来源：中国新闻周刊

作者：余源

眼下正是河南小麦收割期，然而部分地区的小麦却长了芽发了霉。

近日，有关“数百台收割机被困南阳高速”的信息在网上热传，并引发了诸多网友关注。

据消息反映，由于收割机超高超宽，导致不能按时下高速去收麦，以至于出现上述情况。而小麦一旦发芽发霉，意味着粮食收入将大打折扣。

俗话说“中原熟，天下足”，河南是中国重要的粮食产区，更是最大的小麦产区，产量占据全国四分之一。河南的粮食安全不仅直接关乎当地农民的“饭碗”，也关乎国家粮食安全。

小麦发芽发霉，到底是什么原因？

“收割机的问题当天就解决了”

来自湖北的老唐（化名）是一名收割机手。5月22日，他与另外五名机手一道来到河南，准备在当地进行小麦收割作业。

然而，当他们在南阳唐河收费站准备出站时，却被工作人员拦住了，要求缴纳通行费，共计4000多元人民币（762新元）。

老唐对中国新闻周刊表示，自己并不是第一次来河南收麦子，此前在高速上通行都免费，“并且我们持有跨区作业证”。

中国新闻周刊了解到，跨区作业证由农业农村部统一印制，实行属地管理。根据中国《收费公路管理条例》规定，进行跨区作业的联合收割机、运输联合收割机（包括插秧机）的车辆，免交车辆通行费。

老唐表示，他的证是今年4月17日在老家当地的农机站服务大厅免费领取的，有效期至2024年3月31日。

但唐河收费站的工作人员表示，仅持有跨区作业证还不够，因为今年有了新的要求——需要持有超限运输证。

超限运输证，全称为超限运输车辆通行证。根据中国公路法相关规定，超过公路限载、限高、限宽、限长标准的车辆，不得在公路行驶。

但考虑到实际情况，政策并没有一刀切，比如对联合收割机跨区运输超限的，在办理超限运输车辆通行证后仍可享受免费通行政策。

老唐对新要求表示无法接受。“按规定收割机不能直接上高速，必须是搭乘板车上路，我们当天六辆收割机共搭乘了两辆板车。这种情况怎么可能不超限呢？”

僵持了近一天后，老唐一行最终还是缴纳了这笔费用。老唐向中国新闻周刊回忆，在自己和工作人员掰扯时，还有10多名机手，也因为同样的原因滞留在收费站出口。

5月30日，中国新闻周刊向南阳市农业农村局求证，一位工作人员证实南阳市唐河县高速路口确曾发生此事，当地农业农村局得知情况后，已与当地交通部门进行协调，事发当天便得到了解决。

5月30日，河南交通投资集团南阳分公司发布通报称，5月22日当天从唐河收费站下站的收割机运输车共计159辆，期间有24辆收割机运输车集中下站并出现缓慢通行情况，原因是部分收割机运输车未办理《超限运输车辆通行证》，导致查验效率不高，其余135辆运输车均有序顺畅通行。5月22日至今，南阳分公司所属11个收费站未再次出现车辆滞留、无法下高速等情况。

至此，收割机无法下高速公路，并不是导致河南小麦问题的原因，那问题到底出在了哪里？

大范围持续阴雨天气是关键

5月30日，南阳市卧龙区英庄镇相子树村村民老谢（化名）看着自家100多亩麦子怅然若失——一周前还金灿灿的，如今却有些发黑了。对于麦农来说，收获期的小麦变黑意味着发芽了，这会对品质和收成造成不小的影响。

据河南省农业农村厅消息，5月25日以来，河南出现大范围持续阴雨天气，已严重影响小麦正常收获，是近10多年来最为严重的“烂场雨”天气。

从专业气象机构发布的信息来看，本次降雨有三个特点：一是持续时间长。从5月25日开始降雨，到5月30日基本结束，历时六天时间，与豫南地区小麦成熟期高度重合；二是影响范围广。降雨覆盖全省17个省辖市和济源示范区，特别是对驻马店、南阳等地影响更大；三是过程雨量大。截至5月29日，全省平均降雨量达到35毫米，有11个省辖市降雨量超过30毫米，其中商丘81.3毫米、周口55毫米、驻马店48.8毫米。

河南省农科院小麦研究所所长雷振生，是河南省小麦产业技术体系首席专家。他告诉中国新闻周刊，这次降雨恰逢河南南部小麦成熟期，确实对当地麦田收获造成了一定影响，不仅影响小麦收获进度，而且会导致小麦倒伏、发芽或霉烂，影响收成和品质。“从位置来看，河南南部比较重一点，情况比较普遍，中部则有一些地块，具体比例还需要等待进一步的统计。”

此次受降雨影响较大的豫南地区，从西到东分别是南阳、驻马店及信阳。河南农业农村厅工作人员告诉中国新闻周刊，2022年，南阳小麦种植面积1093万亩，驻马店1190万亩，信阳468万亩，今年的数据还没公布，变化不会太大，约占全省小麦种植面积的30%。

雷振生还补充道，发芽现象不仅和地理位置有关，不同品种的表现也不一样。

对于这一点，老谢也表示了认同，他告诉中国新闻周刊，豫南地区的小麦分早熟和晚熟两种，这次早熟受的影响大一些，出芽率在90%以上，晚熟的好一些，大概40%的出芽率。

目前，老谢家的小麦全部发芽，已达不到国家收购标准，所以无法按照粮食价格出售，只能当饲料卖。但粮食和饲料的价格差距不小，粮食地头收购价是1块3/斤，饲料只有8毛/斤。按照1亩1000斤的产量计算，意味着每亩损失将达到500元。

