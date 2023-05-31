中国电动车出口实力有多强？

来源：华尔街日报

作者：Jacky Wong

你的下一辆电动车很有可能是中国造，如果你居住在美国以外的地方，这种几率就更大了，毕竟美国正忙着对外国制造的电动车、尤其是中国制电池设置壁垒。

第一季度中国超过日本成为全球最大的汽车出口国。对俄出口激增给中国的汽车出口带来了巨大提振。除此之外，中国电动汽车生态系统的实力也是推动这一趋势的重要因素。

官方数据显示，今年第一季度中国汽车出口107万辆，同比增长58%。相比之下，根据日本汽车工业协会的数据，日本第一季度向海外出口了95万辆汽车。

俄罗斯对中国出口激增的贡献不可忽视。针对俄罗斯的制裁切断了许多西方商品的供应，留下一个需要填补的大洞，尤其是对燃油汽车的制裁。据中国官方统计，2023年前四个月，中国对俄罗斯的汽车和汽车零部件出口额同比增长了两倍多，达到61亿美元。根据中国汽车工业协会的数据，俄罗斯是中国上季度最大的汽车出口目的地。

然而，俄罗斯仅是中国汽车出口大增的部分驱动因素。如果说俄罗斯起到了什么作用的话，相关制裁只是加速了这一不可避免的结果。这是因为中国也正成长为电动汽车出口的主宰力量。

中国是全球最大的电动车出口国，其领先优势似乎还在扩大： 根据国际能源署的数据，去年全球出口的电动车中约有35%来自中国，2021年的这一比例为25%。根据中国汽车工业协会的数据，今年前四个月中国新能源乘用车出口33.5万辆，其中包括插电式混合动力车，该数字是2022年同期的两倍多。新能源乘用车出口数量占2023年1月至4月中国乘用车出口总量的比重达到30%左右。

随着越来越多的消费者转向购买电动车，这一数字可能会进一步攀升。

特斯拉上海工厂出口到包括欧洲在内的其他国家的电动车，是一个至关重要的组成部分：根据中国乘用车市场信息联合会（简称乘联会）的数据，今年1-4月份特斯拉从中国出口了近13万辆汽车。包括宝马汽车公司和雷诺公司在内的其他外国汽车制造商，也将中国作为销往其他国家的电动汽车的制造基地。

不过，中国的本土企业正在不断壮大，大多数情况下它们的表现都优于外国竞争对手。国有企业上海汽车集团股份有限公司（简称上汽集团）和比亚迪是中国最大的电动车出口商之一。2007年被上汽集团收购的英国汽车制造商MG Motor，正在欧洲大展身手。比亚迪今年已取代大众汽车成为中国销量最好的汽车制造商。

虽然中国汽车制造商在内燃机时代从未赶上外国同行，但说到电动车这种新技术，那就是另外一回事了。在多年政府补贴的帮助下，中国已经发展了一个巨大的国内市场和一批供应商，因此汽车制造商得以进行创新并迅速生产出更好、更便宜的产品。例如，比亚迪上月推出了一款名为海鸥的掀背车，起售价仅为1.1万美元。

上述情况与苹果公司启动的智能手机生态系统的相似之处是显而易见的，尽管两者也有着重要的区别。特斯拉对中国新取得的主导地位也发挥着至关重要的作用，不过，其本土品牌和电池巨头宁德时代等上游供应商也已成长为具备主导地位的供应商，这在一定程度上要归功于慷慨的补贴和对外国电池制造商的壁垒。

中国制造的汽车在国外曾经不太常见，特别是在发达经济体。但在电动汽车时代，这种情况即将改变。