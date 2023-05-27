取消器官捐赠争议 官员议员宁为“北风”不作“太阳”？

来源：香港01

作者：黄舜炀

香港立法会大会5月23日辩论并全票通过“落实与内地的器官移植合作”无约束力议员议案。期间官员和议员都将矛头指向近日不寻常的取消器官捐赠的申请人数，批评他们“可耻冷血”、“反中乱港”，激起两地矛盾。煽动市民恶意取消登记固然不合法、不合理，但也不能排除确实有部分市民仍对内地的器官捐赠分配机制和移植医疗水平抱有疑虑。治港者们除了把“取消捐赠”政治化，更加应该致力进行解说，释除公众疑虑。《香港01》就此专访熟悉内地医疗的香港公共卫生专家明伟杰，向读者讲解内地器官移植发展状况，并为跨境器官移植提出可行建议。

政客情绪表态 无助政策游说

自去年12月女婴芷希成功接受内地心脏器官移植以来，香港政府积极推进跨境器官移植的合作机制。但医务卫生局于5月22日揭发，在近月急增的取消器官捐赠的5785宗申请个案之中，逾半（2905宗）个案属从未登记或是重复取消的无效申请，而2月单月的无效取消登记率更高达74%。当局质疑有人意图扰乱中央名册的代表性及增加政府的行政负担，翌日香港特首李家超强烈谴责有人“破坏系统”，并要求警方介入调查。

两日后（5月25日）的立法会大会，刚好辩论由医疗卫生界议员林哲玄发起的“落实与内地的器官移植合作”无约束力议案，促请政府尽快与内地合作，落实跨境器官移植事宜。议事厅遂成了官员和议员的舆论场。

医卫局局长卢宠茂在开场和总结发言时多次批评有人别有用心地造谣作假，抹黑国家器官移植发展，意图制造矛盾。保险界陈健波、法律界林新强、民建联葛珮帆、新民党李梓敬等议员也痛斥煽动他人取消捐赠器官是损人不利己、可耻冷血，更形容他们有组织、有预谋地激起两地矛盾，是“反中乱港”。

官员议员群起攻之，似乎把所有取消器官捐赠人士都当成“反中乱港”分子。煽动市民恶意取消登记固然不合法、不合理，但也不能排除确实有部分市民仍对内地的器官捐赠分配机制和移植医疗水平抱有疑虑；可是，除了林哲玄和卢宠茂曾经尝试引经据典解释内地的器官移植制度和发展状况之外，其他治港者们的表态，似乎流于情绪，无助政策游说。翻查网上讨论留言，不难发现部分网民较为关注器官分配的公平、公正和合法性，并以“捐器官给内地有钱人和高官”和“捐赠器官会用作买卖”等说法表达对跨境器官移植合作机制的不信任。这明显是对内地器官移植发展情况不太了解所致。

法规不断完善 机制相当成熟

香港城市大学传染病及公共卫生学系助理教授明伟杰，熟悉内地医疗的发展现况。他在接受《香港01》访问时提到，国务院于2007年颁布第一部器官移植法《人体器官移植条例》，在往后的16年间不断完善相关法则，至今已经形成一套有法律基础、组织和分配系统的器官移植机制。他以2011年开始运行的“中国人体器官分配与共享计算机系统（COTRS）”和国家在2013年出台的《人体捐献器官获取与分配管理规定（试行）》文件解释，前者确保器官根据所有捐赠者和受赠者的资料科学地分配；后者要求省级卫生行政部门在国家卫健委的领导下，设立多个人体器官获取组织(OPO)，专责地区的捐献器官获取工作，又有协调员队伍负责和监督器官的识别、评估、维护、转运。而自2015年起，内地政府停止获取死刑犯器官，市民自愿捐赠是器官移植是唯一合法来源。

