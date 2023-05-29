来源：中时新闻网

作者：刘顺达

很有趣。去年此时，韩国人民选出“检察官总统”尹锡悦，不仅打破韩国70多年宪政史，并且恢复“大韩民国”国家的主体性。

依据近日出炉的尹锡悦一年执政成绩表显示，韩国人民虽对尹锡悦的外交与国防方面打了55分满意度，但在新积弊清算领域，尤其对前总统文在寅脱原电（废核电）舞弊案和现任民主党李在明担任城南市长、京畿道知事期间的土地开发官商勾结案，检方调查进展不力，则对传统保守政府表示失望。甚至，有人认为当初人民所以选出尹锡悦的主要用意是检察官可以严惩特权人士的不法。

继3月和4月尹锡悦先后出访日本和美国后，此次趁以观察员身份出席G7首脑会议在日本广岛举行之际，21日举行场外的美日韩高峰会谈，让尹锡悦再次右抱拜登，左拥岸田信雄，巩固外交与安全实力，极力退缩金正恩的蠢蠢欲动企图。

问题是，尹锡悦完全靠拜登带来的后遗症也不少。一来，经济方面的损失，在中国大陆设厂的韩国三星、SK等半导体工厂面临诸多困难，目前尹锡悦奖励改换至美国投资来添补，但对厂商来说“小补无用”。

二来，尹锡悦靠美国并无法遏阻金正恩的穷兵黩武。依据美国的卫星侦察到朝鲜重建核试场，随时准备发射第七次核弹。韩国国情院业已在国会证实朝鲜随时核试的可能性，只是时间迟早问题。

日前，尹锡悦把对大陆不满的话一口气全部抖出来，认为大陆对朝鲜束手无策，所以韩国转向美国是理所当然的事。对尹锡悦这一方面的指责，好像大陆没有提出进一步驳斥。目前，中韩已多方展开接触。

韩国第一位“检察官总统”尹锡悦的中期考试将落在明年4月的国会议员选举。若执政国民之力党无法打败反对民主党的一党独大，则向后三年，尹锡悦将会成为“植物总统”。

有趣的是，韩国先有女总统朴槿惠，而后台湾立马追上，诞生今天的蔡英文。现在，国民党总统参选人侯友宜会不会成为台湾“警察总统”来挑战尹锡悦？可能是台湾选民的崭新政治功课。