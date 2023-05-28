台媒：关上赴陆旅游大门，就是把和平挡在门外

来源：联合报社论

全球疫情早已解封，两岸观光迟未松绑，业者在台北国际观光博览会当面向蔡英文总统喊话，盼解除组团赴陆禁令。不过，蔡总统只说，交通部正在讨论，希望疫后两岸逐步恢复健康永续交流，有方案的话会再跟大家报告；观光局也否认外传六月开放的时间表，强调应该没那么快。但蔡政府到底还要让两岸民间社会的隔绝状态继续多久？

大陆国台办与文旅部“520”前夕宣布恢复台湾居民赴大陆团游与自由行，蔡政府却以需经协商后双向开放之名峻拒，继续褫夺人民赴陆团队旅游的权利。观光局长张锡聪说，一个完整旅游市场应是双向开放，并强调台湾赴陆“禁团令”要等两岸协商完成才会解除。其实，只要台湾团客可以赴大陆旅游，陆客恢复来台团游也只是时间问题。蔡政府宁愿绑架民众的旅行权利和业者的生计利益为筹码，逼迫大陆就范与我谈判。这是政府不仁，以百姓为刍狗。

然而这也只是掩人耳目的薄雾；蔡政府从未接受“九二共识”，亦深知对岸不可能在缺乏政治前提的条件下与我协商，因此借口需双方协商以利双向开放的要求，实即将整个恢复两岸旅游的前景向后拖延。难道蔡政府目的是为了在总统大选前，可以恣意操弄两岸敌意，筛选或阻绝不利资讯，继续维持一个对大陆封闭的空间？

此前三年冠病大疫，制造了一个自两岸上世纪90年代恢复接触以来的空前绝缘体。民进党不必做出任何宣告，就只一句“防疫至上”，即可将两岸过去花数十年辟建的诸多往来网络，一刀切断。唯一留下的就是贸易的通道，货船与货机依旧往复，商贸数字照常猛进，但人的接触则几近于一夕回到冷战前，井河不犯，甚至出现了对陆配子女关门，回家犹如蜀道之难的人伦悲剧。

这一由疫病造就的天然契机，让民进党尝尽了甜头。在缺乏流动的封闭社会中，蔡政府从内部塑造全民公敌，实行半麦卡锡主义，借网军任意指控特定个人或团体为中共同路人，以达到压制甚至消灭政敌的目的。这一期间，蔡政府关闭了中天电视台，并又草拟了数位中介法、全民动员法，仇中成为唯一合法的意识形态。但亦因跨越护栏引致了两场几近战争的围岛军演。

这一烽烟弥漫的形势固然惊醒了部分民众，但却巩固了坚定的支持者，以及让更多对台海局势一知半解，以为和解即投降的选民归其麾下。这是民进党不愿打开门户的精细算盘。民进党并不希望人民知道，两岸其实可以远离战争，只要在共同的政治基础上，两岸即可借由协商谋致经济、政治的各种安排与福祉；它却宁要如今“准乌克兰第二”的煎熬状态，只因在这一状态下，选民即可如催眠般地被其政治口令呼来唤去。

两岸恢复旅游是打破这一“岛屿密室”的最妥适方式，两岸人民开始恢复直接的接触后，所有的资讯可以当面印证，不会变成无法辨察的谣诼，而善意与温暖也可以堆垒。更重要的是，它是融化战争危机的有效办法。当两岸人民亲切友好的互动，无论是彼岸的武统声浪，或是此岸的仇中狂潮，都会逐渐偃息，让和平重新降临。

蔡总统担任台北国际观光博览会开展嘉宾，会后赴日、韩官方观光及台湾业者摊位互动，行经海峡两岸旅游交流协会却折返，未曾接触便离场。然而，蔡政府紧闭两岸旅游的大门，其实不啻将已经在敲门的和平摒于门外。当战争的号角轰轰响起，人民失去的不只是旅行的权利，更是活着的希望！