侯友宜团队格局及动力不足 须及早扩编

来源：《联合报》社论

侯友宜获国民党征召角逐2024大选，一周后，本报民调显示他原本领先的支持度竟掉到第二，有5%支持者转为不表态。更糟的是，再隔一周，根据不同媒体民调，其支持度再度下滑，不仅与柯文哲拉近，甚至被他反超。这虽是短期现象，受到郭台铭支持者尚未归队的影响，但也可看出侯团队和党中央缺乏整合。情况若不设法改善，侯友宜这张王牌可能被打到疲软，蓝军就只能准备继续当在野党。

观察侯友宜近期的活动，他已展开全台南北的“请益之旅”，先后拜会台大前校长管中闵、前总统马英九、立法院前院长王金平、前阁揆陈冲及毛治国等人。同时，他还专程南下拜会屏东县议长周典论，据称是为拆解朱立伦的“牛鬼蛇神”说。此外，被问及“许多死刑犯等待枪决”议题，他直言反对废死，称“该做的事绝不等待”；也趁赖清德谈绿营非核风向改变时表态，强调核能是他的选项。

综观上述请益行程，侯友宜除表现“尊马、重管、敬王”，也意在凸显自己获得党内前辈的支持，并跨出“精英”门户之限，与地方派系人物合作。这些铺陈，当然能发挥些许作用。问题是，侯友宜在拜会过程未能带出更多阐述或动人故事，便显得流于形式，未必能带给民众太多印象。尤其，侯友宜目前最需要展现合作关系的对象是郭台铭和韩国瑜，其团队却因故迟迟无法约见，让外界对蓝营的团结留下不少隐忧。让支持者心存疑虑，这应该是侯友宜支持度一再下滑的主因。

侯友宜起手式即忙着拜会党内大老和前辈，也显示了一个问题：他的竞选战略未免太过传统而老套。他的团队难道不知道，侯友宜的起步已晚，他最该强力诉求的对象其实是一般民众。然而，侯友宜在这方面的表现，却明显不足。当今的选战，讲究的是海陆空战三线并进，但侯团队仍专注于党内大老的传统拜会，也难怪一般选民无法感受到他的热力与魅力。

进一步看，侯友宜的形象以精干、执行力强最为突出，同时也因为他素来政治色彩较淡，而为一般选民接纳。但过去半个月，其团队并未在这方面的强项发挥，未借此向一般民众提出强有力的呼唤。相反的，他提及反对废死，因语意不够清晰，随即被扭曲成“一上台就枪决所有死刑犯”。如此杀气腾腾，当然也会令一些选民驻足不前。他强调“核能是我的选项”，固能倒打蔡政府一耙，但立即引发绿营对他“不发乾贮执照”的反唇相稽；侯阵营理当用更好的说词反击，其团队却未辩驳。这样的交锋，也只能算是平手。

侯友宜的民调陷入低迷，主要原因是选战策略失焦，无力巩固原有支持者，又吸引不了中立及观望选民的心。外界也注意到，侯友宜的团队迄今仍是其市府层级人马为班底，尚未与党中央的辅选团队整合；在这种情况下，人力、思维和格局似皆处于低度动员状态。其中原因，究竟是侯团队想要独立主导，或是双方仍有心结或歧见未解，人们不得而知。但无论如何，以如此松散而效率不彰的战法继续打下去，侯友宜的战况恐怕难有起色。

侯友宜过去两届在新北市长之战对决苏贞昌和林佳龙，都取得压倒性胜利，显示他的执政能力获得信任。但如今的战役是全国层级，要挑战的事项不仅是政绩，还有理念、价值、国家认同；要解答的不只是治安，还包括经济、教育、内政、外交、两岸等林林总总。侯友宜竞选团队若愈快与党中央整合，愈能早日因应大局。