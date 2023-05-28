反台独但避谈九二共识：北京如何看待“蓝皮绿骨”的侯友宜？

来源：香港01

作者：刘燕婷

经历无数纷扰，台湾2024年总统人选名单终告底定。

最先浮上台面的是现任副总统赖清德，其于3月15日登记民进党总统初选，并在同额竞选的情况下，于4月12日正式被提名，确定代表民进党出战2024。接着是民众党党主席、前台北市长柯文哲，其于2022年卸任市长后便开始竞选活动，并在5月10日登记民众党总统初选，于17日正式被提名，将代表民众党出征。

接着是上演“宫心计”大戏的国民党。从2023年初的民调数据来看，新北市长侯友宜是最强人选，但许是担忧外界的“落跑”攻讦，其迟迟没有表露参选意愿。3月22日，国民党中央常务委员会（简称中常会）宣布，将以“征召”形式决定该党总统候选人。4月13日，国民党秘书长黄健庭表示，第一阶段党内整合态势非常明显，“就是时任新北市市长侯友宜，实力也最为坚强”。

然不久之后鸿海科技集团创办人郭台铭表态，有意争取国民党总统提名，并开始了竞选行程。5月9日黄健庭透露，目前以侯友宜与郭台铭为主要候选人，将进行内参民调并征询党内意见。5月17日，国民党中常会召开，正式宣布征召侯友宜，郭台铭虽在第一时间发文恭喜，郭阵营却显然愤愤不平，屡屡通过媒体释放“内幕消息”，称党主席朱立伦早已内定侯友宜、郭台铭遭到欺骗等，意在形塑侯友宜“胜之不武”的舆论态势。

从结果来看，部分蓝营支持者确被影响，宣称将“改投柯文哲”、“弃侯保柯”；蓝营内部亦有部分地方派系、挺郭势力出面抨击党中央，矛头直指朱立伦与侯友宜。如此分裂态势也反映在民调数据上。5月23日，台媒《联合报》公布最新民调，显示侯友宜并未出现“提名行情”，而是从4月底的29%支持度下滑至24%，赖清德的支持率则从27%微升至28%，民众党主席柯文哲则从23%微跌至22%。台大政治系教授王业立表示，侯友宜的民调下降，应与郭台铭支持者不服气、部分蓝营人士对侯疑虑未消有关。

无论如何，从眼下数据来看，此次大选已确定走向“三强鼎立”局面。外界不仅关注三方的选战策略，也关心北京如何看待三位候选人的两岸论述。而针对后一问题，近期似乎有了蛛丝马迹。

5月23日，在侯友宜确定被征召、柯文哲确定被提名后一个礼拜，《环球时报》和《中国台湾网》（国台办所属新闻网站）各自刊出对台湾总统大选的评论，分别是中国社科院台研所研究员汪曙申的《国民党应坚持探寻两岸和平路径》，以及中国台湾网评论员贺通的《台湾该如何通过战争与和平的十字路口？》。

其中，汪曙申提出“蔡英文”与“马英九”两种执政路线，“两岸紧张对抗还是和平发展，攸关台湾民众的福祉与切身利益，马英九执政时期两岸和平发展交流，就与蔡英文任内两岸对立与动荡形成显著对比。”而汪曙申之所以如此说，为的是将当下情势套用到前述框架中，以危险的民进党与赖清德，对比稳定的国民党与侯友宜。

在汪的描述下，民进党推行“倚美抗中谋独”路线，正将台海局势推向冲突与危机边缘；国民党则权衡形势，确立“亲美、和陆、友日”路线，希望降低风险。民进党反对一个中国原则、谋求台独；国民党则坚持九二共识、反对台独。赖清德自称“台独工作者”，支持蔡英文“新两国论”，带有“台独金孙”的深绿政治色彩；侯友宜则表示尊重“九二共识”精神，愿以开放态度交流对话，促进和平繁荣。

然而在现实中，侯友宜最被深蓝诟病的，便是在九二共识上闪烁其词，不愿明确表态，不少深蓝选民为此讽其“蓝皮绿骨”。但汪曙申之文并未对此多加批评，反是替其缓颊：“有岛内观察人士认为，侯友宜将在九二共识框架内发展自己的两岸政策论述”、“面对纷繁复杂的地缘政治挑战，侯友宜重视两岸关系中的和平价值与稳定意义，并将探寻可行路径”、“侯友宜的两岸政策论述虽尚未和盘托出，但其明确表示台独是没有法律根据的，反对台独”。

由此看来，汪曙申之文“批赖扬侯”色彩明显，至于同为“三强鼎立”一员的柯文哲，则没有出现在汪曙申的论述框架中，究其原由，应与柯文哲归属“第三势力”、胜选机率较低有关。简言之，没有机会成为总统的候选人，便没有讨论价值。

无独有偶，贺通的《台湾该如何通过战争与和平的十字路口？》也是类似基调。对于赖清德，贺通的批评不假辞色，“蔡英文主政台湾七年，两岸关系并非维持现状，而是已经全面翻转。如果接下来再给赖清德四年甚至八年，后果如何，不难想像”、“多年来，随着职务不断升迁，赖清德一直在变换人设和口号，从务实台独工作者到和平保台，再到当下的反共不反中。但万变不离其宗，相信当下的口号也不会是赖清德的最终版本。”

对于回避九二共识的侯友宜，贺通并未多加批评，而是称其“正在努力创建自己的叙事并弥合党内分歧”；贺通随后更赞许马英九与连战，称“已跳脱政治选举的台湾前政治人物更能老马识途”，应是期许侯友宜能继承两人路线，推动两岸政治对话。

