超级丑闻，也是民进党主席赖清德的总统路最大绊脚石。

面对如此真实的问题，民进党却将此案淡化为“小恶”，企图草草带过。副阁揆郑文灿参加主嫌曾国纬（曾耀锋）的直销公司活动并与其合影，阁揆陈建仁竟称这“对打诈没帮助、对当事人不公”；立委陈欧珀接受通缉犯供养，民进党廉政会仅作出“警告”处分。而赖清德宣示要以“最高标准”改革黑金，面对此案却以“正常社交活动，不必扭曲”为由闪躲；其发言人甚至反批在野党，说“整天扯些小东西，但总统要管的不是这些”。在民进党眼中，什么才是“不正常”、“大东西”？

im.B诈骗案最初爆雷，因受害民众逾五千人、诈骗金额达25亿元，而受到注目。人们好奇的是，为何相关部会处理此案如此消极，丝毫未表现出打诈的决心。所幸在野党和媒体不断挖掘，在这处im.B与绿营共生的“小小花园里”，竟挖出了许多奇怪的秘密和真相。除了绿营重量级人士与主嫌曾分多批赴私宅参观合影，前总统府秘书长苏嘉全、警政署前署长陈家钦皆曾与宴。可见，曾国纬的政商人脉丰厚广布，并因此影响到该案的侦办。

除了政商关系纠葛，案情发展也进一步指向黑金贪腐。绿委陈欧珀一家，遭爆与曾国纬关系错综复杂，并无偿使用对方提供的房、车，被迫宣布退选。前时力立委黄国昌指称有检调人员涉入，蓝委王鸿薇更称有调查局人员投资上千万元，并有检察官与曾嫌出入高档餐厅。随后，民众党立委陈琬惠也公布，交通部前政次黄玉霖及台铁副局长朱来顺于上班日在曾嫌豪宅饮酒作乐之合照。

仅凭合照，确不宜随便“看图说故事”，妄加揣测。但私下同桌宴饮则是另一回事，在私宅同欢，即代表“身分认同”。而且，席间必然牵扯敏感话题或试图建构利益网络，甚至拉帮结派。曾国纬曾被判刑四度遭到通缉，几度改名，始终逍遥法外。而今，他竟悠然周旋于蔡政府上至院长、秘书长、立委，下至局处长及检调人员之间，并藉此大施诈术，蔡政府能说冤枉吗？

对于接受诈骗集团主嫌提供房、车的陈欧珀，民进党仅给予警告，分明在污辱民众智慧。若是公务员，这便涉及准贪污犯行；就算是民代，极可能是为避人耳目或钻法律漏洞才未直接拿钱，但也等于间接A走人民血汗钱。这算“正常社交”或“小事”？不仅如此，绿营更乘机散布蓝营政治人物与im.B关系人的合照；由此可见，民进党政府只想打乌贼战模糊焦点，而无心打诈。这样的集体沉沦，恐怕是史上仅见，更显示赖清德“改革黑金”的誓言已被自己戳破。

民进党是执政党，赖清德是呼声极高的总统参选人，在野党对此案必须极力鞭策。否则，一旦“蔡下赖上”，谁能保证新上任的政务官、民代和事务官，不会是另一批“陈欧珀们”？谁能保证，届时弊案能在第一时间着手侦办，而不是故意压着，让检调人员先把他们的“投资”索回再说。

享受七年执政大权的民进党，与黑金勾结如此之深，并不令人意外。原因是，这些年的体制监督形同废弛，而得意忘形的绿官乐享商人的奉承和供养，谁还记得官商之间有条界线不可跨越？