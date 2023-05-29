“80后”在中国政坛批量上位 集中于省级共青团领域

来源：香港01

作者：杭子牙

据云南共青团官网5月22日消息，云南共青团发布了云南省出席共青团第十九次全国代表大会代表候选人名单，名单显示，赵攀峰已经出任为共青团云南省委书记。

公开讯息显示，赵攀峰出生于1980年2月，中央党校研究生学历，2018年7月开始出任共青团云南省委副书记。其前任共青团云南省委书记唐源已调任云南昭通市任职市委副书记。

统计显示，截至目前，中国已有12位“80后”团省委书记，其中今年上半年，就有两位“80后”团省委书记履新，分别为1984年11月出生的李腾，任共青团福建省委书记，以及同样为1984年11月出生的乔礼，任共青团内蒙古区委书记。他们和现任海南省委副秘书长、常委办主任的周健同年同月出生，同时也是当前中国最年轻的三位正厅级官员。

目前，除西藏暂时空缺外，中国30位现任省级共青团委书记中有12位已经是“80后”，占到总数的四成以上，可以说已经批量上位。

他们分别是北京郑晓博（1982年）、上海上官剑（1980年）、福建李腾（1984年）、安徽陈明生（1981年）、江西邱凌（1982年）、湖北周森锋（1980年）、湖南李志超（1980年）、四川唐经天（1983年）、青海董玉毅（1981年）、宁夏龚雪飞（1983年）、内蒙古乔礼（1984年出生）；云南赵攀峰（1980年）等。

从学历上看，这12位“80后”都有较高学历，其中博士四位、硕士六位；从成长经历来看，大多有基层任职经历；从他们前任的晋升轨迹看，在经过省级团委书记后一些会转到地区历练，转任地级市党委副职。