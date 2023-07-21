泰中军演是否将撼动泰美防卫关系？

来源：美国之音

作者：林柏宏

泰国从7月至9月与中国举行三项包含陆、海、空的联合军演，引发各界关注。观察人士表示，这显示中国正积极拉拢泰国，而泰国军方也试图趁新政府上台前定调泰中军事关系以巩固自身势力，但预料未来曼谷与美国的安全关系并不因此受到影响，之后与北京的防卫合作也可能受限。

目前两国正在泰国的乌隆基地举行“鹰击-2023”(Falcon Strike 2023)联合训练，这场始于2015年、旨在加强泰国与中国空军的合作演习于7月9日开始，将持续进行至21日，也是双边第六次展开该联合训练。

另外，泰国和中国的特殊战争部队将于8月16日至9月2日，参加位于泰国中部华富里府的“2023联合打击”(Joint Strike 2023)演习。

紧接着于9月3日至9月10日，泰国与中国海军将在泰国东部的春武里府、罗永府和尖竹汶府举办“蓝色突击”(Blue Strike)中泰海军联合军演。该军演每两年举办一次，由泰国和中国轮流主办。

针对中泰近期的军事合作，中国国防部长李尚福于上个月在北京与泰国陆军司令纳隆攀(Narongpan Jitkaewtae)会面时表示，中泰两军关系发展“势头良好，中方愿同泰方一道，把两国领导人重要共识落到实处”，并希望与泰方“共同维护地区稳定，确保亚太长治久安”。

对此，台湾佛光大学公共事务学系教授兼国际暨两岸事务处国际长陈尚懋分析，泰国于6月曾邀请邀请东南亚各国、印度和中国外长以非正式会谈方式讨论缅甸问题，却遭到部分国家反对而凸显了亚细安分歧，但现在又急忙与中国加强军事联系，显示泰国军政府希望在当地大选尘埃落定之前，抢先一步为曼谷的缅甸和中国政策作定调，让新政府必须“萧规曹随”，借此维护军政府的固有利益。

泰大选仍有变数 军方趁势拉拢中国

陈尚懋告诉美国之音：“我觉得现在泰国政府去宣布要跟中国去做这三场的军事演习，它的用意也很清楚了，因为Pita(披塔·林家伦拉，泰国前进党党魁)它所代表的新政府一定是比较亲美的，跟中国的关系势必疏远，所以呢，如果它(指泰国军方)现在可以先把这三场的军事演习把它做个定调的话，那也代表后面的政府上台之后，它就必须要去遵守了，所以我觉得这是泰国国内政治的角力。”

泰国在5月14日举行国会众议院选举，披塔成为新总理的唯一提名人，但他于总理选举投票中失利。原本泰国国会于7月19日再度开会进行第二次投票，但依旧是唯一人选的披塔因无法被二度提名，丧失角逐总理大位资格。各界预期，同样属于民主派的为泰党将提出另一位总理人选。

新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖也对美国之音表示，可能将出现近10年来首次改朝换代的泰国近期政治纷争不断，各方仍积极设法找寻能合作的国内或国外伙伴，泰国属于保守派的军方因此找上中国巩固其势力，而由于泰国军方一直以来也是北京在东南亚重点合作的对象，双方因此一拍即合，密切展开军事交流。

庄嘉颖说： “中国也相当积极地去拉拢泰国的政治势力，这也包括军方，因为军方是泰国保守势力、政治势力里面一个比较强大的一股力量，所以中方它也对泰国军方下了大量的投资。另外就是泰国军方它觉得说，中方它第一，可能人权等等考量比较少，然后它的(军事采购)价格会比较合理，让它觉得说跟中国合作可能没有那么多的考量。”

泰美军演复杂性甚于泰中

种种迹象显示，近年来，东南亚已成中国和美国加剧竞逐的场域，因此在中国与泰国频频举办军演的同时，各界也关注美国与泰国的安全防务合作是否生变。

曼谷在整个冷战，尤其是越南战争期间，一直是美国最坚实的盟友之一，在2003年甚至被后者认定为“主要非北大西洋公约组织盟友”(MNNA)，也就是获美国政府指定与美军有战略合作关系的非北约成员。

不过，泰国于2014年发生军事政变后，美泰关系倒退，中国对泰国的影响力则逐渐增加。今年5月下旬，泰国空军更公开表示，美国拒绝对其出售F-35匿踪战机，主因为训练和技术要求。

《航空周刊》(Aviation Week)7月19日引述美国咨询公司“亚洲集团”(Asia Group)负责人、前美国空军上校兼机师米克斯(Trey Meeks)的话分析道，这显示“从美国政府的角度来看，(泰国对F-35的要求)从来没被认真考虑过”，因为泰国“在技术安全方面没有良好纪录”，也表明美国在面对冷战以来最不稳定的地缘政治环境之际，在平衡印太安全与军售上“面临挑战”。

尽管谈到曼谷与华府和北京之间的国防合作，澳大利亚国立大学的东南亚专家芮孟(Greg Raymond)也说，中国可能正利用与泰国军演，试图拉远美泰之间的距离，但他强调，泰国与中国近期的演习大多是每年固定举行，并非是今年突然宣布要扩大举办，且即便双边军事交流增加，训练的实质程度也不如美泰长期合作的军事演练。

芮孟告诉美国之音：“大多数时候，(泰国)军官们的英文比中文熟练得多，所以他们能与(美国)进行像是空战等更复杂的军演，而与中国进行的空军演习则相较简单，可能是先由中国飞行员执行任务，再由泰国飞行员驾驶飞机，他们实际上并没有进行像是空中缠斗的战斗训练。所以，我们不该高估(泰国与中国)将举办的这些演习的影响力，因为泰国与美国有着更重要的防务合作。 ”

泰美军售合作扩大中

泰国与美国之间最重要的防务合作，当属一年一度的“黄金眼镜蛇”(Cobra Gold)多国联合军事演习，也是东南亚最大规模的军演。

于今年2月底举办的“黄金眼镜蛇”涉及30国、7千多人参加，其中美军参与人数约达近6千人，是10年来美军人数最多的一次。

此外，演习于今年还首次纳入“太空安全演习”，着眼太阳风暴对军事行动可能的影响。观察人士认为，这凸显美国高度关注印太区域的地缘政治。