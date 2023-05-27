胡扯核保护伞是在唱衰美国传统战力

来源：台湾联合报

作者：张竞

最近台北政坛因为22日立院答询时，台湾民众党邱臣远在立院质询外交部长吴钊燮，能否争取美国将台湾纳入核武保护伞，并且更追问是否曾向美方提出过此等诉求。结果外交部长吴钊燮显然有备而来，立即以充满暗示性手法，声称与具备相同诉求朋友“有所沟通”，但又对台北与华盛顿是否曾就此议题进行讨论三缄其口，强调内容不适合公开说明。

立委质询如此没头没脑神来一笔，充分显现出朝野高度默契；真是让人怀疑，台湾民众党立法委员难道是与执政国安团队配合演出？透过如此应对唱和，究竟是要让台湾社会获得何种认知印象，但又有可能产生何种意外负面效应，确实存在深入讨论与思考空间。

此项话题被刻意挑起后，社会舆论与专家解析基本上都认定，吴钊燮如此放话，显然是在针对台湾社会进行大内宣，希望引导台湾乡亲认为可以获得盟友力挺，获得更强固安全承诺与保障。

但安全战略学界在进行研析与讨论时，多半聚焦在北京是否会对台使用核武，因此多半都在引述中国大陆外交体系曾经多次公开表达：“在任何时刻和何任何情况下不首先使用核武器政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器”；作为驳斥吴钊燮刻意暧昧放话之立论基础。

亦有论者从美国对外政策与安全承诺切入，直论台北与华盛顿并无共同防御条约，美国对台湾虽然不断重申所谓安全承诺，但若深入探讨是否会在两岸爆发军事冲突时，运用武力进行干预，华府都刻意以战略模糊政策避免表态，此时还妄想华盛顿会更进一步对台承诺提供核武保护伞，岂非完全错估整体战略态势？

但就吴钊燮与邱臣远双方问答显示，看来美国对台军售多项军备系统装备交货延迟，军备产业商研发与生产预备供售台湾之F-16V新型战机，遭遇“复杂开发性障碍”难以突破。就连多日以来媒体不断报道，美国总统拜登预备动用已经获得美国国会立法授权之总统军备提拨权限，从美军库存军备中调拨价值5亿美金军备品项，军援台湾以便应急，但却只闻楼梯响，到现在还未获得美国政府正式宣布证实此项传闻，此种态势确实引起绿营国安团队高度焦虑。

假若再观察目前拜登政府正为提高国债上限，避免支付债款违约，解决美国朝野对立僵局头痛不已。国际信评机构惠誉业已将美国信用评等公开列入负面观察名单，而美国众议院“中国问题特别委员会”主席盖拉格原先预计率团出访台湾，亦因债务协商未能达成协议而推迟访问台湾行程；整个战略态势发展势头看来确实是相当不妙。

在此种状况下，假若绿营国安团队对于美国积极对台海情势表态，透过各种发声管道展现力挺台湾姿态，确实是认为能够产生足够战略吓阻效果，同时美军传统战力应当能够因应战略态势发展，其实就不应该会去思考到跨越使用核武门槛，探询华盛顿透过提供台湾核武保护伞，才能获得充分吓阻效应。

若是吴钊燮表态认为就美国传统兵力所能够提供之战略吓阻效应，已经足够维护台海安全稳定，其实就没有必要再去寻求美国提供核武保护伞。换句话说，其言下之意就是认为美国传统兵力所具备战力，已经无法对解放军未来可能在台海周边用兵，产生足够吓阻效果，所以才会奢望美国提供核武保护伞，以便获得充分吓阻效应。

假若要求美国提供台湾核武保护伞，其目的是要对解放军进攻台湾后实施核武打击，让台湾成为核武器使用战场，这简直就是疯狂至极。假若寄望美国公开对中国大陆表态，若解放军对台动武，就要冒着遭受核武反击风险，对中国大陆实施核武打击，恐怕说破嘴也难以让美国应允。讲个不客气的话，俄乌冲突打到此种地步，美国如此力挺，普京多次威胁要使用战术核武，华盛顿虽然都会强烈抨击，但到现在为止，是否曾经承诺提供核武保护伞给基辅呢？

吴钊燮如此公开表达，但国防部长邱国正在接受媒体询问时，却对此表示毫无所悉，两相对照后，显然吴钊燮是被严重打脸。但真正该去检讨的是，难道吴钊燮认定美军传统战力已经无法因应战略挑战，才会乞灵于美国提供核武保护伞，这显然就是在公开唱衰美军传统战力，其实更是招认出其对于美军战力与作战意志充满怀疑，这若不是疑美论，那什么才算是疑美论呢？

（作者为台湾中华战略学会资深研究员）