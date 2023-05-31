李尚福不见奥斯汀 问题在拜登政府的摇摆不定

来源：香港01

作者：郑真

在5月29日的中国国防部例行记者会上，发言人谭克非宣布：“国务委员兼国防部长李尚福将于5月31日至6月4日应邀出席第20届香格里拉对话会并访问新加坡。”

但据《华尔街日报》5月29日报道，五角大楼当天在一份声明中称，“在晚上，中国通知美国，他们拒绝了我们5月初提出的关于奥斯汀部长与中国国防部长李尚福本周在新加坡会面的请求”。

当天宣布前往香格里拉对话会，当晚即通知美国不见面。这是中国做出的最后决定，没有可以到会议期间再商量的余地，确实属于“不同寻常的直率讯息”。虽然美国方面使用的措辞是中国拒绝会面请求。但事情的来龙去脉非常清楚——美国制裁之下，中美防长没有会晤的空间。

2018年特朗普政府将李尚福纳入制裁名单，彼时李尚福是中国中央军委装备发展部部长，是中国军方高级将领首次被制裁。根据禁令，美国公民被禁止与李尚福有商务往来。为了扫清两国防长的会晤障碍，拜登政府此前公开声称奥斯汀可以为了“正式的美国政府事务而接触”对方。

如果这一做法可行，中方早就已经同意了见面。

5月21日拜登在出席七国集团广岛峰会后的新闻发布会上透露，就解除美方对中国防长李尚福的制裁“正在磋商中”。但转眼间，美国国务院发言人米勒5月22日被问及美方是否正在考虑出于谈判目的放松对这位中国军方高层的制裁时明确表示：“不，我们没有”。米勒还说，拜登“明确表示，我们不打算解除对他或更广泛地对中国采取的任何制裁”。

既然拜登称中美间正在谈判，就不可能是没有谈判的情况下中国做出了拒绝请求的决定，而是谈判之后美国方面不肯做出取消制裁的决定，因此中方坚持了不见面。

问题不在于不见面，也不在于不取消制裁。而在于既然拜登说中美正在谈判，就代表美国认为是否解除对李尚福的制裁是可谈判的。

为什么拜登政府先认为可以谈判，而后又做出了不取消制裁的决定？

美国政府内部到底是谁认为可以谈判，谁认为不能取消制裁？是对华强硬派占据了上风吗？

中美此次在两国防长是否会晤上谈崩，看似是中美关系坚冰难融，实际上暗示了美国立场一度动摇。

制裁李尚福是特朗普政府的决定，中国目前的不见面做法是在告诉美国，没有妥协的余地。这本质上是在倒逼拜登政府纠正特朗普政府的错误行为。拜登政府寄希望于既不推翻特朗普的对华强硬动作，又不影响中美关系，是不可能的。

拜登政府在解除制裁上犹犹豫豫摇摆不定，不希望因此被批评为对华软弱，再一次说明了美国外交正在被国内政治深刻绑架，对华政策在两党斗争加剧的情况下只会更加强硬。