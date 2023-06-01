科索沃模式的“两种不合适”

来源：香港01

作者：叶德豪

5月29日，以塞尔维亚族为主的北科索沃示威持续，造成25位北约维和部队受伤，再次让外界目光投放到科索沃与塞尔维亚一直低温燃烧的对立之上。本年2月底两国口头达成关系正常化协议的一刹那和平曙光，恍惚从来没有存在过。

长路漫漫的科索沃模式

这一次冲突的背景，是科索沃政权强制执行被塞族杯葛的北科索沃四区市长选举结果。由于当地塞族政党不满科索沃迟迟不愿容许国内的塞族地区组成“塞族县市共同体”，以落实2013年的《布鲁塞尔协议》内容，加上去年以来种群对立氛围深重，因此决定杯葛本年4月的四区市长选举。最终，选举的投票率只得3.5%，四个市长职位也由愿意投票却占当地人口极少数的阿尔巴尼亚族代表胜出。

对于科索沃塞族人的不满，总理库尔蒂（Albin Kurti）却毫不理会，在5月26日强制执行选举结果，以武力护送阿尔巴尼亚族市长进占市长办公室，引爆当地塞族人的暴力示威，塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）也将军队置于作战戒备状态，并移近科索沃的边界。

2008年带头支持科索沃宣布独立的美国和主要欧洲国家都发表声明批评科索沃政府的行动。美国国务院更严词批评科索沃当局不理美国和欧洲伙伴的劝喻，不必要地升级紧张局势，破坏西方促进塞、科关系正常化的努力，警告其行动将对美国和科索沃的双边关系带来后果。

这也不是科索沃总理库尔蒂首次引发塞族示威的冒进行动。去年夏天，科方宣布塞尔维亚人进入科索沃将获发进出境文件，并取消塞尔维亚发出的车牌的有效性，就引起过后续影响至今未止的冲突。

本年2月底，双方的对立一度出现解决的曙光。在欧盟的调解之下，武契奇和库尔蒂口头同意了双方关系正常化的协议，其中规定双方互相尊重对方的独立、自主、领土完整和自决权，不阻碍各自加入欧盟的进程，而决不承认科索沃独立地位的塞尔维亚也不会阻止科索沃加入任何国际组织。

然而，在国内民族主义者的反对之下，武契奇却拒绝签字作实，一度声称“协议不存在”，并将法理承认科索沃独立和科索沃加入联合国定为其不能逾越的底线。

配合起今天再次爆发的暴力冲突来看，科索沃问题的解决还有很长的一段路要走。

科索沃先例适用于乌克兰吗？

从北约部队1999年以阻止种族清洗为由介入科索沃战争，空袭南斯拉夫，派出维和部队进驻接管科索沃，到再2008年西方国家支持科索沃宣布独立，各界一直有所谓“科索沃先例”之说，所指的是在制止人道罪行或灾难的前提下，第三方国家可以在没有联合国安理会的授权下采取军事行动介入他国，甚至违反他国主权，不理他国反对承认其部份领土变成独立国家。国际法院（ICJ）在2010年也判定了科索沃宣布独立并不违反国际法。

虽然俄罗斯一直站在塞尔维亚背后，不承认科索沃的独立地位，其国际法院法官也不认为科索沃宣布独立符合国际法，但从2008年格鲁吉亚-俄罗斯战争后对南奥塞梯（South Ossetia）和阿布哈兹（Abkhazia）的主权承认，到2014年介入乌克兰东部顿巴斯（Donbas）及以军事和公投方式兼并克里米亚，以至2022年承认顿巴斯两州的共和国主权，俄罗斯政府都引用了这个“科索沃先例”作为其国际法依据。

2008年，时任俄罗斯总统梅德韦杰夫（Dmitri Medvedev）称，“西方国家赶着去承认科索沃从塞尔维亚独立出来的宣言，我们前后一致地争辩，在此之后，就不可能对阿布哈兹人和南奥塞梯人……说，对于科索沃阿尔巴尼亚人有效的对他们却没有效。”

