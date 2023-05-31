美国会山掀起新一轮争斗 共和党强硬派扬言要罢免麦卡锡

来源：彭博社

对于白宫和共和党议员领袖达成的债务上限协议，共和党内强硬派打算实施报复，一人已经表示将发起罢免众议长麦卡锡的投票。

北卡罗来纳州议员Dan Bishop周二对记者表示，他计划启动正式的罢免程序。

对于是否会在周三的债务上限议案表决前提出罢免动议，Bishop拒绝正面回答，而只是说“一切皆有可能”。因此目前不清楚此举是否会破坏众议院的投票计划。

麦卡锡对于这种威胁不以为然，其周二告诉记者，对于保住议长之位有信心。他说，债务上限议案在共和党方面应该可以轻松过关。

麦卡锡和拜登达成的债务上限协议现在进入了关键的最后阶段，因为6月5日是违约大限日，所以必须在一周内获得国会批准。拜登和麦卡锡都表示相信议案可以获得通过，在长周末假期中，双方都在努力游说各自党派成员的支持。

麦卡锡和共和党强硬派之间的联盟关系很脆弱，当初他经过了15轮投票才当选议长。

任何一名众议员都能发起对议长的罢免投票，只要支持票超过半数，就可以将议长赶下台。传统上，民主党成员不会投票支持共和党议长，但一些温和派民主党人已经承诺在这种情况下会支持麦卡锡。

南卡罗莱纳州众议员Ralph Norman表示，“麦卡锡失去了一些信任”。

整个众议院至少10名共和党“反对”债务上限议案。共和党首席计票官Tom Emmer周末一直在打电话，防止反对人数进一步增加。