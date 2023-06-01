埃尔多安打造“新土耳其”的背后

来源：上报

作者：吴芳铭

土耳其政坛强人埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）历经了他人生史上最艰难的选战，赢得了第二轮总统选举，将迈入第三任的总统任期。土耳其在欧亚大陆间，在地缘政治上颇具重要性，已执政20年的埃尔多安，要把土耳其带向何方，从激烈的选战过程、民意的分歧及国内外的政经情势来看，土耳其的未来充满挑战。

不再全然以欧美国家马首是瞻

这场选举最令国际瞩目的是对地缘政治的影响。传统上，土耳其是一个向西看的中等强国，近年来以强势的军事介入和外交政策，成为动见观瞻的区域关键角色。由于地理横跨欧亚的重要战略地位，土耳其一直深受全球权力转移及地缘政治动荡和权力真空的影响，在与西方结盟或与俄罗斯、中国等靠拢间游走摆荡。

此外，近年来土耳其军事实力迅速扩张，为独立自主的外交政策的转折添加信心，同时也和国内政治氛围产生共震效应。埃尔多安政府以“让土耳其再次伟大”恢复昔日辉煌的“新奥斯曼帝国”情绪，透过“民粹主义红利”激励起民众对政府的支持。

这个关键的转折点要从2011年阿拉伯之春谈起。自阿拉伯之春以来，土耳其的内政与外交政策悄然生变，在对外上力行多向度单边主义和更加独立的外交政策，不再全然以欧美国家马首是瞻，除积极并主导中东事务外，也发展与俄罗斯和中国等国的关系，改变了自身政治与安全传统。

埃尔多安执政的前10年，走的是坚定的亲欧路线，以特定的历史叙事和文化符号等软实力建构“共同身份”来推动区域整合，扩大与欧亚大陆、中东和巴尔干半岛在内的广大邻国的关系，利用地缘政治优势，以促进东西方的对话者身份自居，中东因此成为外交政策的关键字。

阿拉伯之春后，土耳其不断发起单边行动介入区域事务并积极动用武力。跨境军事行动包括介入叙利亚和利比亚，也曾向亚塞拜然提供无人机，并在卡达和索马利亚开设军事基地，从而卷入纳戈尔诺—卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）的冲突。一开始土耳其政府无意干涉其邻国主权，阿拉伯之春后，土耳其政府将自己标榜为“中东民主的主要倡导者”。但在民主的输出上，土耳其的做法变得越来越有干涉性，放弃了长期秉持的不干涉主义原则。

随着阿拉伯世界民主化浪潮的消退，埃尔多安政府的立场从“促进民主进程”转向为“保护自身安全利益”。如叙利亚库德族武装所构成的安全威胁，取代了叙利亚的政权更迭，成为土耳其在安全上的首要议题。土耳其在叙利亚自2016年往后的五年内发动一系列军事行动，包括幼发拉底盾牌、橄榄枝、和平之春和春盾行动等，且未与欧美盟友进行协调，与西方关系开始出现裂痕。

将土耳其民族主义转化为国内支持

土耳其是北约成员国，但却采购俄罗斯俄制S-400防空系统雷达；北欧国家芬兰和瑞典两个“中立国”欲加入北约，土耳其第一个跳出来公然反对；以及俄乌战争对不执行北约对莫斯科的制裁等，都呈现土耳其与欧美的分歧，并凸显自己的独立外交自主性。

事实上，埃尔多安的外交政策已超出国家实力和安全的需要，且近年来的国内治理危机和经济疲软也没有力促埃尔多安政府“向内走”，反而成为“向外走”追求强势自主外交的驱动力。足见埃尔多安的“新土耳其”政策，不只是以国家安全为中心，里面还有和国内情势的连动。由于土耳其的经济成长面临危机，一度飞涨到85％不落地的高通膨使得生活艰苦，里拉货币的大幅贬值，也失去过去吸引外资投资的风华，还有面临国内政治反对党联盟力量强大的集结，埃尔多安把视角转移到外部，强化土耳其民族主义，转化为国内支持的新动力。

埃尔多安的战略有其思考的纵深。当前国际力量对比正在盘整，欧美国家相对衰落，以俄罗斯和中国为代表的非西方国家和新兴国家力量日益崛起，造成中东权力真空。阿拉伯之春的戏剧性逆转，也为享有地缘政治红利的土耳其创造新的战略空间和杠杆力。

其次，过去10年，土耳其经历了前所未有的国内政治重组。埃尔多安在新保守派的支持下，逐渐扩大对土耳其政治体系的控制，并转向民粹主义；同时连结全球秩序的转变，反过来促使土耳其的外交政策杠杆民粹主义红利，变得更加走自信、自主和干涉主义的道路。

放大自己也带来风险

执政20年后，埃尔多安从根本上改变了土耳其的国内政治和外交政策，埃尔多安想保持土耳其在北约的成员国身份，同时加强与俄罗斯的贸易和地缘政治关系，平衡土耳其与西方和俄罗斯的利益，持续走钢丝的独立外交路线，如同在美国战略学界形容美土关系时，常会“友敌”（frenemy），即“朋友中的敌人，敌人中的朋友”。

土耳其的策略白话其实就是“待价而沽”，谁给的多就和谁友善、交往，而且只能“租用”，不能“收买”，不同的议题有不同的价钱，不存在买断的一口价，每件事都得议价，把自己的利益搏大化。

土耳其有着得天独厚的地理位置，掌控着连接黑海和地中海的航道。俄罗斯的黑海舰队想要进出阿拉伯地区和大西洋必须与土耳其合作；美国想从西部对俄罗斯进行战略围堵，也要土耳其同意。美俄无论谁和土耳其交恶，都可能为对手送上战略礼物。

土耳其知悉自己的价值，长期在着美俄平衡的翘翘板游戏，议价争取利益，也增加国地位和影响力。冷战时期，苏联试图把土耳其变成自己的卫星国，结果土耳其转身加入北约。苏联解体后，在美俄的实力天秤严重失衡下，美国不止一次想要完全控制土耳其，甚至在土耳其境内策动过针对埃尔多安的颜色革命，但结果却反向加速埃尔多安向普京靠拢的脚步。

两强国之间难为了小国，土耳其放大了自己，也带来很多的风险，地缘政治无尽赛局下的土耳其未来的挑战还很多，是新的奥斯曼还是外强中干的虚胖，继续看下去之外，也值得台湾省思。