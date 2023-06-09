欧元区经济一季度陷入衰退，未来也不乐观

来源：界面新闻

作者：崔璞玉

由于高通胀导致消费者减少支出，再加上政府收紧钱袋子，欧元区经济在今年初陷入了轻微衰退。

欧盟统计局周四发布的修正数据显示，一季度欧元区GDP环比下降0.1%，此前公布的初值为增长0.1%。去年四季度欧元区GDP环比同样下降了0.1%。

经济连续两个季度出现萎缩被定义为技术性衰退。

不过整个欧盟得以避开了衰退。继去年四季度下降0.2%后，欧盟一季度GDP环比小幅增长0.1%。

凯投宏观首席欧洲经济学家肯宁厄姆（Andrew Kenningham）周四在一份报告中表示，家庭消费受到高物价和利率上升的沉重打击，一季度GDP萎缩意味着欧元区陷入技术性衰退。“我们认为，随着货币政策收紧的影响继续显现，GDP可能在二季度继续收缩，”他说道。

去年俄乌冲突爆发导致能源价格飙升后，欧元区的通胀也随之高涨，尽管近几个月有所缓和，但仍处在高位。5月欧元区整体消费者价格指数（CPI）同比上涨6.1%。

各国政府支出急剧下降，则是一季度欧元区GDP缩水的另一个主要因素。

从具体成员来看，德国、爱尔兰、荷兰、立陶宛和希腊等国一季度GDP皆出现环比下降，法国、意大利和西班牙等欧元区其他大型经济体则实现增长。

其中，作为欧元区火车头的德国下跌0.3%，再加上去年四季度该国GDP环比下降0.5%，这意味着德国同样也从技术上陷入了衰退。

此外，欧元区长期以来增速最快的经济体，爱尔兰一季度GDP环比萎缩4.6%，这主要是受跨国主导的工业部门业务收缩所致。立陶宛和荷兰的经济则分别萎缩2.1%和0.7%。

另一方面，波兰的GDP增幅最高，为3.8%；其次是卢森堡，环比增幅为2%；葡萄牙为1.6%。

万神殿宏观经济（Pantheon Macroeconomics）的维斯特森（Claus Vistesen）表示，未来几个月欧元区不太可能出现大幅增长，届时他预计投资将放缓。

低迷的经济情势也对欧洲央行构成挑战。该央行在过去一年里一直走强硬路线，将关键存款利率从-0.5%上升至3.5%。投资者们预计，欧洲央行将在下周召开的利率会议上再次加息25个基点。

现在经济陷入衰退，可能会对欧洲央行进一步加息以应对通胀的能力构成限制，尽管央行官员此前曾表示，抑制物价比避免经济放缓更为重要。

欧洲央行官员施纳贝尔（Isabel Schnabel）周三指出：“潜在通胀达到峰值不足以让我们宣告胜利，我们需要看到令人信服的证据，证明通胀持续、及时回到2%的目标。现在我们还没有实现这一点。”

欧元区今年迄今的糟糕经济表现，部分反映了俄乌冲突造成的影响。俄罗斯经济去年萎缩2%，经合组织（OECD）预计今年将进一步萎缩1.5%，2024年再下跌0.4%。乌克兰经济在2022年缩水了三分之一，本周位于该国南部的一个大坝和水力发电厂遭到破坏，可能对经济造成进一步的拖累。