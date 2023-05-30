美国要姓修还是姓金？

来源：风传媒

作者：公孙策

中国特使李辉访问五国结束，俄罗斯外长表达正面态度，欧洲乐观其成但态度保留，美国媒体则提出多种质疑。另一方面，美国从拜登到阁员都释出希望跟北京低荡（Détente，缓和紧张关系）的讯息。

两件事情连起来看，当前的世界可以暂时免于两大陷阱：修昔底德陷阱和金德伯格陷阱。

修昔底德陷阱谈得多了，不赘述，这里简单说明“金德伯格陷阱”：美国经济史学家金德伯格提出“霸权稳定论”，认为国际体系的稳定必须仰赖霸权来制订并执行体系的规则。他曾经担任二战后马歇尔计划的顾问，这个理论当时无疑是美国霸权主导世界的重要理论基础，但在苏联垮台美国独霸之后，这个理论就一边凉快了。直到近些年中国崛起，哈佛大学教授艾利森提出修昔底德陷阱蔚为显学，另一位哈佛大学教授奈伊对当时总统特朗普提出，应该警惕两大陷阱，除了修昔底德陷阱之外，另一个就是金德伯格陷阱。

奈伊的文章对金德伯格陷阱的定义是：如果没有大国愿意且有能力承担领导责任，将导致国际体系的失序困境。他的重点在于，美国不但要注意中国争夺盟主，还要注意中国不愿承担大国责任。今天来看的话，后者显然无须担心了，因为中国实际做出了调停俄乌的动作，甚至包括之前它居间促成沙乌地与伊朗的和解，二者都是美国力有未逮（或不乐见其成）的工作。

春秋时，周襄王遭遇王子带（庶弟勾结狄人）之乱，王城陷落逃到郑国。秦穆公动员大军开往雒邑勤王，想要效法齐桓公尊王而成为诸侯盟主。孰料，大军开到黄河边，看见对岸旌旗招展，晋文公率领军队挡住秦军去路，说：“姊夫（秦穆公娶晋文公的姊姊）不必辛苦了，这件事我来就好。”秦穆公无奈撤军，晋文公接着讨平王子带之乱，迎回周襄王，终于建立霸业，而秦穆公只能称霸西方，未能成为中原霸主。

重点在于，晋文公在未即位之前，流亡国外19年，最后是秦穆公派兵护送小舅子回到晋国即位为君。当他被晋文公挡住去路时，心情大概跟现在的美国近似——美国当年帮助中国加入WTO，才造就了今天的中国。

时空当然大不同，而处境的不同更在于，美国现在是世界独霸，看着中国崛起，却一点也不想跟它平起平坐。问题是诸侯愈来愈不受节制，原因则在于美国这些年霸凌盟友劣迹斑斑，以欧洲而言，由于俄罗斯入侵乌克兰让他们倍感威胁，不能不忍受美国趁火打劫（例如北溪气管被炸），可是阿拉伯世界却在此时表态不甩美国，重叠性甚高的伊斯兰国家更已成为反美浓度最高的世界——欧亚大陆桥的霸权真空，给予中国经营一带一路很大的空间。

简单说，美国此刻不会蹈入修昔底德陷阱，因为跟中国打不起（盟友很可能不出兵而作壁上观），而中国不会主动挑起太平洋上的战争，只会守住第一岛链，然后经略欧亚大陆桥——景况有一点像前述故事中的晋军西面阻挡秦军于黄河边，然后东向勤王。

至于金德伯格陷阱，由于美国本身泥菩萨过江（包括国债违约危机与基础建设落后），而中国“勇于承担”济弱扶倾责任（西方媒体的诠释是债务陷阱），所以不存在蹈入陷阱的风险。

也就是说，美国此刻不能“姓修”，也无从担忧“姓金”——就怕一旦回神过来，只剩下西方地盘了。