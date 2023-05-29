中国国产飞机冲上云霄 关键零件仍然受制

来源：香港《明报》社评

国产中型飞机商业飞行处女航成功，这是又一次以国之大器证明中国崛起，国人振奋，国际关注。从立项到首飞成功，历经16年，C919中型飞机拥有自主知识产权，但按比例算目前仍有约四成关键部件依赖外国厂家供应，首飞成功后从此迈向全面国产化，相信在研制方面很快会取得成果，并且向设计和研制更大的飞机进发。自主研发关键技术这条路，是必要而且可以成功的，其他产业也要查漏补缺。

目前在陆上穿梭的高铁，技术领先全球，但在960多万平方公里的上空，频繁往来的大小飞机，绝大部分是来自美国的波音和欧洲的空中巴士，何时能够实现国产飞机梦，在国人心中萦绕数十年。国产飞机梦，是从“乞求人家施舍”一些无关痛痒的零部件装嵌开始，目前已经跟波音合并的道格拉斯航空公司，1986年给予上海装嵌一个小零部件，及后再争取到更多零部件的装嵌，以及飞机座椅等生产合格证，但总的产值，不及一部飞机卖价的零头。2008年空中巴士在天津设厂装嵌整部飞机，今年法国总统马克龙访华，宣布成立第二条组装生产线，但都是装嵌或生产小部件而已。欧美公司愿意让出飞机制造的一小部分给中国，是中国航空市场力量从形成到逐步扩大，叫价能力愈强的结果。

一个硬币有两面，外国航空公司逐步增加让出更多生产程序给中国，反而令航空业的一些人“沾沾自喜”，继续相信造飞机不如买飞机，忘记了自主研发才是“硬道理”。从头开始造飞机确实“本大利小”，即使现在投入商业运营的C919飞机，卖价只及美欧同类产品的一半，而且成本大部分用于支付购买关键部件，自主研发的飞机赚的仍然是“蝇头小利”。然而，国产飞机商飞成功，已经令到两家垄断国际市场的飞机制造商忧虑，即使中国飞机暂时还不能抢占国际市场，中国不买或者大量少买外国飞机，这两家飞机制造商的产量都会大幅滑落，2018年波音的年度收入，22%来自中国市场，2019年插水下跌到7%，2022年更跌到无足轻重的0.25%，这是因为中美贸易战令订单转投空中巴士，而今后国产飞机能够替代外国同类型产品，欧美飞机制造商在中国市场所占份额，逐步下降势必成趋势，而国产飞机制造商的利润就会逐步扩大。

实现国产飞机梦得来不易，过去彷照苏联机种搞过“运级”短途及中短途运输机，由于技术不过关，还酿成过空难而全面叫停。从此要不要研发大飞机争论不绝，即使要搞，是先研发部件还是先设计大飞机，也有争议，最后是不可能等到所有零部件都能够国产才开始搞大飞机的一方占上风，才于2007年下大决心搞大飞机，投入资源去做设计，并且在力所能及范围内造自己的零部件，技术不过关的先用外国零件，大飞机批量投入市场，自然能够带动关键零件的研发与生产，目前的消息称，国产大飞机发动机，将在几年内研制成功，到时就不用再假手于人。

C919国产飞机目前仍然有四成关键部件依赖外国供应（按价格计则占约六成），包括发动机、电传、飞控、燃料液压系统等，虽然看不到外国供应商会因为地缘政治因素影响供应稳定性，因为在商言商，C919飞机产量愈高他们生意愈多，而且深信以中国的研发能力，早晚能研制出替代产品，供应商能赚钱有一笔算一笔；然而，受制于人始终是一个不能回避的问题，无论依靠的是跟中国有潜在矛盾的欧美国家，还是相对友好的俄罗斯。

C919是150至180个座位的中型飞机（中国大陆称150个座位以上的为大飞机，国际则惯称300座位以上为大飞机），目前正在研发阶段的是300座的远程C929，原来是跟俄罗斯合作研制，毕竟俄罗斯航天技术底子深厚，有些强项可以弥补中国不足，然而，由于俄罗斯跟西方关系恶化，即使研发成功，俄罗斯也不可能向欧洲销售而从中获利，于是退出合作，国之大器借助外国力量始终是靠不住的，这个硬道理在飞机制造如此，在其他支柱产业亦如是。

昨天C919首航上海与北京之间，报道说订票量十分可观，说明国人以脚投票，用行动支持国产飞机。目前C919的订单已经超过1000架，其中34架来自外国，总产值达到5000亿元人民币，市场潜力无限。国产飞机取得外国适航证，关键因素是安全指标，C919商业运作时间愈长愈有利，其他国产飞机质量也可佐证。目前已经交付使用100架的80座ARJ21国产支线飞机，已经商业运行多年，去年还首次按订单交付印尼一架，相信国内国际订单还会陆续有来。

国产中小型飞机翱翔祖国领空，将来会愈来愈多，更大型的飞机飞越五大洲，也将可期。国产飞机梦是中华复兴梦的一部分，值得引以为傲，国家应该投入更大力量，成就科研人员研发其他国之大器的关键技术，用实在的科技力量说明中国崛起能够造福国人，国际共享。