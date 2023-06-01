莫斯科遭大规模无人机袭击，俄乌互袭首都将愈演愈烈？

来源：澎湃新闻

作者：谢瑞强

莫斯科首次遭到大规模无人机袭击，这是自二战以后针对俄罗斯首都最为严重的空袭。

俄方保留采取最严厉的措施来回应基辅政权的恐怖袭击的权利。

俄罗斯首都莫斯科市市长索比亚宁5月30日早些时候在社交平台上发文说，莫斯科数栋楼房当日清晨遭无人机袭击，部分居民被疏散，没有人员严重受伤。随后俄罗斯国防部证实莫斯科遭无人机袭击，并称共有8架乌克兰无人机袭击了莫斯科，但均被击落。

在本月初克里姆林宫遭无人机袭击后俄首都再度发生无人机大规模袭击事件，引发外界的关注和热议。

二战后莫斯科遭最大规模空袭

索比亚宁表示，遭袭的建筑物轻微受损，应急救援人员已抵达现场，正在对这一事件进行调查。此外，莫斯科州州长沃罗比约夫对此事也进行了发声，称莫斯科州居民5月30日清晨听到爆炸声，这是防空系统运作时发出的声响，有几架无人机在接近莫斯科市区时被击落。

俄罗斯国防部发布消息称，共有八架乌克兰无人机袭击了莫斯科，但均被击落。其中三架被电子战系统压制，失去控制偏离预定目标，五架被“铠甲-S”防空系统击落。而美国军事网站“战争地带”（The War Zone）刊文称，据与俄罗斯安全部门有联系的账号社交平台Telegram称，超过25架乌克兰无人机参与了袭击。

对于使用何种型号无人机袭击莫斯科，俄罗斯国防部并没有发布相关信息，但从俄媒发布的一些视频来看，袭击莫斯科的无人机是一种固定翼布局无人机，发动机位于机头前方，机翼长度至少是机身长度的两倍，尾部配备了一对尾翼。

俄无人机系统领域的专家丹尼斯·费杜季诺夫称，从现场照片和视频中可以看出，乌方在对莫斯科的袭击中使用了多种型号的无人机，足以证明这次袭击是经过了精心策划。从现场视频和残骸中可以确定的是，参与袭击的包括乌克兰自行研制的UJ-22察打一体中型无人机，起飞重量为86公斤，速度为每小时180公里，航程达800公里，作战载荷为两枚悬挂式82毫米迫击炮弹或几枚火箭榴弹。

这并不是UJ-22第一次出现在莫斯科州附近。今年2月28日，据俄罗斯媒体报道，一架无人机在俄罗斯天然气工业股份公司位于莫斯科州的一处天然气压缩机站围栏10米外坠毁，但没有发生爆炸。目前还不清楚这架无人机从哪里起飞、属于谁。根据初步数据，坠毁的是一架UJ-22无人机。

之后几个月，陆续发现多架坠毁在莫斯科州的UJ-22无人机残骸。

“今日俄罗斯”电视台网站4月24日报道，一架乌克兰制造的自杀式无人机当天坠毁在俄罗斯首都莫斯科东部郊外。消息人士透露，这架无人机携带有17千克的炸药，在耗尽燃料之后坠毁。

“UJ-22无人机航程较远，经过改装可以从乌克兰境内飞到莫斯科，这种飞机若选择低空飞行，精心策划飞行路线，利用防空漏洞，躲避俄边境防空力量还是有可能的。”军事专家张学峰此前接受澎湃新闻采访时指出。

俄罗斯《消息报》引用俄军事专家尤里·克努托夫的话称，UJ-22无人机80%的部件是由美国提供的。有关参与袭击莫斯科无人机的具体情况，需要等待俄专家研究被击落设备后公布的信息。他透露，其中一架无人机没有爆炸，未来将对其电子设备进行研究。

“除了UJ-22无人机，乌克兰还拥有苏联时期遗留下来的图-141无人机，这种喷气式无人机航程超过1000公里，速度也更快，经过改装后成为一种简易的巡航导弹，”军事专家韩东告诉澎湃新闻，“俄乌冲突爆发后，乌克兰还获得了一些固定翼的民用级无人机，被改装为自杀式无人机，已经在冲突中多次使用。”

俄军事专家弗拉季斯拉夫·舒里金认为，乌军无人机可能是从俄罗斯领土上起飞并发动攻击的。“如果无人机是从乌克兰发射的，它们在飞越俄边境时很容易被发现。而这次它们只在莫斯科附近才被发现。”俄军事专家曼苏尔·尤苏波夫少将认为：“这次攻击可能是由一个地下破坏组织发动的。俄情报部门已采取措施确定无人机来源。”

互相袭击首都事件或增加

据称，袭击发生时，普京在克里姆林宫。本月2日，克里姆林宫曾发生无人机袭击事件，其中一架在建筑上方穹顶上空爆炸，没有直接命中建筑物，穹顶上方有旗杆和俄罗斯国旗。

对于此次袭击，俄罗斯国防部称，乌克兰当天对莫斯科市设施的攻击是“恐怖袭击”。 袭击发生后，俄罗斯外交部针对无人机袭击莫斯科一事发表声明，俄罗斯外交部强烈谴责乌军恐怖袭击莫斯科和莫斯科州的企图。

俄外交部表示，“西方对基辅政权的支持正推动乌克兰领导层实施更加鲁莽的犯罪行为，包括恐怖袭击、违反国际人道主义法和战争罪。北约的官员表示基辅政权不会打击俄罗斯纵深领土，现在来看完全是虚伪的。”俄外交部称，“俄方保留采取最严厉的措施来回应基辅政权的恐怖袭击的权利。”

据乌克兰独立新闻社报道，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克接受俄罗斯博主亚历山大·布留舍夫采访时，对莫斯科当天遭无人机袭击事件作出回应。他称，乌克兰与此次袭击“无直接关系”。

莫斯科遭无人机袭击引起外界对近期双方无人机互相袭击首都的关注。

据法新社5月28日报道，乌克兰军方表示，俄军在27日至28日夜间对基辅进行了自俄乌冲突爆发以来“最大规模的”无人机袭击。“（俄军）总共发射了54架自杀式无人机，创下历史纪录！”乌克兰空军在社交平台上说，其中40架无人机袭击了基辅，造成两人死亡，三人受伤。

乌克兰军方称，其中52架无人机被乌防空部队摧毁，同时乌军表示，此次俄方的空袭主要是针对基辅市内军事设施和基础设施。

基辅市军民行政负责人谢尔盖·波普科（Serhiy Popko）称，这是自去年2月冲突爆发以来，“对首都进行的最大规模无人机攻击”，这次的攻击“分为数波，空袭警报持续了5个多小时”。 对于乌军的说法，俄罗斯方面暂无回应。

除了无人机，本月俄军还多次使用“匕首”高超声速导弹、巡航导弹对部署在基辅的“爱国者”导弹阵地进行打击，乌军拦截多枚“匕首”导弹，俄军则称，摧毁“爱国者”导弹系统多个发射装置和雷达。

“现在俄乌双方都有能力袭击对方首都，乌克兰主要靠自杀式无人机，俄军则有导弹和无人机，只要冲突继续进行，这种互相袭击首都的事件还会发生，未来一段时间还可能升级。”