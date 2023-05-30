绿两个太阳之争 浮上台面

来源：台湾《联合报》

作者：凌珮君

民进党主席赖清德征召“刺客”参选接连引爆绿营内讧，民进党议员简舒培、王闵生前天针对立委提名问题与蔡英文总统“密谈”，蓝营就质疑总统“乔”立委。蔡总统最后一年任期，民进党“两个太阳”竞合浮上台面。

民进党去年九合一大败，蔡英文请辞民进党主席，但即使赖清德当选党魁、成为民进党总统参选人，蔡英文也从未示弱，不但强势出访邦交国、过境美国秀外交肌肉，520致词也强调剩下任期做不完的就用“一加四年”规划，不想提早成为“跛脚总统”。

绿营人士指出，赖清德强力主导立委提名布局，提出“民主大联盟”策略，包括征询“鸡排妹”郑家纯、名嘴李正皓等人都引起非议，“党内征召有困扰的人遇到蔡英文，难免会嘀咕几句”，总统跑行程跟公职人员聊两句，“两个太阳”说法未免想太多。

不过，绿营“倚天剑”和“屠龙刀”争锋情况并未减少，赖清德非核立场遭质疑后，赖系子弟兵立委林宜瑾、林俊宪虽虽纷纷重申赖并未否定非核家园，但民进党智库副董事长童子贤日前抛出重启核一、核二议题，明显与蔡英文不同调，用意启人疑窦。

蔡英文若未能帮民进党延续执政，明年将黯然交棒，留下难堪的历史定位，但英系的不满是赖清德的整合难题，部分党内山头“尊英不尊赖”是不争事实；天无二日，只要在蔡总统任期内，赖清德仍非民进党“共主”。