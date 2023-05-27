环球时报：基辛格的务实与理性，是今天美国最欠缺的

来源：环球时报社评

5月27日是美国前国务卿基辛格100岁生日，由于他在国际政坛上巨大的个人声誉和极富传奇色彩的经历，美国媒体纷纷撰文回顾过去的这个“基辛格世纪”，并提到一个很重要的现实背景，那就是当下是一个“充满危机的时刻”，“有毒的民粹主义在世界各地重新抬头，美中之间出现了一场新的冷战”。因此，“为了世界的利益，是时候让世界重新发现他了”。

毫无疑问，对基辛格不可能做简单的评价。他在美国遭遇过严厉的批评和质疑，在白宫时期的一些决策也饱受诟病，但没人能忽视他。仅凭在尼克松访华、结束越战以及缓和美苏关系这三件改变历史的世界性大事件中所起到的不可替代作用，基辛格也足以载入史册。基辛格能超越价值观和国内政治的羁绊，务实理性地从真正的美国国家利益出发，推动大胆而有想象力的外交，是今天美国最欠缺的。

从白宫的权力中心退出后，基辛格结束了政治和外交生涯，却开启了更长久的作为思想家和战略家的人生，他对现实世界的关注度和好奇心从未下降，他的影响具有强大的扩散度和穿透力，展现出更突出的现实指导性。当前复杂动荡的国际局势引起世人最深层的担忧，很多人更加关注、重视基辛格的看法，甚至寄希望于这个百岁老人，能为眼下的僵局和难题指出一条行之有效的解决办法。这既说明了基辛格作为战略学家的巨大成功，同时也反映了人们对这样的战略学家在美国后继无人的失望。美国的思想断层已经是一个不争的事实。

有不少媒体在回顾基辛格的外交成就时都特别提到，他致力于尽可能地去了解其他国家，不仅是政治层面，还有那些国家的文化和哲学，而这一点被认为是许多当代美国领导人所缺乏的。事实反复印证了基辛格的远见和判断。他很早就针对北约东扩做出预警，认为俄罗斯做出强烈回应只是时间问题。这两年，基辛格对中美“新冷战”反复发出强烈警告，他还提醒华盛顿不应误判了中国的想法。他的政策主张有很强的理性和务实特征，这一缺失恰恰是美国在冷战结束之后，外交中最大的不足和缺陷，也是美国在对外政策中反复出错的根本原因。

遗憾的是，如今“网红政治”泛滥的华盛顿，已经听不进去基辛格的忠告，甚至一些人认为他已经“过时”了。半个多世纪以来，基辛格先后近百次地往返于中美之间，他也是迄今访问中国最多的美国政界人士，但他对中美历史现实的敏锐观察和务实建言事实上被华盛顿置之不理，反而是许多连台湾、西藏在地图哪里都指不出来的国会议员，赢得了最多的聚光灯，用激进的反华提案逐渐影响甚至主导了美国的国家政策方向。这是当下美国政治的悲哀。

华盛顿正在逐渐失去基辛格这样老一辈政治家所展现的政治勇气。在他的职业生涯中，基辛格常常提出很多人想都不敢想的大胆主张，与“社会主义中国”建交就是最突出的例子。它成功证明了中美可以双赢，一个忠实的美国爱国者也可以成为“中国人民的老朋友、好朋友”，这一点其实到今天并没有改变，但华盛顿已经没有了这样的勇气。“中国通”想在华盛顿混得下去，首先得成为“反华通”，甚至连与中国的正常沟通和接触都要遭受“背叛国家利益”的尖刻审视。在华盛顿政客争相展示对华强硬的时候，他们实际上表现出的是一种政治怯懦。

上周《经济学人》对基辛格做了长达8小时的采访，基辛格提到，“人类的命运取决于美中两国能否和平相处”。今天的中美关系和国际形势与半个世纪前已经完全不同，但这并不意味着和平与繁荣的根本逻辑发生了变化。如果说50年前，共同挑战让中美超越分歧，那么50年后的今天，中美之间巨大而广泛的共同利益让双方有足够的理由避免对抗。对头脑发热的华盛顿来说，基辛格式的现实主义不仅没有过时，反而是它现在需要的一剂良药。

众所周知，基辛格首先是一个美国人，是美国利益的坚定维护者，但因其睿智、理性和深刻，赢得了中国人的尊敬。全世界都希望这样的美国人能更多一些，美国也将因此获得更多的尊敬。在基辛格博士百岁诞辰之际，我们祝愿他身体健康，也希望华盛顿能在这样的历史关头，多想一想这位老人带来的启示。