驻马店新蔡县的麦农魏宏宇（化名）也向中国新闻周刊反映，因连日下雨，自家种植的20余亩小麦普遍发芽。“发了芽的麦子不劲道，没营养，就算做成馍也是越嚼越细，很难吃。”

对于可能带来的损失，他表示，去年的价格是1块5，今年肯定没法当粮食卖了，大概率只能当饲料，“还得是鸡饲料，猪饲料都不行”。

尽全力抢收

河南省是中国十三个粮食主产区之一，更是小麦生产第一大省。2022年，河南小麦总产量762.54亿斤，比上年增产1.98亿斤，增长0.3%，占到了全国的四分之一。

中国社科院农村发展研究所研究员李国祥告诉中国新闻周刊，收割是否及时，一方面会影响农民的收入，另一方面还将直接影响秋粮播种的时机和进度。

事实上，河南许多地区采用的是“冬小麦+玉米”轮作的种植模式，夏收小麦收不上来，秋粮将无法播种，老谢的100亩地在收完小麦后就要赶快种玉米。

小麦收获窗口期很短，有着“麦熟一晌，龙口夺粮”的说法。雷振生表示，当务之急是发动力量，尽快抢收。

好消息是，雨水基本上已经过去。据气象部门预测，5月30日降雨基本结束，预计6月1日基本具备农机下地作业条件，6月2日黄河以南进入集中收获期，6月4-7日可形成收获高峰，6月13日前除局部零星降雨外，全省主要麦区以多云和阴天为主，利于大面积机收作业，预计6月15日前后麦收基本结束。

5月30日，河南省最新发布七条重点措施，积极抢收小麦，保障农民收益。

其中农机调度方面，当地将用好现有17万台轮式收割机和3万多台履带式收割机，同时协调周边省份，确保签约履带式收割机到位到田，加快雨后小麦抢收进度。

截至5月30日17时，河南省已收获小麦499万亩（约占全省种植面积的5.8%），日投入联合收割机1.3万台。其中：南阳308万亩（27.7%），信阳106.2万亩（21.3%），驻马店62.9万亩（5.4%），平顶山17.6万亩（5.1%）。

雷振生还提醒道，现在一方面是抢收，另一方面是得有仓储条件和烘干设备。“过去收割好以后直接就卖了，但现在收上来先得进行烘干，对于散户来说有没有这么大的仓库和地方需要打个问号。”

5月30日，经河南省政府专题研究决定，省财政紧急下拨资金2亿元，专项用于小麦烘干。同时，充分发挥162家国有粮食企业232个库点约200万平米的晾晒场地，1600多座约50亿斤空仓，2000多套通风设备等机械作用，为农民收获的湿粮提供产后服务。

李国祥还提醒道，要防范发芽霉变小麦在市场流通，进入到口粮消费领域，避免冲击粮食质量安全。“烘干之后，部分小麦可能质量还是无法达到安全食用标准，那就不能让它流入市场，但也不能让这部分粮食浪费了，最好就是国家委托收购起来，从流通市场中封闭起来。”

上述7项举措中提到，引导各类市场主体积极开展收购，发挥国有粮食收储企业主力军作用，加大收购力度。对于不符合食用标准的粮食，组织设点收购，确保不流入口粮市场，最大限度保护种粮农民利益。

如何未雨绸缪？

河南全省动员收粮，令人动容的同时，人们不禁要问，灾害天气来临前，我们如何提前做好准备？

据老谢介绍，暴雨来临之前，地方上确实有提醒早收抢收。“可一来抢收会影响产量，二来当时也没那么多收割机，等到收割机到了雨也到了，没法下地干活了。”

李国祥认为，这次还是反映出河南作为粮食大省，在应对农业灾害天气方面存在薄弱环节。

当前，在全球变暖的大背景下，极端天气气候事件呈频发重发态势。而中国恰好是全球气候变化的敏感区和影响显著区之一，这将给农业生产带来深远影响。

自然灾害特别是气象灾害，是造成农业歉收和波动的重要原因。因为气象灾害在多数情况下是不可预知的，而且农民在实际的生产过程中也没有足够的气象防护意识，导致一旦发生气象灾害，就容易造成农作物死亡，严重影响农民的实际经济效益。数据显示，2000—2019年中国农业气象灾害导致的受灾面积多年平均值为3596.03万公顷。

如果不进一步重视异常灾害天气增多的态势，未来中国粮食生产等还可能会遭遇被动。

眼下，黄河流域雨势渐停，雨带转向淮河流域，势必将对华北地区夏粮抢收产生考验。李国祥指出，相关部门一定要吸取河南的经验教训，早做准备。

他建议，应对异常灾害天气给粮食生产等带来的冲击，关键是要加强农业机械配套装备的储备。目前中国拖拉机总量充足，但在雨天也可以作业的拖拉机履带储备不足。一旦遭遇阴雨天气，常规的拖拉机下不了田，农民只能干着急。

“如果说过去遭遇极端异常天气是百年一遇、千年一遇，如今异常极端灾害天气发生频率增高，那么我们就要考虑在不同粮食主产区储备适度的履带，必要时提前布局到位。”

“从根本上来说，有关部门要认识到，帮农民朋友就是保国家粮食安全。”李国祥表示。