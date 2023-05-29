昆明否认指其偿债困难的专家言论

来源：华尔街日报

作者：Cao Li、Rebecca Feng

中国一地方政府对于其面临严重债务问题的说法进行了回击，此前一位匿名专家在与投资者的电话会议中发表的言论在社交媒体上广泛流传。

尽管中国已在打击专家网络的咨询活动，过去两个月里进行了突击检查和警方调查，但这次电话会议还是举行了。

中国云南省昆明市的官员反驳了至少一位显然是专家的人发表的言论，后者称该市的地方政府融资平台（LGFV）在偿还债务和支付人员工资方面存在困难。昆明市国有资产监督管理委员会上周三表示，这些信息不实，已经采取了法律手段。

这场电话会议是由中国券商海通证券组织召开的。会议上的一位发言者是中国民生银行昆明分行的一名员工。民生银行在上周三晚间发表声明称，这名员工是以个人名义参加的这场会议，并在会上发表不实言论，并表示民生银行将对该员工严肃从重处理。海通证券在声明中表示，上述外部参会人员言论仅代表其个人，不代表海通证券的观点和立场。

昆明市官员在回应中提到了两份纪要。《华尔街日报》看到的其中一份纪要显示，发表言论的人掌握该市LGFV决策的内情，也知道最近偿还债券的资金来源。

在中国，高管、政府官员和其他人可以通过向投资者、银行和公司提供专家意见来获取报酬，每小时可赚取高达10000美元。但中国政府最近采取了措施来打击这种专家咨询活动，与此同时还发起覆盖范围更广的行动来加强对情报收集行为的监督，特别是外国公司的此类活动。

本月初，专门为客户提供专家咨询服务的中国公司凯盛融英（Capvision）的办公室被突击检查，这次公开行动显示出中国政府在这一问题上的强硬立场。一家国有电视台的新闻团队随行报道了中国政府部门的这次突击搜查行动。一档时长15分钟的中国热门电视节目播出了相关影像。

中国有关部门在今年3月突击检查了美国尽职调查公司Mintz Group的办公室，并拘留了该公司的五名中国员工。在4月份，中国有关部门对另一家美国公司贝恩公司上海办事处的员工进行了问话。

昆明是旅游热点城市，去年该市经济因中国严格的冠病动态清零政策以及房地产行业长期放缓而受到沉重打击。根据公开数据，2022年昆明土地出让收入比2019年下降了约87%。该市旅游收入在2020年和2021年出现下滑。

昆明市官员引用的纪要称，该市一家LGFV最近在支付相当于2800万美元的债务方面遇到困难，最终向当地政府和其他融资平台借款，赶在最后期限前兑付。纪要还称，几家LGFV的员工至少有三个月没有拿到工资了。

纪要称，昆明市政府官员和几家LGFV的负责人不久前曾前往上海寻求帮助。中国于1996年开始实施一项计划，将富裕省份与可能需要援助的贫困省份结对，云南是上海的对口帮扶对象。

中国的地方政府已经积累了大量的债务，投资者和经济学家越来越担心中国又一场债务危机正在迫近。

4月份，贵州省政府的一个智库表示，仅靠自身能力已无法化解该省的债务，需要中央政府的援助。本月早些时候，贵州省会贵阳市财政局表示，贵阳市已千方百计创造条件化解债务，技术手段化债已基本穷尽。这两篇文章后来都被删除。