2014年，普京则说，“克里米亚政府引用众所周知的科索沃先例——一个由我们的西方同事在相似情况亲手建立的先例。”

2022年4月，普京在跟联合国秘书长会面之时，也再次引述2010年的国际法院判决和西方国家普遍对科索沃主权的承认，去说明其承认顿巴斯两州独立符合国际法。

为国家行为寻找国际法依据，在处于无政府状态、本质上是弱肉强食的国际政治之中，很大程度上只是一种公关操作。对于普京将“科索沃模式”套用到其承认他国部分领土主权独立，甚至直接并入俄罗斯的行动之上，西方论调往往可将科索沃的案例与俄罗斯的对象区分开来，指出南奥塞梯、阿布哈兹、顿巴斯和（特别是）克里米亚，都没有遭遇到科索沃阿尔巴尼亚人所面对的种族清洗，并表明就算科索沃先例适用，也没有给予俄罗斯法律依据去将他国土地并入本国领土。

不过，科索沃先例之所以不适用于今天的俄乌局势，最主要的原因还是俄罗斯相比起西方支持下的乌克兰，军事实力远远不如北约与昔日南斯拉夫的悬殊之比。在普京引用科索沃先例一年多之后的今天，虽然俄罗斯已经透过所谓的公投将顿巴斯两州并入俄罗斯，但俄罗斯却连这两个州的领土都未能透过军事行动占领，其历时十月、损失士兵至少数万才攻下的小城巴赫穆特（Bakhmut，战前人口约7万，相当于荃湾区大小）已算是近一年来的最大胜利。

以科索沃先例作为扩张领土基础的科索沃模式的不适用，其原因不在法律，而是在于俄罗斯没有足够实力去执行。此为科索沃模式的“第一种不合适”。

俄乌局势步上科索沃后尘？

“第二种不合适”则关乎俄乌战争的未来走向。

战争发展至今，大家都知道乌克兰很难单凭武力将俄军从其领土上赶走并保证对方长远不作再度入侵，而俄罗斯也大概坚定了决心宁愿长期作战也不会主动放弃已经实然占领并在法理上公投入俄的乌克兰领土以换取和平。因此，战争长期拖延下去，双方战意渐减，其他国内议题变得更为优先，俄乌局势确有可能发展成像塞尔维亚和科索沃一般的状况，公投入俄四州大部份土地长久变成实际上的俄罗斯领土，乌克兰则对此保持法理上不承认的默然接受。

到战火长期暂缓、大家都接受了现实之后，双方就有可能像今天的塞尔维亚和科索沃一般在国际调解下进两步退一步地慢慢走向关系的正常化。

问题是，这种科索沃模式的前提是当事双方之间有着绝对的实力差距，才能使武力冲突最小化——一场大家都知道胜负谁属的战争是不会爆发的。但得到西方源源不绝军援的乌克兰与俄罗斯却非如此。

论核武，乌克兰当然处于绝对劣势，但从俄方一年多以来的核威胁来看，核武在实际应用上似乎只能是永恒的威胁，而如果一种威胁永远只能是威胁的话，它就不能再构成一种威胁。

论常规武器，西方有限度的军援已将俄罗斯挡了下来，而西方到最近也开始透过F-16输乌之类的长期部署去表明持续军事支持乌克兰的意志，可见长远而言，乌克兰与俄罗斯的军事差距只会不断收窄。

没有绝对的实力差距，就算俄乌双方都“打累了”，像科索沃和塞尔维亚一般的长期政治对立，也不能使乌克兰像塞尔维亚一样实际上放弃“收复故土”的目标，因此战争依然会维持在一触即发的状态。不只关系正常化无从谈起，停火也难以持续。

有绝对实力悬殊作为和平前提的科索沃局势也难避冲突，更何况是没有绝对实力悬珠作前提的俄乌？