至于柯文哲，贺通未如汪曙申般略过不提，却也认为其当选可能极低，“选举政治中，选票就是政治人物的生命。他们为个人利益计，为党派计，为眼前利益计，独独少了高处不胜寒的前瞻。以柯文哲为例，他胜选的可能性微乎其微，但囿于政党利益，为保住民众党在立法机构的席次，只能言之凿凿要参选到底。而参选到底，即意味着蓝白合破局，分裂选票的结果是非绿联盟下架民进党的希望可能落空。”

简言之，不论是汪曙申或贺通，皆将赖清德与侯友宜作为正反对照，且皆认为柯文哲胜选机率不高，故未多加讨论其两岸路线。而刊发两人文章的《环球时报》和《中国台湾网》皆属官媒，足以代表北京现下对于三位候选人的评论基调：批赖、扬侯、轻柯。

而如此评论基调，正好可与近期发酵的“战争或和平”叙事相连结，让外界进一步探悉北京的对台战略。

首先，北京显然相当不乐见赖清德胜选，并强调赖清德胜选将导致台海不稳。故汪曙申在文中提到，“民进党目前的路线已被证明只会将两岸推向对抗，赖清德的所谓和平保台只是空有口号，拒绝九二共识显然无法稳定两岸关系，倚美抗中将会制造更大危机以及台独最终将是穷途末路，这些都已成为显而易见的事实。”

贺通也直接指出，“2024年选举，是一场事关台湾道路选择的选举，是一场台海能否由兵凶战危转为和平发展的选举，更是一场决定台湾未来命运的选举。台湾当如何抉择，才能平安通过战争与和平的十字路口？这也正考验着岛内政治人物和全体台湾民众的智慧”、“离2024选举已不到一年，选择侯友宜还是赖清德，岛内政治人物和全体台湾民众当好好思量，今天的选择将决定台湾的前途。”

第二，即便侯友宜的两岸论述受到深蓝诟病，被不少国民党支持者讽为“蓝皮绿骨”，也遭部分大陆网友群起指责，但从《环球时报》、《中国台湾网》两篇评论文来看，北京有意替侯缓颊，不愿在“避谈九二共识”这一点上穷追猛打，而是强调侯友宜“已表态反台独”，并以期许口吻希望侯友宜能更加积极，“只有反对台独才能维护两岸与亚太区域和平，才能避免台湾同胞福祉被深绿势力绑架，才能防止台湾沦为外部势力的战略棋子。也只有在反台独和促和平方面做出更多努力，侯友宜和国民党才能为两岸沟通交流注入更多正向积极因素。”

由这一叙事基调来看，侯友宜的两岸论述未必百分之百契合北京所想，但后者显然也不想塑造一个“全是敌人”的选举氛围，因为这等于宣告台湾问题的政治解决失去希望，将陷北京于“不动手就等于投降”的进退维谷。故为保持最大活动空间、维系和统仍有希望的舆论氛围，北京不会将侯友宜打成“小民进党”，而是会借“战争或和平”的选举基调，将相对激进的赖清德与相对温和的侯友宜区别对待，暗示侯友宜胜选相对有助台海稳定。

至于侯友宜的“蓝皮绿骨”争议，北京既已表明不介意，其作用也就只剩影响台湾内部的选举行为，也就是激发台湾深蓝选民的“厌侯情绪”、降低其支持侯友宜的投票意愿。但许多深蓝选民此前担忧的“票投侯友宜将导致武统机率飙升”，显然已被北京用论述否定；且实际上从北京不愿谈论柯文哲的两岸路线、避免给其声量来看，北京相当担忧柯文哲会“成事不足、败事有余”：自己无法胜选便罢，还分散反绿阵营的选票，导致民进党最终渔翁得利，继续执政。

归根结柢，对北京来说，此次台湾大选的最坏结果，便是由赖清德代表民进党继续执政，而这一发展会触发两个不利情境：第一，让“寄希望于台湾人民”的统战叙事再受冲击，北京将面临相当不利的内部舆论格局。因为在北京的一贯描述下，民进党七年执政导致民生凋敝、台海兵凶战危，岛内已是民怨沸腾、民心思变，故若最后确定是由赖清德胜选，等于直接否定了北京的前述宣传，届时不仅大陆内部的武统舆情更加喧嚣，所谓“寄希望于台湾人民”的叙事也将再受质疑，因为赖清德胜选等于宣告：台湾人民显然宁可选择战争风险与贪腐，也不愿抛弃民进党。

第二，在疫苗弊案随身、治理问题失血、“战争或和平”叙事发酵下，民进党依旧胜选，其便不会检讨自己的两岸政策，而是会更加有恃无恐，积极迎合美国的印太战略动员，让北京面临更加汹涌的两岸局势，陷入“不动手就等于投降”的两难。当然，“维持现状”并非北京的终极目标，但台湾问题牵一发动全身，既与中美博弈相关，更牵涉军事安全与经济发展，如何稳定台海局势、又不扰乱发展进程，是北京应对台湾问题的两大尺量。在此情况下，掌握主动胜过“被迫动手”，循序渐进也自是胜过“强制早产”，但赖清德的胜选，恐怕就意味后两者的可能到来。

故尽管侯友宜被深蓝选民诟病“蓝皮绿骨”，甚至有不少蓝营支持者呼吁“弃侯保柯”，北京出于大局考量，既不会迎合深蓝论述，也不会给予柯文哲政治声量，因为只要反绿阵营分裂，结果极可能就是赖清德胜选，让局势往北京最不乐见的方向发展。当然北京依旧期许侯友宜靠向马英九路线、直言九二共识，但在民进党依旧势大、赖清德更加激进的背景下，北京对侯友宜更多是采循循善诱，而非严厉要求。