香港股票为什么遭抛售？

来源：华尔街日报

作者：Weilun Soon、Dave Sebastian

香港股市现在已经回吐了自去年12月初以来的所有涨幅，当时中国重新开放经济的举措推动了股价飙升。

恒生指数周四收于18746.92点，今年以来的跌幅已超过5%。以下是香港股票表现如此糟糕的三个原因：

——中国经济正在失去活力。冠病动态清零政策的结束推动了涨势，在1月份将恒生指数推至10个月高点。Saxo Markets市场策略师Redmond Wong表示，但是对中国经济增长正在失去动力的担忧正在加剧。恒生指数由中国大陆公司主导，甚至更多以内地为重点的成分股也对中国经济增长路径敏感。

——政府并没有急于出手相助。瑞士宝盛(Julius Baer)亚洲研究部副主管Kelly Chia表示，中国正在收紧刺激措施。今年早些时候，中国领导人设定了5%的经济增长目标，一些经济学家认为这一数字表明，大手笔支出并不在计划之内。

——中国的电子商务公司感受到了压力。电商阿里巴巴集团控股有限公司、京东集团股份有限公司和美团的股价在周四全部下跌，进一步加剧了今年以来的大幅下跌。中国在线零售商正计划在6月18日购物节上提供大幅折扣。毕盛资产管理有限公司(APS Asset Management)的首席投资官王国辉说，这可能会导致价格战，从而损害利润。