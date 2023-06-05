中国股市现已进入熊市

来源：华尔街日报

作者：Weilun Soon

中国股市重回熊市。

今年早些时候，中国股市出现了一波行情，投资者押注政府取消严格的冠病动态清零政策后的经济反弹。这项政策曾对主要城市实施封控，拖累了经济活动。但这波上涨并没有持续。

中国股市现在正在下挫，受累于对该国经济复苏日益悲观的情绪。官方数据反映的经济情况充其量是喜忧参半，零售销售、工厂生产和固定资产投资最近都弱于经济学家的预期。

日兴资产管理有限公司亚洲股票高级基金经理Eric Khaw说：“我认为很多投资者实际上错在低估了冠病疫情的伤疤效应。”他说：“目前，恐慌似乎主导着市场情绪。”

MSCI明晟中国指数早前跌入熊市，此前较1月份高点下跌超过五分之一。该指数是衡量中国股票的一个广泛指标。香港和中国大陆的股指也出现下挫。上周三，香港恒生指数下跌1.9%，今年累计跌幅7.8%。中国的沪深300指数收盘下跌1%，今年累计跌幅1.9%。该指数由在上海或深圳上市的市值靠前的公司组成。

中国政府去年11月采取措施提振低迷的房地产行业，并在次月突然放弃了动态清零防疫政策。随之而来的股市飙升一直持续到1月底，促使超过20亿美元的资金流入购买中国股票的美国基金。

中国互联网巨头阿里巴巴、腾讯和京东等公司是动态清零政策结束后市场反弹的受益者。在中国政府今年1月暗示将结束对互联网平台连续多年的整顿后，这些公司在政策方面的担忧减少了。

但这些公司的高管已经对复苏的速度表示怀疑。阿里巴巴首席执行官张勇今年5月表示，消费信心和消费能力仍需获得动能。京东首席财务官许冉最近表示，中国消费者可能仍会保持谨慎，特别是在大件商品支出上。该公司计划在即将到来的购物节上提供14亿美元的折扣来促进销售。阿里巴巴股价今年累计下跌9.7%。京东在香港上市的股票已经累计下跌43%，并在上周三收于该公司2020年第二上市以来的最低水平。此前该公司已经在美国上市。

一些投资者还担心中国海内外的政治局势。2月份中美关系进一步恶化，当时美国方面击落了他们所说的一个中国侦察气球。花旗分析师在5月30日的一份报告中写道，中国对国家安全的关注将使中国政府的政策对增长不那么友好。

Janus Henderson Investments亚洲股息收入策略基金经理Sat Duhra说，尽管中国政府似乎已经结束了对科技行业的整顿，但投资者仍然担心政府可能会对其他公司采取行动。

Duhra说：“他们在没有向市场发出警告的情况下出台了一个又一个法规，如果你是一个商业投资者，当你看到这类事情发生时，你会失去信心。”

除此之外，中国国企的股票最近也表现不佳。随着投资者押注政府政策将惠及中国国企，追踪香港上市中国国企股票表现的恒生中国国有企业指数在5月初达到一个顶峰。但自那时以来到上周三，该指数已经下跌10%。

一些投资者找到了在不进入中国股市的情况下押注中国经济的方法，转投奢侈品制造商和其他面向中国消费者的公司的股票。中国政府已为今年设定了5%的经济增长目标。以中国的标准来看，这是一个保守的数字，但大大高于大多数其他大型经济体的预期增长率。