“后蔡时代”的对美政策3.0

来源：台湾中时新闻网

作者：赵麟

日前美国总统拜登在G7峰会中公开表示“美中关系很快解冻”，他与中国国家主席习近平“很快对谈”。同时，中国商务部长正在访美，驻美大使也刚抵美，长达5年的美中对抗渐趋缓和。虽然两国关系不会即刻转好，但是从美国或拜登的角度来看，应不希望再恶化，剩下的就看中国的反应了。

然而，台湾怎么因应？民进党政府一路的“抗中”政策如何收场？台湾大选的三党候选人已全部到位，无论何人当选，必将善后“后蔡时代”的劣政遗绪。而其中最为人诟病者之一，就是对美政策及做法。

任何筹谋划策者，喜以“2.0”名之。但是蔡英文执政期间，台湾严重扈从美国的结果，除了美国政客的口惠以外，未见任何实益，反而引来台海凶险。若非大破大立无以兴邦及拯民，因此笔者冠以“3.0”。

1990年代台湾跻身“亚洲四小龙”时期，中国大陆亦启动改革开放。美国解体苏联后，亦欲促使中国大陆非共化。台湾方面李登辉成立“国统会”，北京放心。因此美国协助两岸加入APEC与WTO，台商亦大举进入大陆。那是美陆台关系最和谐的时期，因为三方利益一致。

21世纪伊始，美国因为911事件专注于中东反恐，无暇顾及亚洲，大陆趁势崛起。尤其加入WTO之后，经济快速成长，终于在2010年跃升为全球第二大经济体。美国感觉苗头不对，奥巴马决定“重返亚洲”，其后特朗普对陆“斗而不破”，拜登并在全球组合“抗中联盟”。台湾强烈恃美抗中，引起大陆不满，导致美陆台关系严重失衡。表面看起来，三方利益改变。实际上是美中博弈，台湾盲目选边，才造成今天的台海困局，完全是咎由自取。

综上所述，蔡政府的对美政策及做法，犯了四大错误：自我定位不当、对美自贬国格、侧重务虚内宣、人才错置浪费。

先论自我定位：上个世纪美强中弱，而且后者对台黩武，台湾必须依赖美国。可是今日美中各擅胜场，全球趋于多极。台湾应自以往的“反共最前哨”改为“国际枢纽”(International hub)，广结各方善缘(包含美中)。蹭美抗中，除了有利民进党票房(选票与钞票)外，徒以百业万民为刍狗。

次言自贬国格：民进党人对于大陆常常要求“对等”，可是遇到美国就自宫噤声。尤其面对夸谈“炸毁台积电”、“台湾每人发枪”等美国不肖政客，总统与外长不但不予驳正，反而对之赠勋或托词卸责。如此自卑、不敢对美说不的台湾高官，举世罕见。甚至清末割地赔款的慈禧与李鸿章恐亦自叹不如，因为他们迫于列强环伺，我们却是自残！

再讲务虚内宣：台湾政治已呈网红化，但是深层严肃的外交政事，亦已沦为弱智浅碟式的操作。例如：总统推特弔唁拜登爱犬亡故、网军围攻世卫秘书长与污蔑驻日外交官逼死明志等。再者，少数美国政客诸如“与台复交”、“美军驻台”等偏锋友台言论，常被绿媒大肆渲染，致使阅众误以“国际情势大好”，而集体自我催眠。

最后谈谈人才：通常盛世易出人才，但乱世更需人才。或谓台湾的外交瘠土，难以滋养雄才大略的种子；但在清末民初中国动荡时期，仍出现了曾纪泽、顾维钧等外交先贤。台湾现有专业外交官中不缺人才，端视主政者的眼光与器识。即令政治任命者，亦当建立严审淘汰机制。万不可滥用徒具意识形态而昧于外交智识者，发生轻外交重内宣、将国旗当桌布的笑话出来。

上述种种仅为荦荦大者。美中仍续对峙，但当美国希望与中国大陆和解时，不能排除台湾将成为两国交易下的筹码甚或弃子，因为已有台美断交前例。台湾新总统对此应有新对策，否则一旦台湾沦为“美中共管”，当了总统又有什么意义呢？

（作者为台湾前大使、台湾清华大学副教授）