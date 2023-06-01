赖清德非核发夹弯，是务实？还是诈骗？

来源：风传媒风评

又见为了执政权，可以发夹弯！副总统赖清德2019年在废核大游行支持“核电归零”，2021年四大公投时批评核四厂是不能重启的老爷车。而今正值选战起跑时刻，代表民进党问鼎大位的赖清德突然转弯，抛出停机核能机组将转为“紧急电力”之用，修正蔡政府结构失衡的能源政策，意图成为左右逢源的骑墙派。

菊花残，满地伤：“非核家园”已泛黄

反核是民进党的神主牌，非核家园明载于民进党党纲，赖清德不甩这张神主牌，日前在回答大学生提问时表示，政府刻正研拟已停机的核电机组在紧急状况时重新启用的可能性。如此一来，等于间接承认现行能源政策确实存在莫大风险，形同提前戳破蔡英文“2025非核家园”的神话。但是，赖清德如今倡议的核能政策调整，可行吗？

对于赖清德的说法，民进党紧急灭火，强调非核立场不变，赖所言只是在所谓“极端”外部状态的国安风险下思考。行政院也表示，阁揆陈建仁已多次宣示，“非核家园”的愿景是台湾共识，政府对于此目标之立场从未改变。府院党指非核家园政策未变，为赖保留缓冲空间，但在民间环团已逐渐发酵。

赖清德对核能紧急使用的提议，之前由赖清德亲自选派的民进党智库新境界文教基金会副董事长童子贤，就抛出核一、核二重启，认为能源配置应有黄金组合比。但民进党内并没有人呼应。总统蔡英文在今年520就职七周年记者会时回应：核一、核二厂皆已依法停止商转，实际重启有一定困难度，这只是“童子贤的个人看法”。

花落人断肠：“紧急状况”静静躺

事实上，非核家园的政策跳票势必跳票。蔡英文2016年就职时，提出了2025非核家园，天然气、燃煤与绿能分占50％、30％与20％的能源转型路径，七年过去，即便还没到2025年，对于绿能占比的的承诺，已确定跳票。经济部长王美花去年就坦言，再生能源在2025年无法达到原订的20％目标。

不仅政策跳票，蔡英文废核强推“绿电大跃进”已造成环境灾难。台湾南部、东部正在大规模砍树种电，电锯、怪手的噪音响彻乡间，覆盖良田、填平埤塘、践踏滩地，连候鸟栖息的舄湖、湿地也不放过，因为要“种电”；数日后，基隆的“四接”环评审查爆发冲突；因为要建天然气发电厂，未来还会有五接、六接。

蔡英文对李远哲说“2024年之后能源政策没我的事”，但有志大位的赖清德肯定躲不掉，这是他必须收拾的烂摊子。赖清德倡议紧急状态下启动核能，至少有三大问题：

首先，所谓的“紧急状态”是指多紧急的状态？过去六年有五次大停电，连美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在总统府受勋时也大停电，那次算不算极端的状况？难道是中国大陆围台军演，这般的关键时刻，才算数吗？

北风乱，夜未央：核电心魔剪不断

其次，核能电力因发电量大而供电稳定，通常是作为“基载”电力，而不是“紧急”支援电力。退役核能机组能够说开就开——难道是在开瓦斯行吗？难道这有比“用爱发电”高明？更何况，核电机组重启，可能要花上数月的准备，才能并联供电；要供作紧急电力，根本缓不济急。赖清德提核电作为紧急备用，就要讲清楚将是如何备用，因为核能开机到满载要三天，也不能说关就关，机动性比不上天然气。

第三，核能机组是基载电力，不是随发随有的中载电力，启动要半天，而且既然未作延役处置，又将如何启动？目前可立即处理的是核三厂延役，核二则要看原机组的零配件是否还能有效取得，以及干式贮存厂的进度。而且到了2025年，核三厂同样得面对核一、二厂的问题，不明白说出是否支持核三延役，赖清德的主张就只是空包弹。

然而，若从政治人物的诚信来看，赖清德在2019年以卸任行政院长身分参与“废核大游行”，他当时胸前贴着“核电归零”贴纸，身为执政党还走上街头，角色错乱。2021年四大公投的重启核四案，赖清德曾以游览车比拟核四厂，“游览车车龄超过12年都不能载客人，核四厂已经22年了吔！”赖指核四厂不只是古董还是拼装车，批评核能安全根本是“吹牛”。

既反核又拥核：亦神亦鬼影成双

而今，赖清德却为了选票而“幡然醒悟”，坚称核电能够紧急上路。这不就代表过去废核、反核全都是“作秀”？当缺电危机涌现，转而拥抱核能，舍弃民进党的神主牌外，难道不用为过去民进党执政的短视政策负责？更何况，赖清德曾任行政院长，又是哪来的厚脸皮，能淡定地把当前的政策恶果撇得一干二净？

对于民进党惯用的“辩证思维”、“时空背景不同之术”、“偷换概念”等宣传话术，良善的台湾人民，往往只能如傻瓜般，无能为力地“选择相信”。

错误的政策比贪污更可怕。只要有助于夺得大位，赖清德可以成为变色龙，脸不红气不喘，头过身就过，或者暂时保持隐形，等待政权顺利延续后再说。民进党在野时喊反核夺权，但一上台，便转向拥核了。对精熟于操弄符号的民进党来说，民主，可以是引战的借口；反核，当然也是骗选票的遮羞布。