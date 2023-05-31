柯文哲与侯友宜的天花板

来源：中时新闻网

作者：陈冠安

近日有三家民调机构不约而同发布最新总统大选民调。ETtoday民调显示，赖清德支持率36.4%、侯友宜27.7%、柯文哲23.1%；正常国家文化基金会民调显示，赖34%、侯23%、柯23%；美丽岛电子报则显示赖35.8%、柯25.9%、侯18.3%。

三份民调数据的趋势有相同，也有不同之处。相同之处在于，赖清德确实是目前总统大选的领头羊，不过与此同时，即使侯、柯支持率有所变化，但赖的支持率也始终在三成五左右，无法上升。

以三脚督的格局来看，在赖固定保持三成五民调支持率的情况下，选战结果很可能就只剩两种，也就是“433”和“442”。赖要赢，自然就希望出现433，侯、柯旗鼓相当，自己坐收渔翁之利。赖要输，则侯、柯之间就必须出现一致、明显、持续的强弱之分，形成442的局面。

而就这三份民调来看，一份侯柯平手、一份侯赢、一份柯赢，没有明显胜负，因此整体而言，目前的选战格局更趋近于433，而非442的状态。

那侯友宜与柯文哲之间到底谁能展现更强气势，产生部分弃保，成为能与赖竞争的那一方呢？

以引发各界讨论的美丽岛民调来说，柯文哲之所以超过侯友宜，关键就在于国民党政党支持率的骤降，从5月初的20.5%下降到13.6%，少了七个百分点，也大致与侯减少的比例相当；其次，与各界想像不同的是，柯的泛蓝支持率其实并未明显提升，反倒从18.2%微降到17.9%。

那柯文哲增加的票源到底是哪些族群？令人意外的，其实反而是民众党支持者的支持率从75.7%增加到85.5%，以及增加大概3%左右的总体支持率；其次则是中间选民的支持率从19.3%增加到25.3%。

也就是说，导致侯友宜支持率下滑的主因仍是泛蓝基本盘的崩盘，次因则是侯对泛蓝支持者凝聚度的下滑。这两项原因自然和征召后的政治情势影响有关。因此对国民党来说，要扳回支持率，势必就必须要回应泛蓝支持者的期望与诉求，才能再进一步和柯文哲竞争对中间选民的吸引力。

从ETtoday民调的数据来看，相当有意思的是，赖清德对民进党支持者的凝聚度为92.1%、泛绿为86%；柯文哲对民众党的凝聚度为91.5%；侯友宜虽对国民党凝聚度为84.1%，但对泛蓝仅56.3%，不过侯的总体支持率其实领先柯4.6%。也就是说，从ETtoday的民调来看，侯只要加强泛蓝凝聚力，其实仍拥有相当程度的支持率成长空间。

另一方面，对柯来说，目前则面临到支持率天花板的问题，是否能成为“442”的4。从多数民调来看，柯的支持主力多在20至39岁选民，要想突破，除争取泛蓝、中间选民外，就势必要拓展至壮年族群。然而在争取壮年时，是否会影响到青年选票，其实也决定柯的天花板高度。

总体来说，赖清德的天花板已然清晰；选战关键则在于侯、柯之间的竞争。柯文哲的突破点在40至59岁壮年族群，反之则是侯友宜的重点防御族群；而侯当前目标则在争取泛蓝族群，反之则是柯的主要争取对象。谁能攻守成功，谁就能在选战下半场与赖清德争锋。