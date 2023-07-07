耶伦本周访华：值得关注的三大主题

来源：《华尔街日报》

作者：Chris Matthews

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周将访华，与中国政府高级官员会面，试图修复美中关系，两国关系在经历了数年的政治冲突和贸易战后出现了很大的裂痕，但在全球经济中仍是最重要的合作关系。

耶伦此行是拜登(Joe Biden)政府想要加强美中沟通的最新行动，此前美国总统拜登和中国国家主席习近平在2022年11月举行了会晤，美国国务卿布林肯上个月也访问了中国。

对于耶伦在本周四至周日的访华行程，投资者需要关注以下三大主题。

半导体争端

在《华尔街日报》报道了拜登政府可能扩大对英伟达专长的人工智能(AI)技术的出口禁令后，该公司之前一路飙升的股价上周受到打击。

上述出口禁令可能影响到英伟达为遵守之前的芯片出口限制而专门打造的芯片，还可能影响超微半导体（AMD）和英特尔等英伟达的一些竞争对手所产芯片的销售。

英伟达首席财务官Collette Kress上周表示，鉴于英伟达产品在海外的实力，此举不会对该公司的财务业绩产生直接的实质性影响，不过她说，从长远来看，此类限制“将导致美国芯片行业永久失去在世界最大市场之一竞争和领先的机会”。

Kress的言论凸显了围绕拜登政府不惜代价阻碍中国AI技术发展这一承诺的不确定性，即所考虑的出口限制是否华而不实，能否真的有效阻止具有战略重要性的技术转移至外国对手处。

Beacon advisors分析师Owen Tedford在最近给客户的一份报告中说：“最近有报道称中国人以走私及通过云租借的方式获取相关芯片，这让人不禁怀疑这些芯片出口管制措施的有效性。”

芯片公司美光科技公司可能也会成为关注焦点。该公司上个月表示，在中国政府禁止该国关键基础设施运营商使用美光产品后，来自中国客户的收入中有大约一半可能会面临风险。

此外，拜登政府正在考虑对美国公司的对华投资实施新的限制，部分动机来自两党的立法行动，新法案可能会要求美国商务部建立一套审查机制，以识别可能损害美国国家安全的境外投资交易。

BTIG政策研究主任Isaac Boltansky表示，拜登政府此举标志着美国经济政策的“重大转向”。他在周日的一份研报中写道：“这将诞生一套新的审查程序以及持续的监测，因此可能会构成一个不利因素，尤其是对科技业来说。”

他还说，虽然该计划最初可能针对的是半导体行业，但“我们的感觉是，随着时间的推移，这些初步的限制措施将被用来建立一套更广泛的投资框架”。

与此同时，作为反制措施，中国采取了自己的出口限制措施。中国商务部周一宣布，从8月1日起对镓、锗实施出口管制。这两种矿物是半导体制造和其他一些先进技术产品所需的生产材料。

中国商务部前副部长魏建国周二接受《中国日报》的采访时表示，如果美国等国家继续用贸易限制手段对中国施压，那么对镓和锗以及相关物项的出口管制“只是中国反制的开始”。

美国产业政策

耶伦在今年4月的一次演讲中曾批评中国放弃了推动该国在最近几十年来实现“惊人崛起”的“市场改革”，转而采取了“更加由政府主导推动的政策，而这种做法已经削弱了中国的邻国和全球其他国家”。

但与此同时，拜登政府已在宣扬自身的经济政策，按照拜登上周的说法，这相当于与美国过去40年的经济政策做出“根本决裂”，转而采取一种由政府在经济发展中发挥更大作用的模式。

民主党与共和党合作达成的芯片法案(CHIPS)和去年的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)已在帮助美国开创一个产业政策的新时代，美国联邦政府则成为这其中的主要合作伙伴，会对半导体和电动汽车制造等被视为对国家安全有重要意义的行业提供投资补贴。

耶伦此次访华可能有助于更清楚地说明，拜登政府认为这种做法有哪些局限性，以及必要投资与不公平行业补贴之间的界限在哪里。

修复中美关系

尽管美中关系紧张，但根据美国商务部的数据，去年两国商品贸易创下了6900亿美元（9339亿新元）的纪录，而且两国经济如此紧密地交织在一起，耶伦无法通过一次访问解决所有重要症结。

22V Research的中国研究主管Michael Hirson在周一的报告中称，像特朗普时代的贸易关税这样有争议的问题是由国会和商务部决定的事项，所以耶伦可能不会触及此类问题。

他写道：“耶伦此行有一个更低调但仍然非常重要的目标，即与执掌中国经济的新团队建立起沟通渠道。”

“这样的对话将有助于减少发生误判和误解的可能性，比如在中国对俄罗斯提供经济和技术支持等问题上面，中国一旦越过美国红线可能会带来重大的制裁和出口管制风险。”

他还认为，美中之间的这些沟通渠道可能对全球经济和市场“相当有利”，特别是在发生重大宏观经济冲击的情况下。

他写道：“如果中国经济承受的压力在未来几个季度加剧，这些沟通渠道的存在，就可以让耶伦在必要时给（中国副总理）何立峰打电话，或者是中方打给耶伦，那对于减少全球市场的不确定性将非常重要。”