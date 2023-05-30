避免美债务违约的新协议将使美国经济“雪上加霜”？

来源：第一财经

作者：胡弋杰

当地时间28日晚，美国总统拜登对媒体表示，已与众议院共和党籍议长麦卡锡就提高联邦政府债务上限达成最终协议，并正将该协议提交给国会两院投票。拜登敦促参众两院通过该协议，并补充称，他预计麦卡锡将获得通过该协议所需票数。

“我认为这是向前迈出的非常重要的一步。”拜登当天在白宫对媒体短暂露面时称，“它消除了灾难性违约的威胁，也保护了我们来之不易的历史性经济复苏。”

然而，分析人士认为，在利率不断上升、信贷条件收紧的背景下，新协议对政府支出的限制令已身处衰退边缘的美国经济雪上加霜。

不过，高盛经济学家蒂姆·克鲁珀颇为乐观，他对第一财经记者表示，这一削减力度似乎不会对宏观经济前景造成显著冲击。

削减和限制未来两年部分政府支出

目前，关于债务上限和预算的法案文本仍未公布。但综合多家媒体报道，该协议将削减和限制未来两年内部分政府支出，要求2024财年（从2023年10月1日开始）的非国防预算支出与今年大致持平，并对2025财年的支出增长设定了1%的上限。同时，协议同意收回未使用的新冠疫情救助资金和少部分给美国国税局（IRS）预算资金，收紧享受一些联邦福利项目的工作要求，维持拜登政府学生贷款减免计划不变，在国防、社保、医疗保险和退伍军人福利支出等则不受该协议影响。

高盛此前估计美国政府明年的实际支出削减数额占国内生产总值（GDP）的比重在0.1%到0.5%之间。克鲁珀说，根据高盛的模型，“如果2024年经通胀调整后的支出与2022年持平，会导致2024年支出占GDP的比重下降0.2个百分点。尽管如此，在这些情况下，宏观经济前景遭受的冲击都不是显著的”。

“雪上加霜”？

另有一些分析人士则认为，尽管协议可以帮助避免美国政府债务违约和由此引发的金融崩溃，但也可能提高美国经济陷入衰退的风险。外媒调查显示，在美国债务上限协议达成的两周前，经济学家认为明年美国经济衰退的可能性就已经达到了65%。

美联储将于6月14日发布最新一期利率点阵图和季度经济展望报告，对于美联储来说，支出上限将是一个新的考虑因素。根据芝加哥商品交易所集团（CME）的“美联储观察（FedWatch）”工具，交易员目前预计美联储将在6月的政策会议上维持利率不变，7月会议则会是本轮紧缩周期中的最后一次加息，幅度为25个基点。

毕马威会计师事务所首席经济学家黛安娜·斯万克认为，在美联储货币政策维持且可能进一步收紧至更具限制性的同时，美国财政政策也略微显得更加具有限制性。

摩根大通首席美国经济学家迈克尔·费罗利表示，财政支出乘数在经济衰退期间往往更高，因此如果美国陷入衰退，那么减少的财政支出可能会对GDP和就业产生更大的影响。不过，费罗利称，美国能够避免经济衰退仍是该银行的基线预期。