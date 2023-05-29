赖清德释非核松动风向 给民进党两大难堪

来源：《联合报》

作者：蔡晋宇

赖清德昨天再度来到校园和年轻人面对面，整场最重要的亮点，莫过于抛出了“正规划已停机的核能机组维持未来可紧急使用的可能”。这也是民进党政府近年来首度在核能议题上放软，一席话揭示出了两大重点，除了民进党的能源政策像白海豚会转弯之外，更凸显了台湾捉襟见肘的能源供给现况。

“2025非核家园”是蔡英文总统的重要政见，“反核”更是民进党神主牌。盘点现况，尚在商转中的核三厂预计2025年除役，眼看民进党政治承诺就要达成之际，赖清德此一能源政见发夹弯，来得又快又急，除了在野党讪笑“非核家园跳票”，过去支持民进党废核主张而投票的选民，也有情何以堪之感。

赖清德的核能政见转弯早有蛛丝马迹。早在2018年底“以核养绿”公投过关，时任行政院长赖清德先强调自己是“民主万岁”的人，还提出尊重公投案结果。当时外界就嗅出，赖可能依公投结果“务实调整”。

虽然后来赖清德即请辞为败选负责，但如今赖清德甘愿冒政治风险，也要为核能保留转圆余地，原因也不难理解。因为，和2025非核家园期限相同的，另有2025年绿电总发电占比要达两成，但经济部长王美花已证实此目标确定跳票。

眼看蔡总统即将卸任，若如中研院前院长李远哲所称，他曾想与蔡总统讨论淨零碳排政策，蔡总统却回应“2024后不是我的事”，赖清德要竞逐总统大位，自须未雨绸缪；绿电可能衔接不上总能源缺口的炸弹，一旦当选，届时将落到自己头上。

赖清德此次参选，年轻选票是罩门之一。他昨天与大学生面对面，连平时西装笔挺的领带也不打了，营造亲和风格的动机十分明显。但要抢攻年轻选票，岂能只靠打扮？直球面对问题、有话老实说，才能赢得人心， 正如核能议题，民进党的执政包袱不可谓不重，要改变路线又动辄得咎；若想在选战突围，赖清德还需要说出更多真心话。