层层法规和机制，确保器官来源合法，并公平、公正地分配，任何机构和个人不得在系统外擅自分配和买卖器官。明伟杰补充道，“分配系统载有详细的捐赠者和受赠者的资料，一旦出现器官买卖和私自分配的情况，会移交相关机构和部门查处追究。”他形容，如今国家的器官移植运作机制相当成熟，如2016年颁佈的《关于建立人体捐献器官转运绿色通道的通知》，中国国家卫生计生委会同公安部、交通运输部、民航局、铁路总公司等建立起一套器官转运绿色通道，协助捐赠器官在不同省市之间快速、有序运转。

根据中国人体器官捐赠管理中心的统计数字，截至今年5月底，内地累计登记的器官捐赠志愿人数和实体捐献数量，多达625万人和4.5万人。对比之下，截至今年4月底，香港中央器官捐赠登记名册仅有35.7万人。明伟杰认为，在内地庞大的捐赠人数之上，假如将香港纳入“中国人体器官分配与共享计算机系统（COTRS）”，香港的轮候器官病人有更大机会匹配到合适的器官，得以延续生命。

纳入成数更高 三招释除疑虑

不过，明伟杰亦明白，部分市民对于跨境器官移植合作机制存在担忧，建议政府循三方面工作，释除公众疑虑。

从制度上，香港医卫局推行的合作机制，沿用两地已有的登记名册及分配系统，并在此之上设立第二层分配机制——两地器官忧先在当地匹配，发现没有合适的轮候病人以后，再启动跨境的器官互助，但部分市民仍有不少担忧。明伟杰建议，政府可以提高捐赠器官的透明度，“现时器官捐赠采取的匿名制，确实能够避免器官买卖和权贵交易等不法行为。但如果容许捐赠者或其家属与受赠者在器官移植的五年或十年后见面、互相认识，更能够彰显人类生命的可贵，满足人类的精神需求，反而能够促进器官捐赠。”

捐赠器官始终是自愿行为，要建立长效的合作机制，捐赠者的同意和知情是必不可少的。明伟杰表示：“是否可以在器官捐赠卡上增加捐赠地区的意愿选项？是否愿意捐赠器官在本港、全国或者全球使用？因为器官互助不仅可以与国家合作，未来亦有可能与亚洲不同的国家和地区进行器官互助，甚至加入到全球的分配系统之中。对轮候病人来说，有更大的移植可能性。 ”

此外，政府同样需要做好公众教育。明伟杰认为，现时市民参与器官捐赠纯粹出于善心，但香港始终是华人社会，“留全尸”的中国传统文化观念根深蒂固，需要更多的宣传和教育，令市民认识到器官捐赠的价值和意义。明伟杰认为政府可以循机制的透明度、捐赠卡和公众教育三方面，建立长效的合作机制，释除公众疑虑。

“北风与太阳”谁更令人信服

香港回归即将迈向26年周年，但基于各种原因，部份市民对国家发展仍然不太认识，甚或存在一些误解和偏见，所以也更容易被别有用心人士煽动而误入法网。然而，特区政府与其动辄“又拉、又锁、又查”，把市民当成“反中乱港”份子，是否也应该深切反省，到底应该如何才能增进他们对国家现况的了解？又应该怎样才能真正完善跨境器官捐赠移植合作机制，令更多市民帮助同胞，亦令有多需要市民得到国家帮助？

选委界议员谢伟俊在是次议案辩论中，提到《伊索寓言》中“北风与太阳”的故事：有一次，北风和太阳正在争论谁比较有本事。他们正好看到有个人走过，那个人穿着一件斗篷。他们就说了，谁可以让那个人脱掉那件斗篷，就算谁比较有本事。于是，北风就拼命地吹。怎料，他吹得越厉害，那个人就越是用斗篷包紧自己。最后，北风没办法，只好放弃。接着，太阳出来晒了一下，那个人就立刻把斗篷脱掉了。于是，北风只好认输了。故事寓指，与其全力控制对方，不如放手使对方心悦诚服。

谢伟俊藉此故事隐喻，部分官员和议员过激的批评行为——单靠狂风只会适得其反，何不以太阳的温热，让市民心悦诚服？